У Свердловській області РФ мобілізували чоловіка, який хворіє на рак шкіри, погано чує та не бачить на одне око

Військовий комісаріат у місті Азбест Свердловської області РФ мобілізував Віктора Дячка, 59-річного хірурга з раком шкіри першої стадії.

Про це повідомляє "Новая Газета. Европа", передає Цензор.НЕТ.

За словами його доньки, 22 вересня батько був на чергуванні. О 7-й вечора йому зателефонували з відділу кадрів, вручили повістку, звільнили з роботи і зажадали, щоб він зібрав речі і наступного ранку з’явився до військкомату. Мобілізований закінчив військову кафедру та носить звання старшого лейтенанта медичної служби у запасі.

"Вранці він приїхав до військкомату, сподіваючись на медкомісію, бо у тата рак шкіри першої стадії, сечокам’яна хвороба, не бачить одне око повністю, без окулярів він не бачить взагалі нічого, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба, вікова глухота. Досі ні про яку медкомісію не йдеться. У лікарні ніхто цьому не чинив опір, всі виконують план, всі виконують вище вказані вказівки", - розповіла донька.

Чоловіка, якому через три місяці має виповнитись 60 років, направили на військові збори до селища Елань у Волгоградській області, де призначили командиром взводу.

За словами дочки чоловіка, у його підпорядкуванні близько 19 осіб, за два тижні їх планують відправити всім взводом на окуповані території для утворення медсанчастини.

"Тато шокований, а ще в військкоматі йому наказали придбати кнопковий телефон замість сучасного, якким він користується", - додала Поліна Дячок.

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