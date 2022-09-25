Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю для недопущення провокацій, - речник Держприкордонслужби Демченко

Державна прикордонна служба наразі не фіксує провокацій на кордоні з Білоруссю, але до цього напрямку прикута особлива увага.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент, на щастя, ситуація стабільна, всі сили безпеки та оборони нашої країни контролюють лінію кордону, прикордоння, і роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок, адже ми добре розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни", - сказав Демченко.

Водночас він підкреслив, що сили оборони ніколи не виключали і нині не виключають того, що підрозділи збройних сил Білорусі можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації.

"Тому всі сили оборони: і прикордонники, і ЗСУ, і нацгвардійці - на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче - вторгнення", - підкреслив Демченко.

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