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РФ має зрозуміти, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

рф,зброя,ядерна

Україна закликає всі ядерні держави дати зрозуміти Росії, що світ не терпітиме безвідповідальні заяви про можливе застосування ядерної зброї.

Про це написав у твіттері глава МЗС Дмитро Кулеба, передає Цензор.НЕТ.

"Безвідповідальні заяви Путіна і Лаврова про можливе застосування ядерної зброї абсолютно неприпустимі. Україна не поступиться", - зазначив міністр.

Він наголосив, що Україна закликає всі ядерні держави висловитися і дати зрозуміти Росії, що така риторика ставить світ під загрозу і не буде толеруватися.

Також читайте: Ядерні погрози Путіна треба сприймати серйозно, - Боррель

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+8
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ.
Пункт 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії АБО ОБ"ЄКТОМ ПОГРОЗИ АГРЕСІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.
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25.09.2022 07:55
+7
главное что бы запад не "моргнул" на шантаж этого шизика бо будет капец всем
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25.09.2022 07:45
+5
За підписання будапаштського фуфломорандума, чучма ще з 24.02 має сидіти. Однак у нього все нормально, дякуючи Zeкоманді.
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25.09.2022 08:07
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главное что бы запад не "моргнул" на шантаж этого шизика бо будет капец всем
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25.09.2022 07:45 Відповісти
має зрозуміти? а якщо незрозуміє? тоді що?
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25.09.2022 07:46 Відповісти
Москалі нічого не зрозуміють.Не факт,що в москалів є тактична ядерна зброя.Бо якщо скинуть з літаків,це вже стратегічна,а може і там вже боєголовок немає.Вони на Маріуполь скинули тисячі тон озброєння,це в принципі еквівалент ядерної зброї по потужності.
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25.09.2022 07:47 Відповісти
сумарно може і більше...але ж не одночасно..до того ж радіація...
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25.09.2022 14:45 Відповісти
БУДАПЕШТСЬКИЙ МЕМОРАНДУМ.
Пункт 4. Російська Федерація, Сполучене Королівство Великої
Британії та Північної Ірландії і Сполучені Штати Америки
підтверджують їх зобов'язання домагатися негайних дій з боку Ради
Безпеки Організації Об'єднаних Націй з метою надання допомоги
Україні як державі-учасниці Договору про нерозповсюдження ядерної
зброї ( 995_098 ), що не володіє ядерною зброєю, в разі, якщо
Україна стане жертвою акту агресії АБО ОБ"ЄКТОМ ПОГРОЗИ АГРЕСІЄЮ З ВИКОРИСТАННЯМ ЯДЕРНОЇ ЗБРОЇ.
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25.09.2022 07:55 Відповісти
Так усі й допомогають ( про Північну Ірландію не скажу ), навіть російська підерація нас тежнікою та ************ забезпечує
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25.09.2022 08:06 Відповісти
Північна Ірландія - це частина Сполученого Королівства. Тут - це частка назви країни. Великої Британії.
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25.09.2022 09:39 Відповісти
Так, я знаю. В мене жінка зараз в Республіці Ірландія то я трохи цікавився. Трохи помилився
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25.09.2022 10:12 Відповісти
За підписання будапаштського фуфломорандума, чучма ще з 24.02 має сидіти. Однак у нього все нормально, дякуючи Zeкоманді.
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25.09.2022 08:07 Відповісти
Яке має відношення "Зелена команда " до Кучми ?
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25.09.2022 08:21 Відповісти
Будь об'єктивним ...Петя теж мав можливість його притягти ,я вже не кажу про справу Гонгадзе
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25.09.2022 14:47 Відповісти
Так и надо повторять. Малейшая попытка подготовки к ядерному удару и сразу же будет нанесет тотальный ядерный удар с целью полностью уничтожить командование и пусковые установки всех возможных видов. А на любую угрозу сделать секс-куклу с лицом Чмони и засовывать свой член ему в рот. Просто каждый раз на любую фразу. Лошадь добавить, гибридную минипиг эль-хачино Свиноньян и остальных.
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25.09.2022 08:15 Відповісти
За "найменшу спробу підготовки ядерного удару миттю буде завдано тотального(!) ядерного удару" (???) У тебе гарячка? Росія уже здійснила ПОВНУ підготовку до застосування ЯЗ по Україні і ніхто ніякого "тотального удару" по ній завдати не наважиться.
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25.09.2022 10:06 Відповісти
що ти називаєш ПОВНОЮ підготовкою? Взагалі то стратегічні війська ЗАВЖДИ знаходяться в ПОВНІЙ боєготовності, ролікі з путлером то для лохів
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25.09.2022 14:49 Відповісти
Коли нудний комар піщить біля вуха, його просто прихлопують.
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25.09.2022 08:31 Відповісти
Американці провели військову операцію в Іраку тільки за чутки, що Хусейн збагачує уран. Які доречі не підтвердились.
Тут ідуть прямі погрози застосування ядерної зброї - а нам навіть 500км ракети сцять поставляти.
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25.09.2022 09:07 Відповісти
"Байден прийде - порядок наведе" (с)
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25.09.2022 11:13 Відповісти
взагалі то за НЕ чутки про розробку хімічної зброї, які підтвердились)))
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25.09.2022 14:57 Відповісти
Цю Кулебу варто розуміти так, що "світ не терпітиме безвідповідальних заяв про можливе застосування росією ядерної зброї" і завдасть по рф превентивного ядерного удару? А як же інакше світ "не терпітиме"? А-а-а, забув - черговими "стурбуваннями, занепокоєннями, обуреннями, несприйняттями та рішучими протестами..."
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25.09.2022 10:16 Відповісти
цього замало.. Треба тиснути.. ядерні країни.. НАТО.. щоб були заяви.. Потрібні погрози.. щоб росіяни зрозуміли, що можлива відповідь.
Трясіть будапештським меморандумом.. кричіть у всіх кутах, що нас вимусли віддати ядерну зброю.. а зараз єю погрожують
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25.09.2022 10:37 Відповісти
Здається мені, що у разі застосування ядерних боєголовок по Україні симетричної реакції світу не буде. Звісно по рф нанесуть якісь удари звичайною зброєю, наприклад флот потоплять, як зараз говорять, або якісь бази, заводи чи копальні бомбануть, але не більше. Радіаційне забруднення планети розмножувати через путлєра не стануть. І тут постає питання-що ми будемо робити в такій ситуації? Бо терпіли зелені точно нічого не будуть робити, окрім погроз словами у відосіку вечірньому.
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25.09.2022 10:43 Відповісти
коли щось здаэться - тоді хрестяться.
що будуть робити украінці? - продовжувати давити російську потороч, воювати, працювати, підтримувати одне одного.
а особисто ви вже можете бігти робити ху"лу "ку"
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25.09.2022 11:20 Відповісти
 
 