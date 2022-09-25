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Крим (12757) мобілізація (1469) кримські татари (1969) Ташева (65) повістка (88)

Протягом кількох днів окупанти роздали кримським татарам понад 1,5 тис. повісток, - Ташева

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

За кілька днів кримським татарам в окупованому Криму роздали вже 1,5 тис. повісток на мобілізацію.

Про це повідомила постійна представниця президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева в ефірі інформаційного телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

"Протягом кількох днів було роздано більш як 1,5 тис. повісток кримським татарам. Як це робиться? Відбуваються облави, вони приїжджають у населені пункти, де здебільшого проживають кримські татари, або місця їхньої праці, ринки, зокрема, і починають роздавати повістки", - сказала вона.

За її словами, про часткову мобілізацію не йдеться, бо росіяни не питають, чи стояла людина на військовому обліку і чи є хвороби.

"Забирають всіх, навіть старших за 60 років", - додала вона.

Представниця президента зазначила, що саме кримські татари у своїй більшості отримують повістки в Криму.

Ташева зазначила, що такий тиск змушує кримським татар виїжати з півострова. Такі дії Росії, на її думку, можуть привести до геноциду кримських татар, знищення їхнього генофонду.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Громадян України в окупованому Криму закликають саботувати мобілізацію до армії РФ

Автор: Наталя Джума
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Митинг в Мааац-Кве против попытки оккупации Литвы в 1991 г. За 30 лет парашный народец окончательно превратился в биомусор, подлежащий поголовному уничтожению.
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25.09.2022 13:07 Відповісти
Думаю, кримські татари знають, що робити - переходити цілими відділеннями і взводами на сторону ЗСУ. Мокшанських командирів валити.

Хто пам'ятає, навесні 2014 кримські татари були чи не єдиними, хто проводив у Сімферополі масові акції протесту і допомогав заблакованим частинам ЗСУ харчами.
На відміну від СБУ, МВД, прокурорів і судей, 90% яких пішли в зрадники.
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25.09.2022 13:13 Відповісти
Нагадай, скільки татарських батальйонів воює?
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25.09.2022 13:50 Відповісти
Що Меджліс на це скаже?
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25.09.2022 13:52 Відповісти
пойдут стрелять украинцев, а когда мы победим начнут требовать себе автономию.
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25.09.2022 15:51 Відповісти
Не хотели воевать за свою Родину сдохнут за чужую яхту
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25.09.2022 16:06 Відповісти
Дают у них везде, в городах милионниках, столицах и периферии. Особый акцент на нацменьшиства, большинство этих людей будет покалечено и убито. Путину и его ульрафашистскому окружению своих не жалко так же, как и чужих.
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25.09.2022 16:56 Відповісти
 
 