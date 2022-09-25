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У восьмому пакеті санкцій ЄС не буде обмеження цін на російську нафту, - ЗМІ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

нафта

ЄС, ймовірно, не додасть у восьмий пакет санкцій проти РФ обмеження цін на російську нафту.

Про це у Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода" Рікард Йозвяк, передає Цензор.НЕТ.

"Оскільки G7 все ще працює над деталями обмеження цін на нафту, воно, ймовірно, не буде фігурувати в останньому пакеті санкцій ЄС проти Росії

Але, швидше за все, будуть санкції щодо хімікатів, машин, сталеливарної продукції (на 12 мільярдів євро) + додавання дюжини осіб, причетних до "референдумів", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Угорщина погрожує заблокувати продовження санкцій ЄС проти РФ, - ЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+15
На бабку которая разносит бюлетни на *референдуме* санкции наложите? А когда рашка начнет ядерными бомбами Европу забрасывать санкции наложите на изобретателя урана?
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25.09.2022 14:48
+11
Человечество сейчас проходит тест на жизнеспособность. Если кто-то думает, что ту орду которую сейчас собирает мордор это только для войны с Украиной, то тот дурак, а тест на жизнеспособность человечество пока что проваливает.
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25.09.2022 14:50
+8
це все фантазії. судячи з того, що робить європа зараз, то вони, скоріш за все, обісруться і почнуть домовлятися з ****** на умовах *****.
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25.09.2022 15:33
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Я понимаю.
Я тоже бескорыстно люблю деньги!
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25.09.2022 14:47 Відповісти
Дуже моцно чекаємо на ядерні вибух
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25.09.2022 14:47 Відповісти
На бабку которая разносит бюлетни на *референдуме* санкции наложите? А когда рашка начнет ядерными бомбами Европу забрасывать санкции наложите на изобретателя урана?
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25.09.2022 14:48 Відповісти
Якщо Раша використає ядерки по Україні, то получить торгову блокаду всього світу. Пусті полки, імпорту немає, попит на хліб збільшиться в 10 раз, навіть рекордний урожай не допоможе, почнуться голодні бунти.
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25.09.2022 14:57 Відповісти
голодні бунти? як в Північній Кореї? ти серйозно?
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25.09.2022 15:04 Відповісти
це все фантазії. судячи з того, що робить європа зараз, то вони, скоріш за все, обісруться і почнуть домовлятися з ****** на умовах *****.
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25.09.2022 15:33 Відповісти
Ми цього не знаємо. Цілком навіть можливий варіант що Британія, або хтось інший нанесе якщо не превентивний то каральний ядерний удар і вбомбить рф в кам'яний вік та печери.

Треба розуміти що відповідь на ядерний удар 100% не буде колективною.

Це санкції колективні і окремі клани та елітка категорично проти щоб їх ресурсна колонія або партнери програли у війні, а тому вони всіма силами їх блокують та помягшують. Але із ЯЗ все не так. Багато хто може прийняти це як особисту небезпеку і діяти тотально та невідворотно.
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25.09.2022 16:06 Відповісти
ніякого превентивного удару не буде, це сто відсотків.
а далі можна тільки гадати, буде щось паРаші за удар по Україні, чи не буде. хотілося би надіятися, що буде. але...
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25.09.2022 16:51 Відповісти
Ви впевнені що не буде? А я ось ні.

Британія це колишня імперія і вони можуть в'їбати просто щоб відновити свій статус гегемона. І їм за це майже нічого не буде.

В'їбати може і США. Чимось конвенційним, наприклад її "секретним" угрупуванням орбітальних дронів. Просто нарешті зрозумівши що інакше їх світовому порядку буде кінець і кожен стає сам за себе.

Франція? Ізраїль? Думаю ні. Франція слабка. Ізраїль хоче в'їбати по Ірану (поки той не створив ядерну зброю) і для нього це можливість, а тому вони на стороні рф бо сша в'їбати їм по ірану не дає.

