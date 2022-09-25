5 976 1
Масований удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджено заклади освіти та лікарню
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
У результаті нічних обстрілів Запоріжжя постраждала цивільна інфраструктура міста.
Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю.
"Також ушкоджень зазнали заклади освіти та лікарня. На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи. Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється", - інформує Куртєв.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
5 копійок
показати весь коментар25.09.2022 08:47 Відповісти Мені подобається 4
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...