Труханов про атаку дронів на Одесу: Житлові будинки навколо епіцентру вибуху постраждали несуттєво

В Одесі житлові будинки внаслідок атак ворожих дронів-камікадзе постраждали несуттєво.

Про це повідоми у Фейсбуці міський голова Одеси Геннадій Труханов, інформує Цензор.НЕТ.

"Що стосується пошкоджень, то, за попередніми даними, житлові будинки, споруди навколо епіцентру вибуху постраждали незначно", - зазначив він.

За словами Труханова, завданням міської влади після ранкової ворожої атаки є забезпечення життя міста. Зокрема, випустити на маршрути громадський транспорт, що буде зроблено найближчим часом, запевнив мер.

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