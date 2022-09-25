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Нідерланди (1117) притулок (40) мобілізація (1469)

Нідерланди не відмовлятимуть у притулку росіянам, які тікають від мобілізації в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нидерланды

Нідерланди не висилатимуть із країни росіян, які намагаються уникнути військової служби у власній країні.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на NOS.

"Хоча на кордонах Росії вже є черги, деякі країни-члени ЄС все ще розглядають можливість надання притулку росіянам, які намагаються уникнути часткової мобілізації. Між державами-членами Східної, Центральної та Західної Європи існують великі розбіжності в поглядах", - йдеться в повідомленні.

Росіяни, які не хочуть воювати і "стукають в двері Нідерландів, безумовно, не будуть вислані назад", заявив держсекретар з притулку і міграції Ерік ван дер Бург. "Принаймні, ми знаємо, що там вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності", - зазначив він.

Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізація в РФ: на виїзді з Росії до Грузії стоять у пробці понад 2 тисячі машин. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+39
Що там з МН-17? Вже забули???
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25.09.2022 10:32
+34
Интересная ситуация может получиться с этими "притулками" в Европе: встречаются на улице в Нидерландах украинская женщина с детьми, хата которой разрушена, муж или сын воюет или работает, или к сожалению убит на войне и здоровый и упитаный расисянин, который "всего-навсего" бежит от мобилизации и который спокойно жрал-пил-срал ещё с 2014 года, наблюдая всю эту Дичь и вообще он за путина и свою великую империю, которая должна нагнуть гейропейцев.... Как вам ситуэйшн? Немного абсурдно, как по мне
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25.09.2022 10:35
+28
Нідерланди ще не зрозуміли, що до них перекидають російських спец призначинців, вони наївні ще не стикались з російською гібридною війною на своїй території. Все, як завжди: Дурні вчаться на своїх помилках.
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25.09.2022 10:34
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Зіткнути лобами тут українців і кацапів. Мда,мудра політика
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25.09.2022 10:29 Відповісти
Що там з МН-17? Вже забули???
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25.09.2022 10:32 Відповісти
за собой следи. Нидерланды очень сильно помогают Украине.
Что касается суда - то приговор объявят в ноябре. Но то уже будет настоящее решение суда, а не как у вашего Басманного - курам на смех.
И получится что в разгар войны Путина объявят главой террористической банды.
Бесят дебилы которые вас тролей лижут и лайкают.
это единственное, что меня сейчас тревожит, а вовсе не могилизированные ваши.
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25.09.2022 11:26 Відповісти
Ганьба, van der Burg - наш ліберал - демократ. Я над цим попрацюю
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25.09.2022 10:33 Відповісти
https://nl.linkedin.com/in/ericvanderburg

тут бажаючим можна прокоментувати його соціальну політику (англ.)
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25.09.2022 10:43 Відповісти
Как же вам хочется, чтобы москали таки пошли воевать против Украины, что даже выступаете против своего правительства.
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25.09.2022 11:27 Відповісти
я є Нідерландський політик і теж визначаю вектор розвитку країни.

And your opinion expressed in the language of the aggressor is highly interesting to me
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25.09.2022 11:42 Відповісти
а, так это ТЫ виноват в том что Нидерланды проголосовали против Ассоциации с Украиной?
ну ты и гандон)
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25.09.2022 12:13 Відповісти
долго думало?
не можеш шось розумне сказати - краще пердани у повітря
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25.09.2022 13:34 Відповісти
Добре хоч в оригінальній статті NOS йдеться і про це:

Інше ставлення можна побачити в країнах Балтії. Естонія, Латвія і Литва змикаються і не дають російським чоловікам подати прохання про притулок.

«Росіяни повинні залишитися в Росії, щоб воювати проти Путіна». Це не нелогічна думка, пише словацька щоденна газета Dennik N у коментарі. «Колишні радянські республіки мають занадто багато власного досвіду з російським імперіалізмом і є емісарами».

Крім того, як стверджує видання, якщо чоловіки, які зараз тікають, справді противники режиму Путіна, вони могли піти набагато раніше.

