Протягом кількох днів окупанти роздали кримським татарам понад 1,5 тис. повісток, - Ташева

За кілька днів кримським татарам в окупованому Криму роздали вже 1,5 тис. повісток на мобілізацію.

Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом кількох днів було роздано більш як 1,5 тис. повісток кримським татарам. Як це робиться? Відбуваються облави, вони приїжджають у населені пункти, де здебільшого проживають кримські татари, або місця їхньої праці, ринки, зокрема, і починають роздавати повістки", - сказала вона.

За її словами, про часткову мобілізацію не йдеться, бо росіяни не питають, чи стояла людина на військовому обліку і чи є хвороби.

"Забирають всіх, навіть старших за 60 років", - додала вона.

Представниця президента зазначила, що саме кримські татари у своїй більшості отримують повістки в Криму.

Ташева зазначила, що такий тиск змушує кримським татар виїжати з півострова. Такі дії Росії, на її думку, можуть привести до геноциду кримських татар, знищення їхнього генофонду.

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