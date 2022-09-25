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Через мобілізацію військовим РФ затримують відпустки та виплати, що призводить до погіршення їхнього морально-психологічного стану, - Генштаб ЗСУ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

мобілізація

Оголошена в РФ "часткова мобілізація" спричинила затримки відпусток і грошових виплат російським військовим, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України.

Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підписали короткострокові контракти. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога", - йдеться в повідомленні.

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Автор: Наталя Джума
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Теперь мы получили HD-кадры этого сбитого самолета, на которых видно, что два члена экипажа катапультировались на очень малой высоте. Су-30СМ уничтожен.

https://twitter.com/i/status/1573787617765752833
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25.09.2022 07:52 Відповісти
Красівоє, сподіваюсь пілот не вижив.
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25.09.2022 08:12 Відповісти
Там два пилота катапультировалось.Парашюты раскрылись.Выживут,но могли и покалечиться.
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25.09.2022 08:13 Відповісти
Жаль что рубль так и не рухнул,за фантики никто бы из орков не воевал.
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25.09.2022 07:59 Відповісти
До сраки їм відпустки і грошові виплати. Вони готові віддати своє життя за хотєлки царя.
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25.09.2022 08:01 Відповісти
Нажаль,це саме їх "хотелкі"!х.йло вже отримав що бажав,а зараз стримує свою бидломассу мнімою величчу.Бо це дешево та за рахунок жіття самої бидломассі.При цьому не треба аж нічого будувати.Просто кидай ваньок у бій і все.
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25.09.2022 14:26 Відповісти
А нахєра рабам відпустки і гроші? Вони все одно здохнуть - в могилі відпочинуть, а в пеклі гроші не потрібні.
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25.09.2022 08:14 Відповісти
Беги ванька ,если жизнь дорога
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25.09.2022 08:21 Відповісти
 
 