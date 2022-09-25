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Окупанти дають по 40 тис. руб. за "потрібну" відповідь на псевдореферендумі в Каховці, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

псевдореферендум

У Каховці Херсонської області під час обходу по домівках людей щодо так званого референдуму жителям наполегливо пропонують проголосувати. За "потрібну" позначку в бюлетені дають грошову винагороду.

Про це проєкту Радіо Свобода "Новини Приазовʼя" розповів один з мешканців на умовах анонімності з міркувань безпеки, інформує Цензор.НЕТ.

"Ходять два колаборанти з двома військовими, в яких на обличчі маска і видно тільки очі. Вони ходять по домах, смикають двері. Є ті, хто не відчиняє. Ті люди, які відчиняють двері, їм погрожують, щоб вони підписували бюлетені. Тим, хто підписує і ставить "потрібну" відповідь, дають по 40 тисяч рублів. І звичайно, знаходяться сусіди, які здають і говорять, в яких квартирах зараз перебувають люди", - розповів чоловік.

Видання зауважує, що з огляду на війну та бойові дії редакція не може незалежно перевірити ці свідчення.

Також читайте: Україна скликає термінове засідання Радбезу ООН через псевдореферендуми

Нагадаємо, призначені Росією окупаційні чиновники Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей 20 вересня оголосили, що від 23 до 27 вересня на окупованих територіях проходитимуть "референдуми" щодо приєднання до РФ.

Як зазначає Інститут вивчення війни (ISW), Кремль використає сфальсифіковані результати цих фіктивних референдумів, щоб незаконно анексувати всі окуповані Росією частини України та, ймовірно, також оголосить неокуповані частини Донецької, Херсонської та Запорізької областей частиною Росії. Аналітики переконані, що плани Кремля з анексії націлені насамперед на внутрішню аудиторію; Путін, ймовірно, сподівається покращити можливості формування російських військ, закликаючи росіян добровільно піти на війну, щоб "захистити" нещодавно заявлені території Росії.

23 вересня представники російських окупаційних адміністрацій на територіях сходу та півдня України заявили про початок "референдумів".

"Група семи" вже засудила проведення "референдумів" на окупованих українських територіях, засудивши дії Росії та пообіцявши запровадити додаткові санкції.

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В українському МЗС заявили, що фейкові "референдуми" та гібридна "мобілізація" нічого не змінять для РФ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+14
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25.09.2022 13:26
+11
Если там ходят целой бандой с автоматами и записывают данные тех , кто не хочет голосовать "За" , а это прямая дорога на подвал , то я очень сомневаюсь , что дадут хоть 100 ржублей , не то , что 40 тысяч .
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25.09.2022 13:32
+9
Як кажуть вєріццца с трудом. Реальні показники референдуму кацапам не потрібні від слова зовсім. Вірніше, ніякі показники. Вони мають вже сформовані та підготовлені документи про визнання та приєднання. Питання часу та необхідності. Так що про видачу грошей згодним це нісенітниця. Ніякого сенсу розкидання грошима
.
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25.09.2022 13:48
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Россия мобилизирует миллион, в Сумах демонтируются блокпосты
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25.09.2022 13:18 Відповісти
Живу в Сумах, ніякого демонтажу не бачив.... не гоніть пургу. Щодня проїжджаю повз посту, вчора був на місці
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25.09.2022 15:09 Відповісти
Почему ВСУ не наступает, пока не прибыли дополнительные русские??? они что ждут пока руссня приедет???
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25.09.2022 13:18 Відповісти
А шо б двічі не ходить
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25.09.2022 13:22 Відповісти
спокойно, юлий цезарь. сейчас тебя почитают и все поймут
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25.09.2022 13:22 Відповісти
а кто сказал что ВСУ не наступают?
а кто сказал, что до того времени пока подтянется алкашня и мамины сыночки с ржавыми АК то ВСУ будет сидеть сложа руки???
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25.09.2022 13:46 Відповісти
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25.09.2022 13:26 Відповісти
Бубачка мостить асфальтовані і освітлені дороги для москалів.
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25.09.2022 13:53 Відповісти
Потрібно вже зараз розпочати програму відселення мешканців прикордонних містечок і селищ вглиб України з суцільним мінуванням території 30-ти кілометрової смуги вздовж кордону з рф і рб для організації оборонних рубежів з опорними пунктами на висотах і у залізобетонних спорудах.
Всі дороги з твердим покриттям від кордону слід зруйнувати і замінувати, мости і дорожні розв'язки підірвати, а залізничні шляхи повністю розібрати аж до кожної колії і на глибину до вузлових станцій.
Скупчення ворожих військ та склади з ************ на їх території у межах 20 кілометрів до державного кордону - знищувати ракетно-артилерійським вогнем.
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25.09.2022 14:04 Відповісти
Если там ходят целой бандой с автоматами и записывают данные тех , кто не хочет голосовать "За" , а это прямая дорога на подвал , то я очень сомневаюсь , что дадут хоть 100 ржублей , не то , что 40 тысяч .
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25.09.2022 13:32 Відповісти
Згоден. Якась несамовита сума.
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25.09.2022 15:10 Відповісти
а можно фото счастливчиков которые так удачно продали свой голосок?
пообещать еще не значит жениться...
а уж под дулом автомата во-первых выбора нет...а во-вторых денег тоже ))))
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25.09.2022 13:47 Відповісти
Як кажуть вєріццца с трудом. Реальні показники референдуму кацапам не потрібні від слова зовсім. Вірніше, ніякі показники. Вони мають вже сформовані та підготовлені документи про визнання та приєднання. Питання часу та необхідності. Так що про видачу грошей згодним це нісенітниця. Ніякого сенсу розкидання грошима
.
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25.09.2022 13:48 Відповісти
что же они такие покорные без сопротивления и стрельбы идут с шариками голосовать
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25.09.2022 15:00 Відповісти
сказали газ будет как в расее, дешевле, чем в украине, вот и пошли с шариками, народ опустили ниже плинтуса нищетой, а теперь бидкаются, нужно за народ больше думать было, а не по карманам и офшорам растаскивать
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25.09.2022 15:16 Відповісти
только нищий народ можно подкупить, а олигархи все сделали, чтоб опустить народ ниже плинтуса, а таперь, вей-вей, народ покупают, нужно было меньше тырить и делится
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25.09.2022 15:15 Відповісти
 
 