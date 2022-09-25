РФ має зрозуміти, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї, - Кулеба
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Україна закликає всі ядерні держави дати зрозуміти Росії, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї.
Про це написав у твіттері глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.
"Безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї абсолютно неприпустимі. Україна не поступиться", - зазначив міністр.
Він наголосив, що Україна закликає всі ядерні держави висловитися і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде толеруватися.
Топ коментарі
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Пункт 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії АБО ОБ"ЄКТОМ ПОГРОЗИ АГРЕСІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.
Тут ідуть прямі погрози застосування ядерної зброї - а нам навіть 500км ракети сцять поставляти.
Трясіть будапештським меморандумом.. кричіть у всіх кутах, що нас вимусли віддати ядерну зброю.. а зараз єю погрожують
що будуть робити украінці? - продовжувати давити російську потороч, воювати, працювати, підтримувати одне одного.
а особисто ви вже можете бігти робити ху"лу "ку"