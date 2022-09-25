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Окупанти на Луганщині заявляють про явку на псевдореферендум від 41 до 46%, але не мають списків населення, яке там залишилося, - Гайдай

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

У Луганській області озброєні росіяни оглядають місця масового скупчення людей, перевіряють документи і спрямовують до так званих "виборчих дільниць" на псевдореферендум.

Як передає Цензор.НЕТ, про це начальник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай повідомив у телеграмі.

За його словами, у росіян відсутні списки населення, яке залишилося у захоплених містах, проте вже є "явка" у 45%.

Крим того, зазначив він, у лікарнях Луганська немає вільних ліжок, відділення заповнюються пораненими загарбниками.

Як зауважив Гайдай, "якщо у перший день так званого "референдуму" озброєні військові робили лише поквартирний обхід та примушували голосувати у дворах, то вихідними люди з автоматами оглядають місця масового скупчення людей. Зокрема ринки – перевіряють документи і спрямовують до "виборчої дільниці".

"За усім цим на всю Луганщину спостерігають лише п’ять осіб, які отримали акредитацію міжнародних. Зокрема, з білорусі та Камеруну. Місцеві чи дійсно звідкілясь приїхали – не так важливо, але й вони не здогадуються, скільки населення насправді залишилося в регіоні", - зауважив очільник ОВА.

За його словами, "ніде не оголошується кількість тих, хто віддав голос, – лише відсоток. В розбитих майже вщент Лисичанську, Сєверодонецьку, Рубіжному окупанти заявляють про явку від 41% до 46%, але при цьому не мають списків населення, яке в цих містах залишилося".

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"Але якщо цифри відповідають дійсності, то виходить, що в Сєверодонецьку за входження до складу РФ проголосували приблизно 4,5 тисячі жителів із 10 тисяч тих, хто не евакуювався. Тобто 4,5 тисячі зі 110 тисяч, що мешкали там до кінця лютого. Більш як 100 тисяч людей з одного міста обрали Україну. Втім, 4,5 тисячі сєверодончан-зрадників упевнені, що вирішують майбутнє", - заявив начальник ОВА.

Як наголосив Гайдай, ці зрадники "не бачать сьогодення. А воно – у лікарнях Луганська та інших міст, які подалі від фронту, куди звичайних громадян госпіталізують лише у випадках екстрених хірургічних втручань. Бо вільних ліжок там останнім часом немає – відділення заповнюються пораненими бойовиками".

Лише за минулу добу авіація Сил оборони України завдала 26 ударів - підтверджено ураження 20 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 6 позицій зенітних ракетних комплексів, додав керівник Луганської ОВА.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Та нема ніяких 40%. Всі цифри вони беруть зі стелі. Ніхто навіть не буде рахувати ті бюлетені.
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25.09.2022 10:05
+5
какая явка? если там с кучи городов люди сбежали
на каких идиотов это расчитано?
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25.09.2022 09:51
+5
на руцкий планктон...
придать любому гофну законный вид и втянуть в руцкий мир это "законное" гофно...
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25.09.2022 10:04
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какая явка? если там с кучи городов люди сбежали
на каких идиотов это расчитано?
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25.09.2022 09:51 Відповісти
на руцкий планктон...
придать любому гофну законный вид и втянуть в руцкий мир это "законное" гофно...
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25.09.2022 10:04 Відповісти
Рехверендум така ж липа як і вибори Зе. За Зе проголосувало 73% від тих що взяли участь у виборах. А у виборах Зе взяло 60% від всього числа виборців. Ото ж бо за Зе проголосувало десь 42% від всього числа виборців. А наскілткя я зрозумів що коли б у виборах взяло участь виборців менше ніж 50% вибори б ВР признала чинними. Ось такі цікаві закони приймає наш КНЕСЕТ. Верховною Радою його навіть важко назвати
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25.09.2022 13:36 Відповісти
эти 46% от чего? Руцкие СМИ сами же утверждали что с Донбасса и только в Мордор выехало почти 2,5 млн. И только с Луганска с февраля перебралось на расею еще 80 тыс. . А есть еще выехавшие в Украину, Европу. Есть ще убитые и просто умершие. Так что эти 40% это меньше 20% населения от довоенного (2014 года)
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25.09.2022 09:55 Відповісти
Та нема ніяких 40%. Всі цифри вони беруть зі стелі. Ніхто навіть не буде рахувати ті бюлетені.
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25.09.2022 10:05 Відповісти
Що в Росії що в Україні система одна і та ж. Хазарський каганат. В Україні державою керує Коган-керівник ОП. В Росії теж Коган - керівник АП. А ними обома управляє один і той же менеджер від ХАББАДУ по всьому СНГ
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25.09.2022 13:40 Відповісти
хоть для приличия 99,99% за не огласят?
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25.09.2022 10:04 Відповісти
Походу, если пришло голосовать с 100 голов и то кацапам в радость. Хотя они результаты и так намалюют, без явки. ***** сказало, шо 30.09 будут присоединять наши земли до рашки хоть с рехверендумом, хоть без. Надеюсь ту землю кацапам наши ЗСУ в глотку натолкают до нэсхочу. Хай жрут и давятся падлюки
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25.09.2022 10:30 Відповісти
весь цивилизованый мир просто в шоке от этого цирка а вот внутренний быдлятник с удовольствием скушает и пофиг, что считает ЦИК РФ, пофиг, что под дулами автоматов, пофиг что 70% людей выехало а многие города\села стерты с лица земли и пофиг, что даже у себя они регулярно видят вбросы прямо на камеру, видят как ****** наблюдателей итд прелести "демократических выборов" в которые они никогда не верят, но вот за этот референдум они будут ручаться "ЛЮДИ ТАК РЕШИЛИ ко-ко-ко" и уже через неделю будут биться в припадках "бамбас наш"...

всё это понятно, но мне не понятно, почему с нашей стороны нет никаких решительных действий...
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25.09.2022 10:36 Відповісти
Потому что все идёт по плану ЗЕпредателей.....осталось сдать Николаев и Одессу.Притом в отличие от Одессы.....Николаев ждёт участь Мариуполя.
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25.09.2022 11:30 Відповісти
А чим діяти? Ти такий герой злазь з дивану бери мішок гороху та свою бузинову пукалку і в атаку іди та викошуй маскалів. Або вилазьз окопу на бруствер витягай прутня і дрочи його на маскалів-херой
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25.09.2022 13:44 Відповісти
Мабуть безхатьки ломанулися з оркостану на голосуввання за полумисок щів і пузирьок бояри.
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25.09.2022 11:26 Відповісти
************ враки 99,9 приползли голосоать
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25.09.2022 11:41 Відповісти
Любой человек имеет право распоряжаться своим телом по своему усмотрению. Из мужика сделаться женщиной и наоборот. Пришить, что ни будь или отрезать. Язык разрезать как у змеи или зубы повыдёргивать через один и заточить их как копьё. Татуировку тоже может сделать любую и на любом месте. И любые другие глупости. Чем бы дитя не тешилось, лишь бы родители не плакали.
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25.09.2022 12:21 Відповісти
 
 