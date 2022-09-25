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Масований удар по Запоріжжю: постраждала цивільна інфраструктура, пошкоджено заклади освіти та лікарню

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,запорізька

У результаті нічних обстрілів Запоріжжя постраждала цивільна інфраструктура міста.

Про це повідомив у телеграм-каналі секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у багатоквартирних будинках та будинках приватного сектору пошкоджено вікна. У частини будинків зруйновано ще й покрівлю.

"Також ушкоджень зазнали заклади освіти та лікарня. На місцях працюють відповідні служби. Комунальники приступають до роботи. Є постраждалі люди. Інформація щодо них уточнюється", - інформує Куртєв.

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Автор: Ірина Дашківська
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Ця лікарня обслуговує велику кількість населення.
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25.09.2022 08:47 Відповісти
 
 