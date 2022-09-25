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Новини Політика України
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Кличко (2817) псевдореферендум (182)

"Референдуми" - дешева клоунада для зомбованих росіян, Путін цим затягує зашморг своєму режимі, - Кличко

Новини Цензор.НЕТ Політика України

кличко

Цивілізований світ ніколи не визнає легітимності так званих "референдумів", які влаштувала Росія на окупованих українських територіях.

Про це заявив Віталій Кличко на своїй сторінці у Facebook, інформує Цензор.НЕТ.

"Для кого Росія намагається створити дійство, яке розпочала сьогодні, під назвою "референдуми" на окупованих територіях України? Цивілізований світ уважно спостерігає за цими конвульсіями агресора і ніколи не визнає легітимності подібних його дій. Це все - дешева клоунада для майбутніх мобілізованих російських "патріотів" та зомбованих громадян. Та й ті вже, схоже, не дуже вірять", - заявив Віталій Кличко.

За словами Кличка, вдаючись до такої "клоунади", Путін відчайдушно затягує зашморг своєму режимові.

Раніше Віталій Кличко зазначив, що оголошення мобілізації та ядерні погрози не допоможуть Росії підкорити та знищити Україну. Водночас такими діями путін остаточно запустив у своїй країні процеси, які його поховають.

Також читайте: Київ закупить пересувні мобільні котельні на випадок позаштатних ситуацій, - Кличко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+9
1. Никто из украинцев отступать под угрозой применения ЯО не будет, ваши истерики ничего не изменят.
2. Применять ЯО по центру решений Киеву как центру принятия решений он не будет - это значит проиграть Киев-матерь городов русских и никогда его не занять.
3. Применять тактическое ЯО по линии фронта он не будет - это тупо, 1000 км линии фронта - куда конкретно кидать-то? Бред.
4. Если бы он на самом деле планировал кидать бомбу, то не объявлял бы мобилизацию. Не потому что ему может быть жалко своих солдат, попавших под заражение - не сомневаюсь что ему на них насрать. А потому что НЕЗАЧЕМ их собирать такую ораву - на зачистку условной Хиросимы в Украине хватило бы и 100 тыс на все про все. Так что этого не будет.

А вообще хватит этих истерик, второй день наблюдаю эту дебильную волну - все, путин бросит бомбу!! две!! весь фронт 1000 км закидает ядерными бомбами! ужас и капец, дада.
Никто уже не поведется, успокойтесь.

Ну а если таки кинет ЯО - значит так тому и быть, мы с этим смирились еще в феврале. Никуда не деться нам тогда - будь что будет. А мы продолжим воевать, не сомневайтесь.
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25.09.2022 13:55
+7
Родіну в Україні? Цікавий поворот кацапської думки.
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25.09.2022 13:38
+5
До бидля - бидляче відношення! Так тримати кацапури.
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25.09.2022 12:57
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25.09.2022 12:51 Відповісти
Родіну в Україні? Цікавий поворот кацапської думки.
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25.09.2022 13:38 Відповісти
До бидля - бидляче відношення! Так тримати кацапури.
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25.09.2022 12:57 Відповісти
Посоветовала бы Кличко съездить в Индию с пиар- туром . По всем городам (1,5 млрд населения должны стать бандеровцами)
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25.09.2022 12:58 Відповісти
Nenado nazyvat slovom referendum,kacapi etogo i xotiat eto slovo byl referendum.Nazyvat mozno skazem opros nekotoryx iz zytelej ,takoj sami opros mozno sprost xotiat li oni prisodinitsia k statam i polucat takyje zarplati i pensiji kak ameriki,ja dumaju nenado daze avtomatov golosovali sto da?
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25.09.2022 13:00 Відповісти
оккупендум
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25.09.2022 13:50 Відповісти
'Референдуми' мають легітимізувати удари ядерними боєголовками по Україні. Досить присипляти українців побєдобєсними словами в стилі арестовича! Закидуючи ворога м'ясом, рашисти вигравали війни( не знання історії не звільнить вас від її повторення з вами ж), + ядерна зброя, + жодної фізичної адекватної реакції світу на все це! В перемогу України не варто вірити, її потрібно створювати фізично! А поки що цього немає.
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25.09.2022 13:13 Відповісти
1. Никто из украинцев отступать под угрозой применения ЯО не будет, ваши истерики ничего не изменят.
2. Применять ЯО по центру решений Киеву как центру принятия решений он не будет - это значит проиграть Киев-матерь городов русских и никогда его не занять.
3. Применять тактическое ЯО по линии фронта он не будет - это тупо, 1000 км линии фронта - куда конкретно кидать-то? Бред.
4. Если бы он на самом деле планировал кидать бомбу, то не объявлял бы мобилизацию. Не потому что ему может быть жалко своих солдат, попавших под заражение - не сомневаюсь что ему на них насрать. А потому что НЕЗАЧЕМ их собирать такую ораву - на зачистку условной Хиросимы в Украине хватило бы и 100 тыс на все про все. Так что этого не будет.

