У Кремлі не відкидають можливості мобілізації жителів Абхазії та Південної Осетії, - росЗМІ
Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні
У Кремлі розглядають можливість мобілізувати на війну з Україною не лише росіян, а й громадян окупованих Абхазії та Південної Осетії.
Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню Медуза розповіло джерело, близьке до адміністрації президента РФ.
За даними співрозмовника, всього з Абхазії та Південної Осетії можуть примусово призвати кілька тисяч людей.
Топ коментарі
+48 Максім ХОЙ 07fb0949
показати весь коментар25.09.2022 13:30
+41 Мобильный крематорий
показати весь коментар25.09.2022 13:29
+40 Super Gut
показати весь коментар25.09.2022 13:31
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Придністров'ю приготуватись?
Протесты против могилизации в Дагестане выглядят поинтереснее чем в Москве
https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/13602
На России сейчас любой митинг разгонят многократно жесткие мусорки, так как им ставят задачу разогнать любой ценой, иначе отправят на фронт. Мусор пойдет на что угодно, так что только дебил пойдет на улицу на митинг, когда чмоню нужно скидывать иным путем и тут нужно сотрудничество с полковником или генералом, имеющим отношение к войскам и жд путям, чтобы перекинуть технику под Москву.
расіянін: "вибіраєтє" - как ето? что ето значіт?
гуртіш,гуртіш свинота!😄💯