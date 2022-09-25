У Кремлі не відкидають можливості мобілізації жителів Абхазії та Південної Осетії, - росЗМІ

У Кремлі розглядають можливість мобілізувати на війну з Україною не лише росіян, а й громадян окупованих Абхазії та Південної Осетії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це виданню Медуза розповіло джерело, близьке до адміністрації президента РФ.

За даними співрозмовника, всього з Абхазії та Південної Осетії можуть примусово призвати кілька тисяч людей.

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