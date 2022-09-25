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війна (56620) Індія (238) Китай (1923) ООН (2768) Росія (47279) Радбез ООН (765) Малі (19) The Guardian (23)

Союзники Росії Китай та Індія закликають до припинення війни в Україні, на підтримку РФ висловилася тільки хунта з Малі, - The Guardian

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

оон,генеральна,генасамблея,асамблея

На 77-й сесії генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй жодна велика країна не підтримала Росію. Її традиційні союзники Китай та Індія закликали припинити війну в Україні шляхом переговорів.

Як пише Цензор.НЕТ із посиланням на The Guardian, голова МЗС Росії Сергій Лавров виступаючи на Генасамблеї ООН заявив, що країни Заходу розгорнули "гротескну" кампанію проти росіян.

Утім, жодна велика держава не підтримала Росію, включно з Китаєм. Міністр закордонних справ Китаю Ван Ї закликав Росію та Україну "не допустити розповсюдження кризи" та не вплинути на країни, що розвиваються.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на мирне вирішення української кризи. Нагальним пріоритетом є сприяння мирним переговорам. Фундаментальним рішенням є розв'язання законних проблем безпеки всіх сторін і створення збалансованої, ефективної та стійкої архітектури безпеки", - сказав Ван Ї.

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Американські офіційні особи були підбадьорені тим, що на їхню думку Китай не надає конкретної підтримки війни, і заявили, що Пекін відхилив запити надіслати військову техніку, що змусило Росію покладатися на Північну Корею та Іран, оскільки її власні запаси скорочуються.

Індія, на відміну від Китаю, має теплі стосунки зі Сполученими Штатами, але також вона має історичні зв’язки з Росією, її традиційним постачальником оборонної продукції.

"Оскільки конфлікт в Україні продовжує вирувати, нас часто запитують, на чиєму ми боці. Наша відповідь кожного разу пряма і чесна - Індія на боці миру і твердо там залишатиметься. Ми на тому боці, який закликає до діалогу та дипломатії як до єдиного виходу", - сказав міністр закордонних справ Індії Субрахманьям Джайшанкар.

Натомість голова МЗС Росії Сергій Лавров на пресконференції відмовився відповідати, чи був який-небудь тиск на Москву з боку Китаю. А в своїй промові з трибуни Генасамблеї він намагався перекласти провину безпосередньо на країни Заходу.

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"Офіційна русофобія на заході безпрецедентна. Тепер розмах гротескний. Вони не соромляться заявляти про намір завдати не тільки військової поразки нашій країні, але й знищити і роздробити Росію", - сказав Лавров.

Він також назвав Європейський союз "авторитарним, жорстким, диктаторським утворенням" і сказав, що керівництво блоку нібито змусило лідера однієї з держав-членів - президента Кіпру Нікоса Анастасіадеса - скасувати заплановану з ним зустріч.

Лавров розкритикував Захід за те, що він не співпрацює з Росією.

Західні держави привітали ізоляцію Лаврова, зазначивши, що він з'явився на засіданні Ради безпеки ООН лише для того, щоб висловити зауваження, а не слухати інших.

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Як зазначає The Guardian, ледь не єдиним голосом підтримки Росії на сесії генеральної асамблеї стала заява тимчасового прем’єр-міністра Малі Абдулая Майга, призначеного лідерами перевороту, котрий привітав "зразкову та плідну співпрацю" з Москвою. Зокрема, представник хунти подякував за допомогу ПВК "Вагнер".

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+17
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25.09.2022 13:03
+13
Война закончится как только свинособаки покинут нашу землю или останутся гнить в ней
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25.09.2022 13:06
+10
Нафига приличным людям слушать эту коняку? Только зря потраченое время. Лучше б кофе выпили б в буфете
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25.09.2022 13:07
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25.09.2022 13:03 Відповісти
Я был убежден, что стоило бы Модесту Матвеевичу появиться здесь и заорать на упыря: «Вы это прекратите, товарищ Выбегалло!» - как упырь немедленно бы прекратил.

