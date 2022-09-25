Фізичний та психологічний стан здоров’я визволених із полону прикордонників важкий, - Держприкордонслужба

21 вересня з російського полону повернулося 215 захисників України, серед яких і 9 прикордонників, які до останнього мужньо боронили Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, наразі їх вже оглянули лікарі. Їхній фізичний та психологічний стан здоров’я важкий. Адже кожний випадок підтверджує, що умови, в яких РФ утримує наших військовополонених, жахливі й нелюдські.

Відновлення та реабілітація бійців проходить повністю за рахунок державного забезпечення у відомчих медичних закладах.

Зараз бійці забезпечені відповідним одягом та засобами першої необхідності, а також засобами зв’язку. Крім того, проводиться робота над відновленням їхніх документів та отриманням відповідних коштів.

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