У Варшаві - на публіці - про російських дезертирів говорять менш гостро. Польський дипломат заявив новинному сайту EUobserver в особистій якості, що росіяни мають тікати до Франції чи Італії. «Країни Балтії та Польща не повинні це вирішувати».

Наслідки вже помітні на фінському кордоні. З моменту оголошення часткової мобілізації перед кордоном вишикувалися довжелезні черги росіян. Фінляндія працює над правилами, щоб значно обмежити приплив росіян, заявив у суботу міністр закордонних справ. Існують винятки для навчання, роботи та відвідування родини. Про дезертирів міністр нічого не говорить. Фінляндія хотіла б бачити правила, які застосовуються до всього ЄС.
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25.09.2022 11:32 Відповісти
Олени
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25.09.2022 10:33 Відповісти
Нідерланди ще не зрозуміли, що до них перекидають російських спец призначинців, вони наївні ще не стикались з російською гібридною війною на своїй території. Все, як завжди: Дурні вчаться на своїх помилках.
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25.09.2022 10:34 Відповісти
сама ты дура конченая. Спасибо тем кто у себя москалей придержит. как минимум до конца войны. Это лучше чем если они пойдут воевать против Украины.
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25.09.2022 11:33 Відповісти
Багато притримають?
З тих регіонів, звідки кацапи тікають у Європу, а це москва, петербург, краснодар, ростов, практично нікого не мобілізують.
Мобілізують лише периферію (як і завжди).
А Європа через два роки, отримає прітєсняємих рускагаварящіх, каторих всє нєнавідят і каторих нада защіціть.
Грузія, так само ганебно забула про окупацію, та пустила до себе кацапів: я впевнений, що кацапи нагадають грузинам 2008 рік.
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25.09.2022 11:49 Відповісти
Розумниця, ти мабуть москалів підступних бачила тільки в телевізорі, а я з ними спілкуюсь все життя і їх поганий сморід чую здалеку. Ти що, думаєш просто так почалась рашистська мобілізація? Теж саме було у 14-ому, заїджали туристичні двоповерхові автобуси у Харків, Донецьк, Маріуполь, туристи грьобані, і потім мітинги з російськими прапорами, "росія прийді, спасі", референдум 11 травня і все це я спостерігала власними очима, і так само думала, що то всьо фігня, уїдуть ці "туристи " у свій Таганрог, Ростов, і будемо ми далі тихо жити. Росія підступна і безжалісна, вона б'є по тилам, нашим тилам і ця спец операція по бігству від мобілізації у Європу молодих і здорових росіян, з відповідною спец підготовкою тільки починається.
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25.09.2022 11:55 Відповісти
Схоже, ця бєланова кацапська троляка.
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25.09.2022 12:30 Відповісти
Olga Belanova , русские -это не нация , это носители идеологии ненависти ! Уклонисты бегут из Мордора потому что бояться сдохнуть в Украине , если бы был набор в надзиратели фильтрационных лагерей , где можна насиловать и мучить людей то явка была бы 150 % !
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25.09.2022 12:52 Відповісти
Чудовищная ошибка. Вместо усиления шансов гражданской войны на России - они ее снижают. Война так и так будет, просто она так будет быстрее и лучше.

Визу давать тем И ТОЛЬКО тем, кто совершил ликвидацию представителя власти на России или члена его семьи, а также взорвал завод или вообще любое что-то ценное и значимое. Это все уважительный повод получить визу, пособие, жилье и в будущем еще награду с тоже пожизненной выплатой денег за помощь. Пусть хороший русский сначала зарежет фсбшника, пропагандиста, ракетного инженера, судью, прокурора, члена военкомата и многих-многих других, а также их жену или детей, чтобы все остальные знали, что их ждет - все, вот тебе виза, молодец! Дестабилизация обстановки на России - цель объединенного Запада. Не мешайте ей. Для этого нужно тех, кто против, НАОБОРОТ закинуть внутрь. Выпускать только деньги, чтобы на эти деньги спонсировать тотальный террор против хунты путина и ее пособников.
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25.09.2022 10:34 Відповісти
вы видели лица могилизованных?
они никакие. Это стадо баранов. Ни на какой активный протест они не способны - только мобилками видосы снимать.
так что пусть лучше побудут в Европе, потом их назад выпрут. Чем воевать против Украины.
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25.09.2022 11:34 Відповісти
Интересно послушать стратегию, как "назад выпрут"...