А вообще хватит этих истерик, второй день наблюдаю эту дебильную волну - все, путин бросит бомбу!! две!! весь фронт 1000 км закидает ядерными бомбами! ужас и капец, дада.
Никто уже не поведется, успокойтесь.

Ну а если таки кинет ЯО - значит так тому и быть, мы с этим смирились еще в феврале. Никуда не деться нам тогда - будь что будет. А мы продолжим воевать, не сомневайтесь.
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25.09.2022 13:55 Відповісти
як можна вірити зеленоквартальним тролям-членограям типу Жданова,Арєстовіча і цієї Бєлановой? ці членограї переконували нас що нападу не буде і істерично кричали,що треба їхати 24.02 на шашлики а не готуватися до оборони...
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25.09.2022 14:02 Відповісти
Зараз активно набирає обертів кацапська істерія про яз. Посил один - "Здавайтеся, або ***** вдарить ЯЗ"!
ЗСУ вже дало ясно знати, що здаватися не збирається. Чого чекають кацапи? Що цивіли від їхніх вкидів запанікують і будуть давити на владу та ЗСУ для капітуляції? Гадаю, кацапів чекає велике розчарування.
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25.09.2022 14:43 Відповісти
Клоунада в стилі 95 кварталу!
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25.09.2022 13:17 Відповісти
артист і хвойда це синоніми
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25.09.2022 13:28 Відповісти
Клоунада,не клоунада але працює.Вчора подзвонив один знайомий покидьок(не спілкувались з 2018року) з лугандону,який отримує 15 тис.грн.шахтарської пенсіі від ШМИГАЛЯ та 20тис.руб.від путлєра та розповідав,що відпочивав у Сочі.Взнавши про т.з. референдум вони з дружиною припинили відпочинок та повернулись в лугандон,щоб голосувати.Хотів би отримати коментар від Шмигаля та мін.соцу:" Україна і після цього буде платити соц.виплати таким мерзотникам?"Депутати! Зробіть запит Шмигалю.
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25.09.2022 13:44 Відповісти
глупости, он никак не может получать деньги из украинского кабмина. Это вранье.
Ему врут что это платит Украина, потому что это БРЕД. я понимаю, что люди идиоты и верят в пропаганду - но вы-то не уподобляйтесь и не верьте во всякий бред что вам пересказывают лугандонцы со слов своих лугандонских бандюков.
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25.09.2022 13:57 Відповісти
чому зеленоквартальні тролі-пустобрехи такі тупі?
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25.09.2022 14:00 Відповісти
Тамженашелюдє! Це те, що мені було прикро чути всі ці роки починаючи с 14. Немає там наших людей. Всі наші люди це ті хто переїхав з ЛИДИНИРИ у неокуповану "шахтьорами і тракторістами" частину України. Але політика умиротворення і матеріального підкупу цих покидьків не припиняється по нині. Це що?
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25.09.2022 14:04 Відповісти
Який Віталька молодчага! Аж страшно!! В той час коли Путін затягує зашморги і готується офіційно анексувати 4 наші області та прикрити їх ЯЗ,Віталька 26.09. у Києві по вул.Ломоносова,10 готується викинути на вулицю 2 державні установи,землю і будівлю яких,кажуть,продав забудовникам Києва. Завтра прийдуть судові виконавці виселяти,цікаво вони розказуватимуть викинутим на вулицю працівникам про дешеву клоунаду?
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25.09.2022 13:58 Відповісти
Пане, Віталію, що скажете?

"Поворозник, Оленич і ще низка замів їздили у відрядження за бюджетний кошт на минулому тижні. Всі вони призовного віку і не можуть виїжджати за кордон.Оформили собі "важливу" міжнародну поїздку. Чи то на виставку, чи то для підписання якогось контракту...
Поки ми з вами готуємося до складної зими, волонтеримо і боронимо країну зі зброєю в руках - міські вельможі розважаються у Європі за наші кошти. Перед законом рівні всі, але чиновники КМДА рівніші!"
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25.09.2022 14:30 Відповісти
"Референдум" на окупованих самий час для Партизанського руху розпочинати акції з підриву колаборантів, вибухів і великих пожеш. Нажаль це виправдовано в такій ситуації, бо досвід у Донбасі і Криму гарно про це свідчить.
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25.09.2022 16:47 Відповісти
 
 