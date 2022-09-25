Нідерланди не відмовлятимуть у притулку росіянам, які тікають від мобілізації в РФ
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Нідерланди не висилатимуть із країни росіян, які намагаються уникнути військової служби у власній країні.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.
"Хоча на кордонах Росії вже є черги, деякі країни-члени ЄС все ще розглядають можливість надання притулку росіянам, які намагаються уникнути часткової мобілізації. Між державами-членами Східної, Центральної та Західної Європи існують великі розбіжності в поглядах", - йдеться в повідомленні.
Росіяни, які не хочуть воювати і "стукають в двері Нідерландів, безумовно, не будуть вислані назад", заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург. "Принаймні, ми знаємо, що там вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив він.
Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.
Будь ласка, зачекайте...
Что касается суда - то приговор объявят в ноябре. Но то уже будет настоящее решение суда, а не как у вашего Басманного - курам на смех.
И получится что в разгар войны Путина объявят главой террористической банды.
Бесят дебилы которые вас тролей лижут и лайкают.
это единственное, что меня сейчас тревожит, а вовсе не могилизированные ваши.
тут бажаючим можна прокоментувати його соціальну політику (англ.)
And your opinion expressed in the language of the aggressor is highly interesting to me
ну ты и гандон)
не можеш шось розумне сказати - краще пердани у повітря
Інше ставлення можна побачити в країнах Балтії. Естонія, Латвія і Литва змикаються і не дають російським чоловікам подати прохання про притулок.
«Росіяни повинні залишитися в Росії, щоб воювати проти Путіна». Це не нелогічна думка, пише словацька щоденна газета Dennik N у коментарі. «Колишні радянські республіки мають занадто багато власного досвіду з російським імперіалізмом і є емісарами».
Крім того, як стверджує видання, якщо чоловіки, які зараз тікають, справді противники режиму Путіна, вони могли піти набагато раніше.
У Варшаві - на публіці - про російських дезертирів говорять менш гостро. Польський дипломат заявив новинному сайту EUobserver в особистій якості, що росіяни мають тікати до Франції чи Італії. «Країни Балтії та Польща не повинні це вирішувати».
Наслідки вже помітні на фінському кордоні. З моменту оголошення часткової мобілізації перед кордоном вишикувалися довжелезні черги росіян. Фінляндія працює над правилами, щоб значно обмежити приплив росіян, заявив у суботу міністр закордонних справ. Існують винятки для навчання, роботи та відвідування родини. Про дезертирів міністр нічого не говорить. Фінляндія хотіла б бачити правила, які застосовуються до всього ЄС.
З тих регіонів, звідки кацапи тікають у Європу, а це москва, петербург, краснодар, ростов, практично нікого не мобілізують.
Мобілізують лише периферію (як і завжди).
А Європа через два роки, отримає прітєсняємих рускагаварящіх, каторих всє нєнавідят і каторих нада защіціть.
Грузія, так само ганебно забула про окупацію, та пустила до себе кацапів: я впевнений, що кацапи нагадають грузинам 2008 рік.
Визу давать тем И ТОЛЬКО тем, кто совершил ликвидацию представителя власти на России или члена его семьи, а также взорвал завод или вообще любое что-то ценное и значимое. Это все уважительный повод получить визу, пособие, жилье и в будущем еще награду с тоже пожизненной выплатой денег за помощь. Пусть хороший русский сначала зарежет фсбшника, пропагандиста, ракетного инженера, судью, прокурора, члена военкомата и многих-многих других, а также их жену или детей, чтобы все остальные знали, что их ждет - все, вот тебе виза, молодец! Дестабилизация обстановки на России - цель объединенного Запада. Не мешайте ей. Для этого нужно тех, кто против, НАОБОРОТ закинуть внутрь. Выпускать только деньги, чтобы на эти деньги спонсировать тотальный террор против хунты путина и ее пособников.
они никакие. Это стадо баранов. Ни на какой активный протест они не способны - только мобилками видосы снимать.
так что пусть лучше побудут в Европе, потом их назад выпрут. Чем воевать против Украины.
и заметно как тролятина ольгинская активизировалась, протестует против притулка в Европе для тех кто не хочет воевать.
делаю вывод что в Кремле ОЧЕНЬ не хотят чтобы россияне выезжали из страны.
Что-то я не заметила активных протестов. Тех что были - несколько тысяч - запаковали и вручили им ПОВЕСТКИ, так что те кто выйдет на протесты в России - поедут воевать против УКРАИНЫ.
Видимо, этого и добиваются все ольгинцы и дебилы по своей тупости в комментах, кто поливает грязью европейцев за готовность приютить бегущих от мобилизации.
Москали как те ежики - плачут, рыдают но продолжают жрать кактус, пардон -собираются на войну, идут в военкоматы, сами плачут, мамки их плачут, воевать они не хотят. Плачут и идут. тьфублин...
полюбуйтесь на эти лица. х там они пойдут на митинги. разве что когда вернутся злые и не получат пенсию вовремя.
или вы намекаете на протесты? открою страшную тайну - протестующим ПЕРВЫМ вручают повестки и сразу отправляют в учебки.
блин каким дебилом надо быть чтоб этого не понимать.
начните им пособие платить и пусть они занесут (как чумку) руцкиймир пьяными рожами в каждую провинцию и общину...
Каждый выехавший для Украины - минус оккупант (вражеский солдат).
Их надо принимать, но ставить на учёт как потенциально неблагонадёжных.
Маю декілька дуже освідчених знайомих в расєі, котрі є до кісткового мозку російськими імперцями. Ясно, що не спілкуємось з 2014.
Нам, украинцам, важнее чтобы они не пошли в армию.
а тебе видимо этого не нужно - ты хочешь чтобы они пошли нас убивать?
потому что ни о каких протестах в России говорить не приходится- быдло есть быдло, митингующие первыми получили повестки и отправились нас убивать.
всіх ?
Та ну...мобілізаційний ресурс парашні 25 млн особин
2 миллиона точно никуда не поедет. Почему? Да просто им бабла жить не хватит просто выбраться из раисе. Но это уже другая история.
З.Ы. Своему - в принципе, уатному - свояку, я предложил-таки свалить. Я предлагал уатным и не уатным валить ещё в феврале. Из принципа предлагал - зная что мне ответят. Мне так и сказали - что он в питере и у него белый билет, и, в общем, не страшно. Ну, ладно, я умыл руки - теперь никто мне не скажет, что я такой-сякой бандеровец, родства не помнящий.
их просто загребут и отправят нас убивать.
ты этого хочешь? а, ну ок, все с тобой понятно.
а те кого приютят в казахстане или европе - ну, будут плохие москали но пока не настолько опасные как те кто в окопах в Украине.
Примаймні "чей Крим" питатимете?
- тогда, "еврогеи", мы идём до вас, а за нами, спасать предварительно засланых узкоязычников, придут наши кадыро-буряты, мы вас научим Роzzию любить и её синтетический руzzкий изЫк
или ты хочешь чтобы Я за тебя это делала?
любитель халявы, блин..
или вам все еще кажется, что мобилизованные москали нам не страшны, упсть их будет даже миллион?
увы. мы еще хлебнем с ними горя. и не в пабликах в фейсбучике, а на поле боя. Запорожье под угрозой, если вы не в курсе.
Лише потужна зброя.
что тебе не так?