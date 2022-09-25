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Минулої доби окупанти обстріляли 17 населених пунктів на Запоріжжі, надійшло 46 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

запоріжжя,запорізька

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 17 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Оріхів, Полтавка, Дорожнянка, Гуляйполе, Залізничне, Білогір'я, Шевченка, Степове, Ольгівське, Червоне, Темирівка, Малі Щербаки, Новоандріївка, Новоданилівка, Запорізьке, Кам'янське. Надійшло 46 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.

Також додається, що протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1122 людей, з них 230 – діти.

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Автор: Наталя Джума
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25.09.2022 09:26 Відповісти
 
 