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25.09.2022 12:34 Відповісти
"Побудуть в Європе"?????? Чого???? Може хай там і наших дівчат та дітей б'ють, ображають та принижують? Цим оркам лише до могили, а не до Європи.
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25.09.2022 13:07 Відповісти
Интересная ситуация может получиться с этими "притулками" в Европе: встречаются на улице в Нидерландах украинская женщина с детьми, хата которой разрушена, муж или сын воюет или работает, или к сожалению убит на войне и здоровый и упитаный расисянин, который "всего-навсего" бежит от мобилизации и который спокойно жрал-пил-срал ещё с 2014 года, наблюдая всю эту Дичь и вообще он за путина и свою великую империю, которая должна нагнуть гейропейцев.... Как вам ситуэйшн? Немного абсурдно, как по мне
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25.09.2022 10:35 Відповісти
Дима, москалик, своими высерами про европейцев, называя их "гейропейцами" ты сильно палишься.
и заметно как тролятина ольгинская активизировалась, протестует против притулка в Европе для тех кто не хочет воевать.
делаю вывод что в Кремле ОЧЕНЬ не хотят чтобы россияне выезжали из страны.
Что-то я не заметила активных протестов. Тех что были - несколько тысяч - запаковали и вручили им ПОВЕСТКИ, так что те кто выйдет на протесты в России - поедут воевать против УКРАИНЫ.
Видимо, этого и добиваются все ольгинцы и дебилы по своей тупости в комментах, кто поливает грязью европейцев за готовность приютить бегущих от мобилизации.
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25.09.2022 11:37 Відповісти
Надеюсь мои сестры повырывают им волосы, если встретят.
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25.09.2022 11:43 Відповісти
это было бы прекрасно, кстати))
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25.09.2022 12:09 Відповісти
Персонально для вас, поясню попроще: котёл должен закипать и взорваться именно на Рашке, а не сбрасывать лишний пар с одной стороны отправляя активных на войну с нами, а с другой обосравшихся от мобилизации ( но ну очень вумных в Интернетах) на шею европейцам. Может так дойдёт
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25.09.2022 11:54 Відповісти
должен))) а как же)) а типа этого не хочу)) Только у меня с головой в порядке и я реалистка - знаю что это за бараны. У меня друзья-граждане Украины в Москве. рассказывают РЕАЛЬНУЮ ситуацию на местах.
Москали как те ежики - плачут, рыдают но продолжают жрать кактус, пардон -собираются на войну, идут в военкоматы, сами плачут, мамки их плачут, воевать они не хотят. Плачут и идут. тьфублин...
полюбуйтесь на эти лица. х там они пойдут на митинги. разве что когда вернутся злые и не получат пенсию вовремя.
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25.09.2022 12:12 Відповісти
тобто спасають рашистів,які потім ще й насеруть в Нідерландах
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25.09.2022 10:35 Відповісти
пі..дєц...зробили з рашистів жертв
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25.09.2022 10:37 Відповісти
каких в сраке жертв. Их просто придержат подальше от участия в российской армии. Что нам и нужно на данный момент.
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25.09.2022 11:39 Відповісти
вообще-то их спасают от того чтоб они убивали украинцев. Но тебе видимо это не по душе -ты хочешь чтобы больше москалей мобилизовали.
или вы намекаете на протесты? открою страшную тайну - протестующим ПЕРВЫМ вручают повестки и сразу отправляют в учебки.
блин каким дебилом надо быть чтоб этого не понимать.
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25.09.2022 11:38 Відповісти
бедненькие... не хатят ваевать... пришлось бежать...(но не выступить с протестами)
начните им пособие платить и пусть они занесут (как чумку) руцкиймир пьяными рожами в каждую провинцию и общину...
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25.09.2022 10:37 Відповісти
сказать шо это цинизм - ничего не сказать...
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25.09.2022 10:39 Відповісти
Ліваки.Ці що тікають,також підтримували війну в лютому,просто самі особисто не хотіли воювати.Хотів би я почути відповідь цих ліваків,навіщо їм москалі в себе дома? Що вони туди можуть принести? Може культуру? Може працьовитість? Те саме було з ісламськими терористами,понапускали обездолених,а ті почали давити автівками невірних.А ті що не давлять,просто нероби.Казочки про рівність нехай не розповідають.Дикуни ще тисячі років не стануть людьми.А за кацапів,взагалі мовчу.
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25.09.2022 10:39 Відповісти
Выезжают те, кто имеет деньги, загранспаспорт, образование.
Каждый выехавший для Украины - минус оккупант (вражеский солдат).
Их надо принимать, но ставить на учёт как потенциально неблагонадёжных.
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25.09.2022 10:40 Відповісти
Освіта не робить москаля людиною.Виїхавші,це потенцій солдати москальщини.Будуть там агітувати за послаблення і зняття санкцій.Українські жінки там і туди їдуть москальські чоловіки.Більшість москалів,залишиться на самій москальщині.
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25.09.2022 10:43 Відповісти
Судя по тому, сколько лет мне пришлось вытравливать вату из своей головы - притом, что я это делал целенаправленно - можно сказать, что подавляющее большинство выехавших не изменится никогда.
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25.09.2022 11:05 Відповісти
"Освіта не робить москаля людиною." - 100%
Маю декілька дуже освідчених знайомих в расєі, котрі є до кісткового мозку російськими імперцями. Ясно, що не спілкуємось з 2014.
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25.09.2022 11:05 Відповісти
кто говорит что эти москали хорошие или типа подающие надежды? та ну нах, ни у кого нет иллюзий.
Нам, украинцам, важнее чтобы они не пошли в армию.
а тебе видимо этого не нужно - ты хочешь чтобы они пошли нас убивать?
потому что ни о каких протестах в России говорить не приходится- быдло есть быдло, митингующие первыми получили повестки и отправились нас убивать.
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25.09.2022 11:41 Відповісти
скільки москалів прийме Європа ?
всіх ?
Та ну...мобілізаційний ресурс парашні 25 млн особин
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25.09.2022 11:48 Відповісти
Про 25 миллионов сказал шойгу. В той же речи он заявил, что потери составляют меньше 6.000. Так же, как потери убитыми нужно умножать на 10, мобилизационный потенциал нужно как минимум на такое же число делить. Потому что 25 миллионов - это всё мужское население поголовно в возрасте как минимум от 20 до 45 лет, вместе с инвалидами, алкашами и кем угодно.

