Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі гармати з обслугою та боєкомплектом, гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою, - ВМС

24 вересня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.

Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 гармати з обслугою та боєкомплектом, самохідну гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою. Остаточні втрати ворога уточнюються.

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