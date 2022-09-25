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Сили оборони тримають на контролі кордон із Білоруссю для недопущення провокацій, - речник Держприкордонслужби Демченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

кордон

Державна прикордонна служба наразі не фіксує провокацій на кордоні з Білоруссю, але до цього напрямку прикута особлива увага.

Про це в ефірі телемарафону єдиних новин заявив речник ДПСУ Андрій Демченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"На даний момент, на щастя, ситуація стабільна, всі сили безпеки та оборони нашої країни контролюють лінію кордону, прикордоння, і роблять все необхідне, щоб укріпити цей напрямок, адже ми добре розуміємо, що Білорусь підтримує Росію у війні проти нашої країни", - сказав Демченко.

Водночас він підкреслив, що сили оборони ніколи не виключали і нині не виключають того, що підрозділи збройних сил Білорусі можуть зайти на територію України чи можуть створювати провокації.

"Тому всі сили оборони: і прикордонники, і ЗСУ, і нацгвардійці - на своїх місцях на цьому напрямку, щоб контролювати ситуацію, не допустити провокацій і тим паче - вторгнення", - підкреслив Демченко.

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Автор: Ірина Дашківська
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bctv1 час назад

‼️Насправді путлєр відправляє свою резервну армію в Україну, щоб з'ясувати, що сталося з регулярною 🤷‍♂️
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25.09.2022 11:31 Відповісти
Нам потрібно готувати пересильні табори для втікачів з ерефії. Скоро в них "гадавщина геволюции", вини 100% її повторять
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25.09.2022 11:31 Відповісти
скоро у них 70-летие ***** (7 октября)....
отут бы отсалютовать по полной !!!! пряздрявить бы.так сказать
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25.09.2022 11:34 Відповісти
Які провокації, з території Белорусі нас обстрілюють ракетами, мінами і снарядами
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25.09.2022 13:03 Відповісти
Ну да ну да теж ми чули й до 24.02
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25.09.2022 14:05 Відповісти
 
 