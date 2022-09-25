Навряд чи завдяки мобілізації РФ вдасться створити ефективні бойові підрозділи для війни проти України, - ISW
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У РФ "часткова" мобілізація продовжує поспішно змушувати тисячі росіян вступати на військову службу. Однак навряд чи таким чином Кремлю вдасться створити ефективну бойову силу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані Інституту вивчення війни (ISW).
Аналітики зазначають, що частина мобілізованих проходитиме 1-2 місяці навчання. Усі решта - можуть отримати ще менше часу на підготовку.
В ISW вказують, що серед призваних є багато тих, хто старший 50 років і має серйозні захворювання.
Окрім цього, фахівці, з огляду на відео із соцмереж, які були оприлюднені 24 вересня, дійшли висновку, що мобілізовані отримують іржаву стрілецьку зброю, непридатну для служби.
Із ти же роликів також зрозуміло, що призвані чоловіки мають низький моральний дух, вони недисципліновані та некеровані.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1573787617765752833
дядитётки Тортиллы.
Вот как будет: приезжают 200 москвичей, которым родные насобирали по 10000 баксов на экипировку каждому. Мнят себя будущими вояками. Затем к ним заходят 5-6 кадыровцев, кто служил в заградотряде. Просто подходят, смотрят на это руснявое говно, затем начинают избивать всех и заставляют снимать ценные вещи, ботинки и броники в первую очередь. Два кадыровца избивают русского, а остальные 199 стоят по стойке смирно и бояться даже рот открыть. Процесс повторяется, пока не собирается вещей столько, что уже не унести. Все урусы стоят и терпят. Но когда остаются 20 урусов, у которых не отняли их экипировку, а кадыровцы уже собираются уходить, то происходит может быть для кого-то неожиданная ситуация: 180 русских начинают орать и вопить, что как же так, почему у них отняли, а у нас нет. Затем они нападают на 20 людей с экипировкой и отнимают ее у них. Кадыровцы просто ржать начинают с этого стада. Я клянусь, именно так и будет повсеместно, буряты, даги, ингуши и остальные именно так и будут русню строить по стойке, а русня будет друг друга мочить. Затем кадыровцы пакуют форму и отправляют на Родину, чтобы было чем захватывать Москву, все же там сотни тысяч мусоров, которых нужно длительно шатать (нападая на Рублевку и устраивая засаду, нападать на их женщин и детей, чтобы шатать туда-сюда небольшие группы мусоров и уничтожать, а не идти на Кремль против сотен тысяч охраны). Далее 20 избитых своими же урусов начинают искать симку и телефон, чтобы сдавать нам позиции своих 180 "товарищей" и чтобы их всех перебили. Я говорю, так и будет, вайбер и телега не будут умолкать от наводок. И это только в первый день, обычно нужно пару недель, чтобы из руса сделать послушного раба. Все азиаты и кавказцы сразу же моментально объединяться друг с другом из тех, кто там уже 7 месяцев, сделают крепкую диаспору. А русня же даже 2000 человек будут смотреть, как 3 мусорка жирных пакуют их женщину в автозак. Так что это, Наташки, ждите гостей в Москву. Гарантирую вам, что вы всю свою жизнь будете носить тряпку на голове, не смотреть фильмы, не читать книги кроме Корана, быть пожизненной рабыней ценной с ишака. И конечно прыгать по очереди на узбекских членах.
1. Мобилизация в Мордоре не "частичная", а полная. А это значит, что будет мобилизовано больше 1 млн. орков.
2. Судя по сообщениям и видео, темпы мобилизации будут не менее 100 000 чел./мес.
3. Около 2 млн. мокшан отслужили в армии менее 3-5 лет назад (это и срочники и контрактники). Т.е. те, у кого военные навыки достаточно свежие. Они не требуют длительной подготовки. Неделя-две на боевое слаживание и на передовую.
4. Разговоры о том, что мобилизованные не хотят воевать, равны разговорам о "низком моральном духе армии РФ". Есть карта военных действий, есть характер военных действий. Всё остальное - разговоры для бедных.
"Мобилизация" не позволит Мордору выиграть войну - Победа будет за нами!. Но, однозначно, увеличит её продолжительность и приведет к сотням тысяч убитых и раненных украинцев.
И если раньше, я считал, что к середине 2024 г. мы окончательно разгромим армию Мордора (включая освобождение Донбасса и Крыма), то теперь все будет зависеть от выборов в США в ноябре 2024 г.