2 миллиона точно никуда не поедет. Почему? Да просто им бабла жить не хватит просто выбраться из раисе. Но это уже другая история.

З.Ы. Своему - в принципе, уатному - свояку, я предложил-таки свалить. Я предлагал уатным и не уатным валить ещё в феврале. Из принципа предлагал - зная что мне ответят. Мне так и сказали - что он в питере и у него белый билет, и, в общем, не страшно. Ну, ладно, я умыл руки - теперь никто мне не скажет, что я такой-сякой бандеровец, родства не помнящий.
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25.09.2022 13:32 Відповісти
Вспомниая себя в 2008 - мой первый год за бугром - во время войны с Грузией, могу сказать, что самые умные и честные окончательно перекрасятся лишь лет через пять самое раннее. Остальные будут ненавидеть гейропу, пендосию и злую нату до конца своих дней, и ни малейшей благодарности за то, что страны злой наты спасли их от того, чтобы их убила злая ната, не выкажут.
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25.09.2022 13:35 Відповісти
Просто так роздають москалям притулок і громадянство.Нехай воюють з режимом путіна,як самі кажуть.
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25.09.2022 10:40 Відповісти
ты б дебил? где ты видел москалей которые воюют против путина?
их просто загребут и отправят нас убивать.
ты этого хочешь? а, ну ок, все с тобой понятно.
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25.09.2022 11:42 Відповісти
Мо "*****"? Чи хто це "хутiна"?
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25.09.2022 14:25 Відповісти
Удирают козлы которые буквы Z посдирали и войну поддерживали , но сами воевать не хотят!
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25.09.2022 10:43 Відповісти
вот тут согласна полностью, у нас нет иллюзий что типа это какие-то хорошие москали. как известно, хороший москаль - это мертвый москаль.
а те кого приютят в казахстане или европе - ну, будут плохие москали но пока не настолько опасные как те кто в окопах в Украине.
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25.09.2022 11:43 Відповісти
Чекайте русский мир
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25.09.2022 10:44 Відповісти
Готуйтесь тоді до "референдуму"...
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25.09.2022 10:48 Відповісти
Питання про надання притулку росіянам, які не хочуть воювати, буде вирішуватися в кожному конкретному випадку окремо

