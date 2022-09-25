Сестра захисника "Азовсталі" Діанова припинила збір коштів на його лікування через шахраїв
Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні
Сестра звільненого з полону бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайла Діанова Альона Лаврушко заявила, що припиняє збір коштів на лікування брата.
Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.
"Звертаюсь до усіх, хто хоче допомогти Михайло Олександрович Діанов. Ми ПРИПИНЯЄМО збір коштів на будь-які рахунки, тому що з‘являються фейкові сторінки, які хочуть нажитись на цьому. Ось вони. Ці банківські рахунки - шахрайські!!! Зверніть увагу!!! Розповсюдьте це повідомлення! Ще раз - це ШАХРАЇ!", - написала Лаврушко.
Вона також опублікувала скриншоти фальшивих сторінок, власники яких збирали гроші нібито на "лікування та відновлення героя "Азовсталі", стверджуючи, що зібрані кошти будуть перераховані родині Михайла.
Нагадаємо, 21 вересня морпіха Збройних сил і оборонця "Азовсталі" Михайла Діанова звільнили з російського полону разом з 214-ма іншими захисниками Маріуполя. Діанов - один із героїв болючого фоторепортажу з "Азовсталі" Дмитра Ореста Козацього. Вже тоді на світлинах можна було побачити, що Михайло отримав поранення руки.
Перебуваючи в окупованому Маріуполі, військовий не мав змоги отримати належної медичної допомоги. А коли Діанов потрапив у полон до росіян, останні лише погіршили його стан. Як розповіла "УП. Життя" його сестра Альона, окупанти витягнули апарат з руки Михайла без наркозу іржавими плоскогубцями.
Наразі Діанов перебуває у Київському військовому госпіталі. Після відновлення Михайлу мають прооперувати руку, адже у ній не вистачає 4 сантиметрів кістки.
Будь ласка, зачекайте...
Банківська таємниця в дуже далекому минулому.
Якщо держава захоче, то вона запросто зможе наказати банку заморозити ці кошти (навіть якщо вони пішли далі), а потім відправити їх назад всім хто переказував. Правда на цьому все.
Тому що це може виявитись хитрим способом наприклад дискредитації, як мінімум власник рахунку може заявити що він уявлення немає що його рахунок хтось розмістив у шахрайському оголошенні. А тому без детективного розслідування посадити буде не мож (треба зібрати докази). Але всі кошти вернути ЗАПРОСТО. Банк може навіть зв'язатись із кожним хто надсилав кошти та уточнити. Чи навіть більше вимагати пояснення у власника рахунку звідки надійшли ті чи інші суми якщо власник заявить що там серед всіх переказів були його гроші.
Правда мені здається нам для цього треба окремий орган бо невпевнений що у нас хтось за це відповідає, або якщо такий орган вже існує то не впевнений що він профпридатний у нас.
Від держави безкоштовно - кетанов за 250 грн., який нікуя не обозболює.
За гроші в аптеці - щось з бундеса чи швейцарії за 2000 грн.
І рука гниє, болі адські. А Вам кетанов...
А паскудам варто пам'ятати, не кради у хворого та нужденного, їх горе тобі перейде.
А тим шахраям не буде щастя від тих грошей, Карма (Господь Бог чи інші варіанти) наздожене...
наживатись на такому...
Ось так все просто.
Зазвичай я скидую на запити Натальї Юсупової (на поранених, дрони, тепловізори), і на "Повернись живим" (теж дрони, тепловізори і т.п.). Ну там вже перевірені волонтери.