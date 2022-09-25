1 635 5
Морські піхотинці минулої доби знищили 2 ворожі гармати з обслугою та боєкомплектом, гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою, - ВМС
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
24 вересня військові частини та підрозділи Командування морської піхоти Військово-Морських Сил Збройних Сил України, які входять до складу угруповань продовжували виконувати завдання щодо відсічі повномасштабної збройної агресії Російської Федерації.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ВМС ЗСУ.
Як зазначається, артилерійські військові частини та підрозділи Командування морської піхоти ВМС ЗС України завдавали вогневого ураження по загарбниках, в результаті чого наші воїни знищили 2 гармати з обслугою та боєкомплектом, самохідну гаубицю "Акація" та склад з автобронетехнікою. Остаточні втрати ворога уточнюються.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дмитрий Величко f50a5c94
показати весь коментар25.09.2022 13:11 Відповісти Мені подобається 6
Топ Ган
показати весь коментар25.09.2022 13:14 Відповісти Мені подобається 12
phantom4
показати весь коментар25.09.2022 13:13 Відповісти Мені подобається 3
Вася Шевченко f77d76ba
показати весь коментар25.09.2022 13:23 Відповісти Мені подобається 12
✘
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...