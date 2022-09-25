Через мобілізацію військовим РФ затримують відпустки та виплати, що призводить до погіршення їхнього морально-психологічного стану, - Генштаб ЗСУ
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Оголошена в РФ "часткова мобілізація" спричинила затримки відпусток і грошових виплат російським військовим, які перебувають на тимчасово захоплених територіях України.
Таку інформацію оприлюднив Генеральний штаб ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною військово-політичним керівництвом, російське командування на тимчасово захоплених територіях намагається обмежити права військовослужбовців збройних сил Російської Федерації, які підписали короткострокові контракти. У підрозділах окупантів на Запорізькому напрямку оголошено, що термін контракту не має значення, а час перебування в зоні бойових дій відтепер залежить від рішення командування. Крім того, часткова мобілізація називається причиною затримки відпусток і грошових виплат, що вже призводить до значного погіршення морально-психологічного стану в підрозділах ворога", - йдеться в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
https://twitter.com/i/status/1573787617765752833