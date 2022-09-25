УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12536 відвідувачів онлайн
Новини Економіка
1 946 18
Укренерго (573) Зелений тариф (91)

Інвестори просять "Укренерго" підтримати добудову заморожених через війну "зелених" електростанцій у найближчі 2 роки

Новини Цензор.НЕТ Економіка

електроенергія

Інвестори у відновлювану енергетику України звернулись до компанії "Укренерго" з проханням підтримати законопроєкт Міністерства енергетики, яке ініціювало подовження терміну отримання зеленого тарифу за укладеними договорами pre-PPA до кінця 2024 року, щоб інвестори могли добудувати розпочаті проєкти вітроелектростанцій.

Про це йдеться в листі Української вітроенергетичної асоціації, інформує Цензор.НЕТ.

Інвестори підкреслюють, що продовження можливості отримати зелений тариф у найближчі 2 роки дозволить їм та компанії "Укренерго" завершити весь комплекс запланованих робіт, та виконати всі зобов'язання, взяті на себе згідно укладених договорів.

Асоціація також повідомляє, що запропонований строк у два роки обумовлюється переліком питань, які компаніям потрібно вирішувати в умовах війни в Україні. Зокрема, компанії мають розібратися із: затримкою з поставками вітротурбін, проблемами поставки обладнання для електропідстанцій, зміною проєктної документації та отриманням нової оцінки впливу на довкілля, дефіцитом робочої сили, ускладненим фінансуванням проєктів, неможливістю будівництва у зимовий час.

Як повідомлялося, 2 вересня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна може стати "зеленим енергохабом" для Європи та нарощувати експорт, зокрема "зеленої", електроенергії до ЄС, щоб замінити "брудні" російські енергоресурси.

За інформацією УВЕА, інвестори з проєктами вітроелектростанцій на загальну потужність 800 МВт закупили обладнання і планували побудувати зелені електростанції до кінця 2022 року. Однак через вторгнення Росії будівництво призупинилось, а інвестори несуть збитки за зберігання обладнання, яке не використовується.

Читайте також: Енероспівтовариство ЄС хоче допомогти інвесторам відновити будівництво зелених електростанцій в Україні

Секретаріат Енергетичного Співтовариства хоче допомогти інвесторам у відновленні будівництва зелених електростанцій в Україні, що дозволить підвищити енергобезпеку держави та дати сигнал іншим інвесторам, щоб вони залучали нові кошти в розвиток галузі зеленої енергетики України.

Автор: Ірина Дашківська
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+11
до кінця світу 5 хвилин а ці курви не встигають п'ятирічку виконати...
показати весь коментар
25.09.2022 12:54
+11
Совсем крыша поехала.....А может в стране война?
показати весь коментар
25.09.2022 12:58
+10
Вы там суки ******** вообще? У нас скоро поголовная мобилизация будет. Будем искать во что одеть и чем вооружить миллионы людей. А Ахметовым выделяйте деньги на их зеленые тарифы.
показати весь коментар
25.09.2022 12:58
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Як би цей сектор економіки був прозорий і там не хозяйнували різна ахметову, тоді гаразд.
показати весь коментар
25.09.2022 12:52 Відповісти
Та це конкретний лохотрон для грабування держави і людей, що призвів до подорожчання ВСЬОГО, понастпвляли панелей на мільйони гектарів, потім будуть думати що жерти
показати весь коментар
25.09.2022 14:04 Відповісти
до кінця світу 5 хвилин а ці курви не встигають п'ятирічку виконати...
показати весь коментар
25.09.2022 12:54 Відповісти
Совсем крыша поехала.....А может в стране война?
показати весь коментар
25.09.2022 12:58 Відповісти
Вы там суки ******** вообще? У нас скоро поголовная мобилизация будет. Будем искать во что одеть и чем вооружить миллионы людей. А Ахметовым выделяйте деньги на их зеленые тарифы.
показати весь коментар
25.09.2022 12:58 Відповісти
Не по теме, но интересно. Кто-то вообще слушал коняку на ООН? Я, конечно, понимаю все, потому и сам не слушал. Но, однако, послушайте. У него Луганская область стала Лаосской, Запорожская - Запорожной. Довольно любопытные факты, как по мне.
ПЫСЫ: звыняюсь за офтоп
показати весь коментар
25.09.2022 12:59 Відповісти
так в них скоро і мацква знову стане улусом золотої орди, а сібірь- китайською провінцією.....
показати весь коментар
25.09.2022 13:10 Відповісти
доМбас. Московити як вони є.
показати весь коментар
25.09.2022 13:14 Відповісти
не зрозумів, а в чому прикол???? при діючих тарифах на умовно "зєльону" е/е- навіщо просити допомоги????
показати весь коментар
25.09.2022 13:12 Відповісти
Ахметову на коммуналку в Лондоне не хватает.
показати весь коментар
25.09.2022 14:14 Відповісти
та не тільки Ахмєткє.Зелік тет ненажерою став
показати весь коментар
25.09.2022 16:29 Відповісти
Тобто, якщо "укренерго" не підтримає зелених інвесторів, то гнид, які тянуть соки з державного бюджету не стане більше. Отже, нахєра під час війни вішати на шиї платників податків додатковий тягар?!
показати весь коментар
25.09.2022 13:29 Відповісти
Зел энергетика уже доказала свою низкую эффективность, КПД и высок стоимость. Не вижу смысла в неё вкладываться.
показати весь коментар
25.09.2022 13:46 Відповісти
Знову зелені тарифи? Та годі, продавайте свою зелену енергію на загальних підставах, у нас же ж ринок, чи як?
показати весь коментар
25.09.2022 14:44 Відповісти
А може "інвесторам" вже час посмоктати дещо інше, аніж державний бюджет України? Може, на часі завершити війну перемогою над орками з кацапщини, а вже потім знову починати обікрадати українців? А то, мені здається, що вороги засіли не тільки по ту сторону лінії окопів.
показати весь коментар
25.09.2022 14:48 Відповісти
Таке враження, що американське лоббі виробників зброї - дитячий садок у порівнянні з "зеленими інвесторами" в Україні
показати весь коментар
25.09.2022 15:26 Відповісти
Мародери!!!
показати весь коментар
25.09.2022 17:40 Відповісти
 
 