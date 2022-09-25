Серія вибухів пролунала в Одесі, у небі видно та чутно дрони, - телеграм-канали

В Одесі та області оголошено повітряну тривогу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В Одесі пролунала серія вибухів. У небі видно та чутно дрони. У місті та області оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

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