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Україна потребує близько 350 млн євро на відновлення культурної спадщини, підтримку митців і ЗМІ, - Ткаченко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

музей,сковорода

Україна планує запропонувати Євросоюзу три напрямки підтримки української культури та ЗМІ.

Про це міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко розповів в інтерв’ю польській інформагенції PAP, інформує Цензор.НЕТ.

Перший напрямок - підтримка і захист об’єктів української національної спадщини, пошкоджених або зруйнованих росіянами.

Другий - підтримка українських митців, "тому що у нас немає грошей у бюджеті зі зрозумілих причин".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Держава не має коштів на фінансування українського кіно, - Ткаченко

Третім напрямком є підтримка українських ЗМІ, тому що ринок реклами дуже скоротився: від 70% в онлайн-медіа до 90% в офлайн ЗМІ, пояснив Ткаченко.

"Тому необхідно мати можливість підтримати не стільки українських журналістів, які працюють за кордоном, скільки тих, які працюють в Україні. Тому що насамперед вони розповідають про воєнні події і все, що відбувається в Україні та навколо неї", - пояснив міністр.

За словами Ткаченка, на все це потрібно близько 350 млн євро, з яких 120 млн євро є необхідними витратами.

У першу чергу йдеться про підготовку об’єктів культури до зими - вставляння вікон, ремонт дахів пошкоджених будинків, закупівлю генераторів. Це необхідно для збереження українських музеїв та культурних цінностей. Кошти також потрібні для відновлення роботи Української фундації культури, Українського інституту книги, підтримки українських журналістів.

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За даними міністра, внаслідок російської агресії понад 500 об’єктів української культурної спадщини були пошкоджені або зруйновані. При цьому, за деякими підрахунками обласних військових адміністрацій, таких об’єктів може бути близько 900.

Окупанти також вивозять культурні цінності з України до РФ, додав Ткаченко. Зокрема, підтвердили вивезення до Росії експонатів з художнього музею імені Архипа Куїнджі у Маріуполі. Україна готуватиме судові позови і вимагатиме повернення цих культурних цінностей назад в Україну, пояснив міністр.

На листопад запланована зустріч міністрів культури ЄС. На ній українська сторона запропонує колегам із Євросоюзу ці три напрямки підтримки української культури та ЗМІ.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+18
да, именно тебе, малросскийское г-но, надо дать деньги на украинскую культуру
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25.09.2022 14:19
+13
Если и давать деньги Евросоюза нашим журналистам, то только напрямую, а не через всякие прокладки типа ОП и всяких Ткаченко и внимательно смотреть за объективностью и правдивостью инфы, а то у нас быстро начнётся кормление своих с барской руки с прославлением, мы себя знаем
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25.09.2022 14:24
+10
на 95-й квартал? еманутые
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25.09.2022 14:21
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да, именно тебе, малросскийское г-но, надо дать деньги на украинскую культуру
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25.09.2022 14:19 Відповісти
он еще, падла, за Одесскую киностудию и самозахват берега Десны со своим семейством ответит
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25.09.2022 14:43 Відповісти
на 95-й квартал? еманутые
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25.09.2022 14:21 Відповісти
Если и давать деньги Евросоюза нашим журналистам, то только напрямую, а не через всякие прокладки типа ОП и всяких Ткаченко и внимательно смотреть за объективностью и правдивостью инфы, а то у нас быстро начнётся кормление своих с барской руки с прославлением, мы себя знаем
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25.09.2022 14:24 Відповісти
может быть для разминки приберете на...й шефиров?
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25.09.2022 14:27 Відповісти
Я правильно зрозумів, іде мова про журналістів Телемарафона, саме вони потребують фінансової підтримки?
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25.09.2022 14:32 Відповісти
Ткаченко хоче "попілять". Здохни Ткаченко.
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25.09.2022 14:32 Відповісти
ткаченка, хвойда бєні-зєлі, іди у сраку.. амьоба зелена
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25.09.2022 14:41 Відповісти
До грошеи треба варягів .
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25.09.2022 14:43 Відповісти
А війну ви вже виграли, відновлювачі? Зараз до зими армію треба готувати в першу чергу.
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25.09.2022 14:45 Відповісти
У Ткаченка, спадщина це - "Свати" і Мосійчучка-сестраСкабєєвої.
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25.09.2022 14:48 Відповісти
Засилай в ЕС парламентерами своїх корифанів Бужанського та інших моральних калік, може зжаляться ?
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25.09.2022 15:18 Відповісти
Ну так хочеться стирити європейські гроші.
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25.09.2022 15:25 Відповісти
Культура потребує, ясна річ, але особливої довіри ватний міністр чомусь не викликає.
Можливо, тому що ватний?
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25.09.2022 15:52 Відповісти
Ткаченку не дает покоя мысль о том, что на гуманитарке зелёные пацаны рубят капусту, а он как лох травку щиплет
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25.09.2022 16:04 Відповісти
"Поіздержалісь?"
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25.09.2022 16:18 Відповісти
Сашка, а что, твой бос Беня денег тебе на это не даст?
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25.09.2022 16:40 Відповісти
От так і пропливають мимо мене такі гроші... Я б краще бомбу ядрьону купив ! Мабуть і на неї рано чи пізно прийдеться українцям збирати по копійці... Бо дуже потрібна !...
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25.09.2022 18:11 Відповісти
А що, митці самі собі намалювати гроші вже не можуть? То поки ми зкидуємося на усе потрібне армії це сучий син буде "пиляти" з Держбюджету для художників, які в тилу будуть щось собі патріотичне малювати? ПНХ!
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25.09.2022 21:09 Відповісти
Ясно. Будуть знімати ще декілька сезонів сватів, та серіали про недалеких укрів.
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25.09.2022 21:10 Відповісти
ребят, я все понимаю, спадщина, культура, но нам нужно экономику спасать, промышленность восстанавливать, логистику. Иначе с такими темпами даже те, что остались в стране, будут вынуждены по миру пойти
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25.09.2022 22:08 Відповісти
 
 