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Навряд чи завдяки мобілізації РФ вдасться створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

У РФ "часткова" мобілізація продовжує поспішно змушувати тисячі росіян вступати на військову службу. Однак навряд чи таким чином Кремлю вдасться створити ефективну бойову силу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що частина мобілізованих проходитиме 1-2 місяці навчання. Усі решта - можуть отримати ще менше часу на підготовку.

В ISW вказують, що серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання.

Окрім цього, фахівці, з огляду на відео із соцмереж, які були оприлюднені 24 вересня, дійшли висновку, що мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, непридатну для служби.

Із ти же роликів також зрозуміло, що призвані чоловіки мають низький моральний дух, вони недисципліновані та некеровані.

Також читайте: Путін ввів нові покарання за ухилення від мобілізації та здачу в полон

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+9
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25.09.2022 07:40
+8
Ну и зачем нам стольео вечно голодных пленых ртов кормить да еще лечить их церроз печени с хроническим алкоголизмом? Лучший вариант - на чернозем их ВСУ пустит.
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25.09.2022 07:19
+7
Теперь мы получили HD-кадры этого сбитого самолета, на которых видно, что два члена экипажа катапультировались на очень малой высоте. Су-30СМ уничтожен.

https://twitter.com/i/status/1573787617765752833
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25.09.2022 07:57
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Ну и зачем нам стольео вечно голодных пленых ртов кормить да еще лечить их церроз печени с хроническим алкоголизмом? Лучший вариант - на чернозем их ВСУ пустит.
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25.09.2022 07:19 Відповісти
Я, также как и ты, придерживаюсь мнения, что хороший кацап - это дохлый кацап. Тем более кормить за наш счет , с бюджета страны, когда надо накормить наших беженцев, потерявших все от этой дикой орды, но нам нужен обменный фонд. Прикинь, буба криворогий обещал защитникаи Марика азовцам и морпехам, что их сдача в кацапский плен будет под защитой и контролем Красного Креста. Но как всегда, шут гороховый обманул. В общем, обменный фонд из этой лаптекопытной срани нам таки нужен.
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25.09.2022 07:32 Відповісти
Мало того, что кормить, мы ещё им и денежное довольствие согласно женевской конвенции обязаны выплачивать, по среднему от денежного довольствия ВСУ.
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25.09.2022 08:27 Відповісти
Цікаво, (уйло міняє тільки "привілейованих" чи усіх? Бо йому ж нас-ти на своїх
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25.09.2022 07:45 Відповісти
кацапським рабам потрібна не мобілізація а тотальна могилізація
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25.09.2022 07:26 Відповісти
Да здравствует Владимир Путин, выдающийся утилизатор кацапского быдла всех времён и народов 😁Уррррраааааа, таварисчи 😅😂🤣😝😝😝😝😜🤪
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25.09.2022 07:30 Відповісти
Говорят - "русские деревни умирают молча". Благодаря путлеровской могилизации теперь можно добавить - "и быстро"
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25.09.2022 07:37 Відповісти
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25.09.2022 07:40 Відповісти
Теперь мы получили HD-кадры этого сбитого самолета, на которых видно, что два члена экипажа катапультировались на очень малой высоте. Су-30СМ уничтожен.

https://twitter.com/i/status/1573787617765752833
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25.09.2022 07:57 Відповісти
Чим менше мобіки будуть проходити навчання - тим більше їх буде знищено. Тому краще їх взагалі не навчати.
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25.09.2022 08:19 Відповісти
... говорят сами кирзологи, что у них появиться новая тактика, нет , Тактище. У их имеються рокеты которые на экране родаров меняют со страшной силой траекторию, говорят, чтобы ПВО их не сбило. А, страшная тайна в том, что корпуса ракет делают токаря в стршном подпитии - какой тут нах квалитет подгонки. Вот и тут готуються болотно-всплывающие войска дяди тётки Тортиллы.
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25.09.2022 08:24 Відповісти
Даремно усі так песимістично оцінюють війська московії. Які б вони не були, але вони є і будуть лізти на нас, як саранча і створювати безліч проблем для нас. А якщо врахувати, що це алкоголіки, кримінальні вбивці, гвалтівники і просто генетичні звірі, то можете уявити, що вони будуть витворяти в окупованих українських містах і селах і не дай Боже в внов окупованих селах і містах, а таке може бути, якщо ці нелюди нагребуть до мільйона цього сміття.
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25.09.2022 08:25 Відповісти
Не всі песимістично оцінюють війська московії! Те стадо баранів,яке не хотіло воювати,але його погнали,буде не за путіна та расєю,а за своє нікчемне життя думати-а для цього вони будуть вбивати українців
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25.09.2022 09:11 Відповісти
Эти ISW вообще ничего не понимают.

