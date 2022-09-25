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Труханов про атаку дронів на Одесу: Житлові будинки навколо епіцентру вибуху постраждали несуттєво

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одеса,катерина,іі

В Одесі житлові будинки внаслідок атак ворожих дронів-камікадзе постраждали несуттєво.

Про це повідоми у Фейсбуці міський голова Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується пошкоджень, то, за попередніми даними, житлові будинки, споруди навколо епіцентру вибуху постраждали незначно", - зазначив він.

За словами Труханова, завданням міської влади після ранкової ворожої атаки є забезпечення життя міста. Зокрема, випустити на маршрути громадський транспорт, що буде зроблено найближчим часом, запевнив мер.

Також читайте: Одесу атакували дрони-камікадзе. Три влучання в адмінбудівлю в центрі міста. Триває рятувальна операція, - ОК "Південь". ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+18
Труханівська катька не постраждала. А він при ній головний сторож. Тільки за неї і переживає
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25.09.2022 10:43
+13
Они по катьке целятся, надо их опередить
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25.09.2022 10:35
+11
Пора делать зенитки из 4 пулеметов калашникова на станке. С 100% трассеров внутри и доп. охлаждением стволов (водяное с насосом проще всего обмотать прутьями медными на термопасту припаянными). Именно трассеры, чтобы целиться только по ним, все остальные прицельные приспособления ерунда или минимум пару недель создавать. При этом порох и пули специально подобрать так, чтобы на излете не прилетело в чей-то дом. Явно можно сбивать такой небронированный тяжелый дрон, 180км/ч вполне нормально набить руку и сбивать сходу, кстати надо и мишени самостоятельно запускать схожих габаритов и скорости, чтобы тренировать бойцов на каждую смену.
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25.09.2022 10:43
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Они по катьке целятся, надо их опередить
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25.09.2022 10:35 Відповісти
Труханівська катька не постраждала. А він при ній головний сторож. Тільки за неї і переживає
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25.09.2022 10:43 Відповісти
Обтруханов - извращенец!
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25.09.2022 12:32 Відповісти
как там по-клаzzике?
- "так не даставайся ты никому", с.ка немецко-узкая
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25.09.2022 10:58 Відповісти
Орку трухану пох на одеситів, головне, щоб катька з суворовим не постраджали.
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25.09.2022 14:06 Відповісти
Зараз знову повітряна тривога.
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25.09.2022 10:38 Відповісти
Будьте обережні
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25.09.2022 11:13 Відповісти
Пора делать зенитки из 4 пулеметов калашникова на станке. С 100% трассеров внутри и доп. охлаждением стволов (водяное с насосом проще всего обмотать прутьями медными на термопасту припаянными). Именно трассеры, чтобы целиться только по ним, все остальные прицельные приспособления ерунда или минимум пару недель создавать. При этом порох и пули специально подобрать так, чтобы на излете не прилетело в чей-то дом. Явно можно сбивать такой небронированный тяжелый дрон, 180км/ч вполне нормально набить руку и сбивать сходу, кстати надо и мишени самостоятельно запускать схожих габаритов и скорости, чтобы тренировать бойцов на каждую смену.
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25.09.2022 10:43 Відповісти
Вы слышали о пушке "Вулкан". Да, она дорогая. И просто так, такое оружие не продадут. Купить Одесситам одну, для начала, можно. Дорогой контрабандный город, миллиарды зашиты в матрасы. Ещё, Выставить за городом посты. Прямо на своём авто заезжаешь в поле и дежуришь там. Говорят звучит он (дрон), как мопед.
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25.09.2022 13:09 Відповісти
що за будівля знають тільки читачи прокацапських телеграмканалів. Для справжніх патріотів це-воєнна таємниця
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25.09.2022 10:46 Відповісти
ха. хіба це тільки в Одесі так
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25.09.2022 10:51 Відповісти
Кацапи знають тільки одне, де б не впала їх вундервафля там штаб навіть коли в воду наїбнеться то означатиме що там був підводний штаб
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25.09.2022 12:02 Відповісти
Труханов, памятник ********** на Екатерининской площади не пострадал ?
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25.09.2022 11:31 Відповісти
Голрвне Катьку бережіть... без неї Одесі ніяк.
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25.09.2022 11:37 Відповісти
Вам, ПОЦреотам, кроме как о Катьке больше не о чем беспокоиться?
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25.09.2022 11:54 Відповісти
Труха, хапай катьку і тікай!
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25.09.2022 13:03 Відповісти
200 км в час сбить не могут. я думал только вначале такое возможно было. 80 лет назад Германия
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25.09.2022 13:27 Відповісти
Вопрос к бубочке, зелени и их сбу - почему гражданин рашки и организатор убийств 2 мая до сих пор мэр стратег важного города?
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25.09.2022 13:43 Відповісти
Ти кого резидента фсб ярмака питаєш ?
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25.09.2022 14:10 Відповісти
"незначно" , сказав кацап-мер
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25.09.2022 13:57 Відповісти
 
 