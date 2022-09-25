Доба на Донеччині: масований артобстріл центру Авдіївки. Влучання у багатоповерхівку у Святогірську, шестеро поранених

Цієї ночі росіяни били по цивільних об’єктах по всій лінії фронту від Великої Новосілки до Святогірська на Донеччині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Донецької ОВА Павло Кириленко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Великоновосілківській громаді росіяни вдарили з ЗРК С-300 по Андріївці - пошкодили три будинки та місцеву школу, без постраждалих.

"Пізно ввечері росіяни знову влучили у Красногорівську опорну школу. Вночі відбувся ще один обстріл міста - поранено 1 людину. Вночі були поодинокі прильоти по старій та центральній частинах Авдіївки, на ранок - масований артобстріл центру міста. За попередньою інформацію, постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Кириленко також інформує, що у Краматорському районі найбільше постраждала Святогірська громада. У Святогірську снаряд влучив у багатоповерховий будинок - поранено 6 людей. Також 2 приватні будинки пошкоджено у Хрестищі - там без жертв.

Також читайте: За добу на Донеччині окупанти вбили 2 мирних жителів. ІНФОГРАФІКА

У Бахмутському районі росіяни стріляли касетними снарядами по Часовоярській громаді - без постраждалих.

"Вся Донеччина - це зона бойових дій. Залишатися тут небезпечно!", - звертається він до мешканців регіону.