(А. и Б. Стругацкие, "Понедельник начинается в субботу")
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25.09.2022 13:04 Відповісти
По-моему, коммендант Выбегалло появился только в Сказке о тройке. А так - по сути, плюсую.
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25.09.2022 13:19 Відповісти
Нет, Выбегалло "понедельничный", родной.
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25.09.2022 13:26 Відповісти
Прошу прощения, перепутал. Выбегалло же изготавливал "полностью удовлетворенного человека) - а это "Понедельник начинается в субботу". А кто же был комендантом в Сказке о тройке, которого успокоили предъявлением документа?
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25.09.2022 13:34 Відповісти
Нашел. Комендант в Сказке о тройке - это Зубо:

Комендант, не спуская с нас напряженного взора, вылез из-за своего столика, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку. Вежливый Эдик, слабо улыбнувшись, пожал эту руку и представился, после чего отступил на шаг и поклонился снова. Комендант, казалось, был потрясен. Несколько мгновений он стоял в прежней позе, а затем поднес свою ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Что-то было не так. Комендант быстро замигал, а потом с огромным беспокойством, как бы ища оброненное, принялся оглядывать пол под ногами. Тут до меня дошло.

- Документы! - прошипел я. - Документы ему дай!

Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение и заявку. Комендант ожил.
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25.09.2022 13:38 Відповісти
Значит, ожидаем в Херсонской области добровольцев из Мали.
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25.09.2022 13:05 Відповісти
Гадаю що десь у грудні-січні...бо і погода буде для них найбільш придатною та на фоні снігу не дуже примітні
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25.09.2022 14:42 Відповісти
Я б еще поглядел бы на него,
Когда бы было минус тридцать....

В. Высоцкий
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25.09.2022 15:45 Відповісти
Война закончится как только свинособаки покинут нашу землю или останутся гнить в ней
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25.09.2022 13:06 Відповісти
Нафига приличным людям слушать эту коняку? Только зря потраченое время. Лучше б кофе выпили б в буфете
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25.09.2022 13:07 Відповісти
а чим індуси та тайці кращі за малайців, якщо вони не вимагають вд ***** звільнити окуповані українські території?

Та навпаки - ще гірші! Якщо малайці хоч прямо кажуть, що ми, українці не повинні мати власної державності (це таки відкриті вороги!); то ті, вже приховані вороги, по факту вимагають від нас капітуляції в переговорному процесі з ******! Вони - навпаки, ще гірші, бо розумніші вороги, союзники *****!
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25.09.2022 13:08 Відповісти
Малі Малайзія
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25.09.2022 13:17 Відповісти
А до чого тут тайці та малайці?
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25.09.2022 14:15 Відповісти
Що там у Китаї якійсь двіж . Де можна почитати
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25.09.2022 13:10 Відповісти
Та не має там ніякого двіжу. Ті публікації в твітері, про ніби-то переворот, що підхопили деякі наші ЗМІ - фейк.
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25.09.2022 13:19 Відповісти
Так хто їм заважає дипломатичним шляхом,чи переговорами вмовити/змусити рашу підти з України на расєю?
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25.09.2022 13:58 Відповісти
у кацапов нет союзников
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25.09.2022 14:03 Відповісти
Еще один провал США и ЕС с Мали. Так бездарно слить немаленькую страну кучке военных, когда там были мощные протесты. Просто дай людям оружие, хотя бы 10000 автоматов и 500 рпг, и они бы добили хунту и освободили президента. А теперь там Китай уже кацапов заменит.

В Африке тоже самое скрытно происходило в ряде стран. Давно уже пора перейти к модели: "мы будем принудительно насаждать демократию военным путем во все страны мира". Начать с самых слабых, при этом не теряя ни людей, ни ничего другого, просто вооружив оружием демократически настроенную часть общества. И Франции срочно заняться Африкой. Перебить всех африканских диктаторов, кто не пойдет в сторону демократии.
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25.09.2022 14:05 Відповісти
даже мьямма не поддержала?
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25.09.2022 14:06 Відповісти
Малі - це жо@ па Африки
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25.09.2022 14:34 Відповісти
лавролошадный феерический ******* сдохни падло..........................................
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25.09.2022 18:01 Відповісти
 
 