УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12577 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні Війна
6 588 10
військовополонені (615) війна (56620) Держприкордонслужба (4348) обмін (988) полон (1297) прикордонники (947) полонені (1948)

Фізичний та психологічний стан здоров’я визволених із полону прикордонників важкий, - Держприкордонслужба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

полон,прикордонники,визволення

21 вересня з російського полону повернулося 215 захисників України, серед яких і 9 прикордонників, які до останнього мужньо боронили Маріуполь.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Держприкордонслужби.

Як зазначається, наразі їх вже оглянули лікарі. Їхній фізичний та психологічний стан здоров’я важкий. Адже кожний випадок підтверджує, що умови, в яких РФ утримує наших військовополонених, жахливі й нелюдські.

Відновлення та реабілітація бійців проходить повністю за рахунок державного забезпечення у відомчих медичних закладах.

Зараз бійці забезпечені відповідним одягом та засобами першої необхідності, а також засобами зв’язку. Крім того, проводиться робота над відновленням їхніх документів та отриманням відповідних коштів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У результаті обміну полоненими додому повернулися 9 українських прикордонників. ФОТО

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+20
якщо за наказом ****... сдали більше 2 тисяч наших військових...
тож скільки ще там мучиться... (і скільки вже загинуло) ...
показати весь коментар
25.09.2022 12:16
+17
Це на совісті Шоневтіка.
показати весь коментар
25.09.2022 12:20
+13
Рашисти-нелюди! Будьте прокляті всі! Треба фото з нашими ГЕРОЯМИ до та після викладати на всіх засіданнях ООН. по всій європі білборди . хай бачуть наслідки. які й їх чекають. поки вони вишукують *харошіх руських* та впускають *нєщасних* які тікають від мобілізації.
показати весь коментар
25.09.2022 12:22
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
показати весь коментар
25.09.2022 12:15 Відповісти
якщо за наказом ****... сдали більше 2 тисяч наших військових...
тож скільки ще там мучиться... (і скільки вже загинуло) ...
показати весь коментар
25.09.2022 12:16 Відповісти
Це на совісті Шоневтіка.
показати весь коментар
25.09.2022 12:20 Відповісти
по загиблих та загальних втратах, якщо оцінювати їх по числу загиблих - дані виходять страшні. думаю, вони Ніколи не будуть офіційно надані ((
показати весь коментар
25.09.2022 12:20 Відповісти
Цим людям потрібний час щоб відновити сили та здоров'я, наскільки це можливо.
показати весь коментар
25.09.2022 12:18 Відповісти
Проблема в тому,що в нас до цього часу нема системи реабілітації військових.Необхідно,щоб кожен воїн,що пройшов бойові дії,а тим паче ті,хто був в полоні,в обов'язковому порядку відправлялися в спец.реабілітаційні центри(яких в нас нема).Це дуже велика проблема,знаю з досвіду близьких людей.Потрібна державна програма негайно,не пускати на самотік.В обов'язковому порядку реабілітація для військових,що пройшли війну.
показати весь коментар
25.09.2022 12:40 Відповісти
Зеля і його уряд нічого не робитиме.
показати весь коментар
25.09.2022 12:47 Відповісти
Треба це питання піднімати в ВР.ЄС може це зробити.Нехай тоді плісняві спробують якось відкрутитися.Народ і так злий,викрутасів стосовно військових терпіти не буде
показати весь коментар
25.09.2022 12:51 Відповісти
Рашисти-нелюди! Будьте прокляті всі! Треба фото з нашими ГЕРОЯМИ до та після викладати на всіх засіданнях ООН. по всій європі білборди . хай бачуть наслідки. які й їх чекають. поки вони вишукують *харошіх руських* та впускають *нєщасних* які тікають від мобілізації.
показати весь коментар
25.09.2022 12:22 Відповісти
Рашисты хуже немецких нацистов‼️СМЕЮТ ВЯКАТЬ "один народ"‼️Желаю вам, ощутить все зверства , творимые Украине СТОРИЦЕЙ ПОЛУЧИТЬ 🪃🪃🪃🪃🪃
показати весь коментар
25.09.2022 13:04 Відповісти
 
 