Вот как будет: приезжают 200 москвичей, которым родные насобирали по 10000 баксов на экипировку каждому. Мнят себя будущими вояками. Затем к ним заходят 5-6 кадыровцев, кто служил в заградотряде. Просто подходят, смотрят на это руснявое говно, затем начинают избивать всех и заставляют снимать ценные вещи, ботинки и броники в первую очередь. Два кадыровца избивают русского, а остальные 199 стоят по стойке смирно и бояться даже рот открыть. Процесс повторяется, пока не собирается вещей столько, что уже не унести. Все урусы стоят и терпят. Но когда остаются 20 урусов, у которых не отняли их экипировку, а кадыровцы уже собираются уходить, то происходит может быть для кого-то неожиданная ситуация: 180 русских начинают орать и вопить, что как же так, почему у них отняли, а у нас нет. Затем они нападают на 20 людей с экипировкой и отнимают ее у них. Кадыровцы просто ржать начинают с этого стада. Я клянусь, именно так и будет повсеместно, буряты, даги, ингуши и остальные именно так и будут русню строить по стойке, а русня будет друг друга мочить. Затем кадыровцы пакуют форму и отправляют на Родину, чтобы было чем захватывать Москву, все же там сотни тысяч мусоров, которых нужно длительно шатать (нападая на Рублевку и устраивая засаду, нападать на их женщин и детей, чтобы шатать туда-сюда небольшие группы мусоров и уничтожать, а не идти на Кремль против сотен тысяч охраны). Далее 20 избитых своими же урусов начинают искать симку и телефон, чтобы сдавать нам позиции своих 180 "товарищей" и чтобы их всех перебили. Я говорю, так и будет, вайбер и телега не будут умолкать от наводок. И это только в первый день, обычно нужно пару недель, чтобы из руса сделать послушного раба. Все азиаты и кавказцы сразу же моментально объединяться друг с другом из тех, кто там уже 7 месяцев, сделают крепкую диаспору. А русня же даже 2000 человек будут смотреть, как 3 мусорка жирных пакуют их женщину в автозак. Так что это, Наташки, ждите гостей в Москву. Гарантирую вам, что вы всю свою жизнь будете носить тряпку на голове, не смотреть фильмы, не читать книги кроме Корана, быть пожизненной рабыней ценной с ишака. И конечно прыгать по очереди на узбекских членах.
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25.09.2022 08:25 Відповісти
Кажете,що вони не дисципліновані та не керовані?Враховуючи досвід СРСР,який у цих довбанутих на підсвідомому рівні,пара трійка розстрілів і всі,все зрозуміють.
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25.09.2022 09:08 Відповісти
ISW выдает желаемое за действительное. Реальные факты таковы:
1. Мобилизация в Мордоре не "частичная", а полная. А это значит, что будет мобилизовано больше 1 млн. орков.
2. Судя по сообщениям и видео, темпы мобилизации будут не менее 100 000 чел./мес.
3. Около 2 млн. мокшан отслужили в армии менее 3-5 лет назад (это и срочники и контрактники). Т.е. те, у кого военные навыки достаточно свежие. Они не требуют длительной подготовки. Неделя-две на боевое слаживание и на передовую.
4. Разговоры о том, что мобилизованные не хотят воевать, равны разговорам о "низком моральном духе армии РФ". Есть карта военных действий, есть характер военных действий. Всё остальное - разговоры для бедных.

"Мобилизация" не позволит Мордору выиграть войну - Победа будет за нами!. Но, однозначно, увеличит её продолжительность и приведет к сотням тысяч убитых и раненных украинцев.
И если раньше, я считал, что к середине 2024 г. мы окончательно разгромим армию Мордора (включая освобождение Донбасса и Крыма), то теперь все будет зависеть от выборов в США в ноябре 2024 г.
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25.09.2022 10:45 Відповісти
 
 