В'їбати можемо навіть ми. Але мало ймовірно що превентивно, тому що хоч і є шанси на саботаж та диверсію яку можуть зробити наші люди в рф, но ці шанси не дуже. Зате ми точно можемо в'їбати потім - всі АЕС рф, а також всі пускові, склади яз та навіть мобільні пускові. І стане рф одним великим Чорнобилем.
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25.09.2022 18:28 Відповісти
Це сомообман. Ніколи Європа на це не наважиться - кишка тонка.
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25.09.2022 16:07 Відповісти
Так, а куда урожай денется?
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25.09.2022 18:08 Відповісти
Треба обережно підходити до цього питання, щоб не спровоцирувать ескалацию!
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25.09.2022 14:49 Відповісти
Человечество сейчас проходит тест на жизнеспособность. Если кто-то думает, что ту орду которую сейчас собирает мордор это только для войны с Украиной, то тот дурак, а тест на жизнеспособность человечество пока что проваливает.
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25.09.2022 14:50 Відповісти
після псевдо референдумів полюбому будуть обстріли звільнення територій і раша спішно введе военний стан по всій країні... події будуть стрімко розвивтись.... нас чекає гарячий жовтень..... а вату холодна земля....
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25.09.2022 14:56 Відповісти
Коли війна постукається до вас, шановні, будете ви бігати як кацапи від мобілізаії…
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25.09.2022 14:57 Відповісти
Если постучат(в чем сомнения)...они все порешают сами.А пока давят не так быстро как хочется....но и за это надо благодарить.У
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25.09.2022 15:29 Відповісти
Не за ,что благодарить ‼️ Шмеркель , шредер взрастили своими"ОСОБЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ"- МОНСТРА , похлеще Гитлера - САДИСТА -ТЕРРОРИСТА -*****
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25.09.2022 15:59 Відповісти
Да конечно...Меркель и Шредер.( Не позорьтесь,барышня. Тогда можно и Украину обвинить что молчала,торговала с рашистами,военные учения вместе проводили,на газовом транзите бабло зарабатывали и НИ ОДНОЙ санкции не ввели .......за убийства сотен тысяч чеченцев в Ичкерии....а позже и в Грузии.За Приднестровье вообще лучше промолчать.Такие все китайские мудрецы в своем глазу бревна не увидать.За любую помощь надо благодарить.....миллиарды ойро помощи с неба Украине валятся а не от правительства Германии наверное....и без украинских беженцев точно бы не прожили немцы.
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25.09.2022 16:28 Відповісти
тому що жити треба по якихось принципах. натомість більшість живуть для наживи сьогодні.
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25.09.2022 16:41 Відповісти
Краще увійти штатом Україна до складу США, ніж мати справу з цією наїженою і цинічною європою, що виростила пукіна і продовжує це чмо фінансувати
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25.09.2022 14:58 Відповісти
Європа, здається, не розуміє однієї істини: якщо Україна впаде - ***** плюсане до паРаші нашу армію і піде на Європу. І хрін яке НАТО його зупинить, бо поки вони будуть чухатися, ***** окупує кілька країн, погрожуючи ядерною ялдою.
Відповідь на бикування ***** може бути тільки одна - швидкий і міцний удар по зубах.
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25.09.2022 15:04 Відповісти
***** такі санкції?!
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25.09.2022 15:02 Відповісти
мад'яри *****
Більше нічого не скажу. Й так модери зітруть.
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25.09.2022 15:06 Відповісти
Отлічний пакєт санкцій. Мощний.
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25.09.2022 15:16 Відповісти
Орбан рулить всім ЄС
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25.09.2022 15:21 Відповісти
Это не зрада: цены на нефть падают, себестоимость добычи в Рашке очень велика и продолжает расти, то есть с нефти Рашка не может финансировать войну. А вот с экспортом российских азотных удобрений надо что-то делать, ведь это фактически экспорт природного газа с ещё более высокой доходностью, чем экспорт сырья для их производства - природного газа.
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25.09.2022 15:23 Відповісти
Может хватит истерить на каждое сообщение непойми кого?
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25.09.2022 15:26 Відповісти
Вы шутите? Санкции на эту чернь с ужасными прическами, которые проводят референдум? Вам не жалко человека-часов ваших сотрудников, кто это будет делать? У них нет счетов, из них 80% баб не видели никогда доллара в руках, никогда, в жизни его не держали. А касательно поездки - так пускай едут, им нож в бок засадят и на этом их жизнь закончится.

Остальное вполне неплохо. Но опять-таки это приведет к росту цен у нас, а значит и сложностям в производстве боеприпасов. И кацапы могут вместо долларов захотеть металл отправлять на танки (благо это далеко не так просто уже). И санкции снова же будут обходиться в том числе и прямой поддержкой ваших же компаний, которым на все плевать. Надо решать вопрос военным путем и все. А именно лучше спроектировать пару десятков военных заводов и начать строить их в быстром темпе. Чтобы перебить кацапское мясо сотням миллионов артиллерийских снарядов и миллионами ракет.
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25.09.2022 15:48 Відповісти
И озабоченность, без нее несчитово, д.б.
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25.09.2022 16:00 Відповісти
то не важливо. важливо те, що після того, як )(уйло піддасть Україну ядерному бомбардуванню вони точно , разом з США , знищать Московію. Це правда. точно, точно.
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25.09.2022 16:37 Відповісти
Якщо не буде обмеження, то що ж там залишиться крім стурбованості?
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25.09.2022 17:11 Відповісти
Слюнявые, сцыкливые твари!
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25.09.2022 17:25 Відповісти
 
 