Примаймні "чей Крим" питатимете?
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25.09.2022 10:48 Відповісти
Нидерланды, как?, вы ещё не разговариваете по-руzzки?..
- тогда, "еврогеи", мы идём до вас, а за нами, спасать предварительно засланых узкоязычников, придут наши кадыро-буряты, мы вас научим Роzzию любить и её синтетический руzzкий изЫк
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25.09.2022 10:54 Відповісти
Рассказывала знакомая из Дублина в Ирландии , что приехала пара козломордых кацапов из Таганрога , так они сразу начали не стесняясь распространять свою кацапскую вонь с претензиями к украинцам да еще и красть в хостеле с холодильника продукты у наших же украинцев мол в здесь живут все как семья. Хуже кацапоидов нет в мире
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25.09.2022 10:57 Відповісти
Как они в Ирландии оказались... В Таганроге знают про Ирландию????
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25.09.2022 12:38 Відповісти
Чудово, до наших жінок з дітьми будуть підселяти "біженців" кацапських ухилянтів.
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25.09.2022 11:06 Відповісти
имеешь возможность вернуться в Украину и убивать москалей.
или ты хочешь чтобы Я за тебя это делала?
любитель халявы, блин..
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25.09.2022 11:44 Відповісти
Ви все ще живете спокійно? Тоді ми їдемо до вас! "Руській мір"
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25.09.2022 11:26 Відповісти
і даремно, вони нічим не кращі за мобілізованих - так само ненавидять і вас і нас.
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25.09.2022 11:27 Відповісти
зато они не в окопах и не стреляют в нас.
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25.09.2022 11:45 Відповісти
зате вони в Європі і будуть там розповсюджувати негатив
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25.09.2022 11:47 Відповісти
я в курсе. но лучше негатив в Европе, чем смерть украинцев.
или вам все еще кажется, что мобилизованные москали нам не страшны, упсть их будет даже миллион?
увы. мы еще хлебнем с ними горя. и не в пабликах в фейсбучике, а на поле боя. Запорожье под угрозой, если вы не в курсе.
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25.09.2022 11:48 Відповісти
Я знаю, але це не допоможе.
Лише потужна зброя.
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25.09.2022 11:49 Відповісти
"це письменниця, а не читачка" і не слухачка українських військових аналітиків, які пояснюють як цих мобиків знищуватимуть ешелонами під час дислокації.
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25.09.2022 11:53 Відповісти
ідійоти
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25.09.2022 11:34 Відповісти
А чому ви дивитесь? Згадайте їх референдум проти вступу України в ЄС.
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25.09.2022 11:41 Відповісти
помню. Украину в итоге приняли в Ассоциацию. Нидерланды принимают наших беженцев, помогают деньгами, оружием и санкциями.
что тебе не так?
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25.09.2022 11:47 Відповісти
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25.09.2022 11:51 Відповісти
Ну прибежище дать - дело благородное. Если преследуют человека. Сжёг военкомат, например. А собирать всех не выполняющих закон (хоть и уродский) своей страны в которой они же и выбирали правительство ну минимум странно
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25.09.2022 12:21 Відповісти
Нидерландам надо или хрест снять, или трусы надеть. Вы или украинских беженцев принимайте, или российских. Наши женщины и дети и здоровенные лбы мужского пола встретятся на одной территории. Или у кого-то из влстей Нидерландов (да всего ЕС) есть иллюзии, что сбежавшие от мобилизации россияне против войны в Украине, а может даже поддерживают и сочувствуют украинцам?
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25.09.2022 15:08 Відповісти
Бежать от россиян их Мариуполя, Херсона, Харькова, чтобы встретить их в Нидерландах?
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25.09.2022 15:09 Відповісти
Так дурням-нідерландцям і треба!
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25.09.2022 15:17 Відповісти
 
 