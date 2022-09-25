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Сестра захисника "Азовсталі" Діанова припинила збір коштів на його лікування через шахраїв

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

кіртока,діанов

Сестра звільненого з полону бійця 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Михайла Діанова Альона Лаврушко заявила, що припиняє збір коштів на лікування брата.

Про це вона повідомила у фейсбуці, інформує Цензор.НЕТ.

"Звертаюсь до усіх, хто хоче допомогти Михайло Олександрович Діанов. Ми ПРИПИНЯЄМО збір коштів на будь-які рахунки, тому що з‘являються фейкові сторінки, які хочуть нажитись на цьому. Ось вони. Ці банківські рахунки - шахрайські!!! Зверніть увагу!!! Розповсюдьте це повідомлення! Ще раз - це ШАХРАЇ!", - написала Лаврушко.

Вона також опублікувала скриншоти фальшивих сторінок, власники яких збирали гроші нібито на "лікування та відновлення героя "Азовсталі", стверджуючи, що зібрані кошти будуть перераховані родині Михайла.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Визволений з полону окупантів захисник "Азовсталі" Михайло Діанов потребує допомоги на лікування. ФОТО

Сестра захисника Азовсталі Діанова припинила збір коштів на його лікування через шахраїв 01

Нагадаємо, 21 вересня морпіха Збройних сил і оборонця "Азовсталі" Михайла Діанова звільнили з російського полону разом з 214-ма іншими захисниками Маріуполя. Діанов - один із героїв болючого фоторепортажу з "Азовсталі" Дмитра Ореста Козацього. Вже тоді на світлинах можна було побачити, що Михайло отримав поранення руки.

Перебуваючи в окупованому Маріуполі, військовий не мав змоги отримати належної медичної допомоги. А коли Діанов потрапив у полон до росіян, останні лише погіршили його стан. Як розповіла "УП. Життя" його сестра Альона, окупанти витягнули апарат з руки Михайла без наркозу іржавими плоскогубцями.

Наразі Діанов перебуває у Київському військовому госпіталі. Після відновлення Михайлу мають прооперувати руку, адже у ній не вистачає 4 сантиметрів кістки.

Також читайте: Фактично всі визволені з полону українські воїни потребують медичного лікування, - Монастирський

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+41
..а шо ж "наші" лівоохоронці?,.. сплять-блдь?.. знову?.. як завжди
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25.09.2022 15:06
+20
Є ж "ліві" картки, у банка є інформація про осіб, що їїх відкрили. У чому проблема спіймати на шахрайстві?
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25.09.2022 15:12
+19
Сподіваюсь, мої копійки дійшли до Михайла.
А паскудам варто пам'ятати, не кради у хворого та нужденного, їх горе тобі перейде.
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25.09.2022 15:16
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..а шо ж "наші" лівоохоронці?,.. сплять-блдь?.. знову?.. як завжди
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25.09.2022 15:06 Відповісти
ну то якщо вона заяву написала
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25.09.2022 16:23 Відповісти
проснутся, когда придет время вышибать долги за коммуналку
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25.09.2022 16:25 Відповісти
та серед людей нажаль лохів багато..ну є ж серйозні ресурси, дають справжні реквізити..як ввводиш номер карти видно ім'я сестри-Альона Лаврушко! Просто уважним треба бути
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25.09.2022 15:08 Відповісти
не завжди видно ім'я отримувача, краще використовувати **** реквізити, це буде більш надійно
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25.09.2022 15:49 Відповісти
я за власним досвідом в Приват24, **** взагалі не підтягнувся
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25.09.2022 16:49 Відповісти
Є ж "ліві" картки, у банка є інформація про осіб, що їїх відкрили. У чому проблема спіймати на шахрайстві?
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25.09.2022 15:12 Відповісти
Банкавскайа тайна!
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25.09.2022 15:22 Відповісти
Причому тут банківська тайна??? Мент робить запит і за пару годин розкриває справу і ловить шахраїв, простіших справ немає. Даже не знаю яким ментовським дібілом треба бути щоб не вичислити шахрая.
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25.09.2022 15:32 Відповісти
Менти без заяви "потерпілого" нічого робити не будуть. Законодавство в нас таке, та і в інших країнах. Про це мова йде...
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25.09.2022 16:36 Відповісти
Як тоді по вашому накладають санкції та заморожують кошти?)

Банківська таємниця в дуже далекому минулому.

Якщо держава захоче, то вона запросто зможе наказати банку заморозити ці кошти (навіть якщо вони пішли далі), а потім відправити їх назад всім хто переказував. Правда на цьому все.

Тому що це може виявитись хитрим способом наприклад дискредитації, як мінімум власник рахунку може заявити що він уявлення немає що його рахунок хтось розмістив у шахрайському оголошенні. А тому без детективного розслідування посадити буде не мож (треба зібрати докази). Але всі кошти вернути ЗАПРОСТО. Банк може навіть зв'язатись із кожним хто надсилав кошти та уточнити. Чи навіть більше вимагати пояснення у власника рахунку звідки надійшли ті чи інші суми якщо власник заявить що там серед всіх переказів були його гроші.

Правда мені здається нам для цього треба окремий орган бо невпевнений що у нас хтось за це відповідає, або якщо такий орган вже існує то не впевнений що він профпридатний у нас.
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25.09.2022 15:55 Відповісти
банки хіба що можуть попередити людину, яку збираються шахраї ошукати; але, при умові, якщо самі встановлять, що то шахраї.
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25.09.2022 15:29 Відповісти
Тут головне в процесі слідства не вийти на самих себе...
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25.09.2022 17:01 Відповісти
Зачем сестра вообще открыла сбор денег? Неужели государство не выделит средства на лечение азовцев и ее брата тоже?
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25.09.2022 15:14 Відповісти
На качественные современные протезы у них нет средств , говорят исами собирайте ‼️
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25.09.2022 15:39 Відповісти
Анна Сергеева, Ви давно не були в звичайній українській лікарні?
Від держави безкоштовно - кетанов за 250 грн., який нікуя не обозболює.
За гроші в аптеці - щось з бундеса чи швейцарії за 2000 грн.
І рука гниє, болі адські. А Вам кетанов...
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25.09.2022 16:42 Відповісти
Затем,что лечить человека нужно быстро и качественно!
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25.09.2022 19:24 Відповісти
Він у шпиталі і що там нема чим лікувати чи навіщо ті кошти збирати ?
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25.09.2022 15:14 Відповісти
У держави не вистачає коштів, бо економіка наполовину зруйнована, а захиснику потрібна термінова допомога, може й за кордоном.
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25.09.2022 15:17 Відповісти
Просто коштами керують також шахраї.
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25.09.2022 15:20 Відповісти
Сподіваюсь, мої копійки дійшли до Михайла.
А паскудам варто пам'ятати, не кради у хворого та нужденного, їх горе тобі перейде.
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25.09.2022 15:16 Відповісти
Писали, що 6 лямів зібрали. То це норм. для хорошего лікування в США, Європі чи Ізраїлі.

А тим шахраям не буде щастя від тих грошей, Карма (Господь Бог чи інші варіанти) наздожене...
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25.09.2022 15:41 Відповісти
як тим шахраям не соромно
наживатись на такому...
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25.09.2022 15:50 Відповісти
Сором це голос батьків. Як мінімум так вчить психологія. Тобто якщо батьків не було, або вони гівно то і діти у них будуть такі самі НЕЯКІСНІ. (Це наукове визначення) І соромно їм не буде.

Ось так все просто.
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25.09.2022 15:58 Відповісти
сором - це голос совісті. вона або є - або її нема. і батьки тут ні до чого.
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25.09.2022 16:11 Відповісти
До чого. Якщо андон, то 90%, що і батьки - андони, або ж батьків не було.
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25.09.2022 17:30 Відповісти
батьки тут ні до чого. і ти - андон.
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28.09.2022 18:45 Відповісти
Цей "голос совісті" сам від себе не появляється. Його закладають батьки постійно говорячи до дитини що можна, а що не мож.
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25.09.2022 18:32 Відповісти
появляється.
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28.09.2022 18:39 Відповісти
Среди людей - много животных.
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25.09.2022 16:58 Відповісти
Бажаю цім всім шахраям на крові покритися виразками і стати прокаженими на все життя для свідчення перед всіма люьми.
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25.09.2022 15:52 Відповісти
На территории Украины действует много проходимцев типа Игорь Валерьевича...бабло делают из воздуха...,и из гуманитарочки стран ЕС...,под видом мы только распишитесь что получили кило сахара или гречки с зубной пастой и туалетной бомагой...
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25.09.2022 16:05 Відповісти
Большинство таких мошенников это кацапские мамкины хакеры либо украинская вата. Ну, до сих пор гуляют фейки с "помощью" от различных организаций, где с фишинговых страниц воруют данные карт доверчивых граждан. В дальнейшем такие скомпрометированные карты и используются для сбора средств.
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25.09.2022 16:11 Відповісти
Сподіваюсь, що на цензорі.нет дають перевірені реквізити тих, хто потребує допомоги.
Зазвичай я скидую на запити Натальї Юсупової (на поранених, дрони, тепловізори), і на "Повернись живим" (теж дрони, тепловізори і т.п.). Ну там вже перевірені волонтери.
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25.09.2022 16:24 Відповісти
У нас поліція буде справами займатися? Чи тільки приватні порно-студії трусити?
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25.09.2022 16:49 Відповісти
дерьмак и татаров и тут насрали.
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25.09.2022 18:47 Відповісти
Монастирський, чим зайнятий?
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25.09.2022 21:50 Відповісти
 
 