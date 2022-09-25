У Свердловській області РФ мобілізували чоловіка, який хворіє на рак шкіри, погано чує та не бачить на одне око
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Військовий комісаріат у місті Азбест Свердловської області РФ мобілізував Віктора Дячка, 59-річного хірурга з раком шкіри першої стадії.
Про це повідомляє "Новая Газета. Европа", передає Цензор.НЕТ.
За словами його доньки, 22 вересня батько був на чергуванні. О 7-й вечора йому зателефонували з відділу кадрів, вручили повістку, звільнили з роботи і зажадали, щоб він зібрав речі і наступного ранку з’явився до військкомату. Мобілізований закінчив військову кафедру та носить звання старшого лейтенанта медичної служби у запасі.
"Вранці він приїхав до військкомату, сподіваючись на медкомісію, бо у тата рак шкіри першої стадії, сечокам’яна хвороба, не бачить одне око повністю, без окулярів він не бачить взагалі нічого, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба, вікова глухота. Досі ні про яку медкомісію не йдеться. У лікарні ніхто цьому не чинив опір, всі виконують план, всі виконують вище вказані вказівки", - розповіла донька.
Чоловіка, якому через три місяці має виповнитись 60 років, направили на військові збори до селища Елань у Волгоградській області, де призначили командиром взводу.
За словами дочки чоловіка, у його підпорядкуванні близько 19 осіб, за два тижні їх планують відправити всім взводом на окуповані території для утворення медсанчастини.
"Тато шокований, а ще в військкоматі йому наказали придбати кнопковий телефон замість сучасного, якким він користується", - додала Поліна Дячок.
Будь ласка, зачекайте...
Важко писати коменти в суспільстві, де 90% чоловіків не пройшли службу в армії...
У медсанбат піде, по спеціальності.
а наша задача вижити і нашинкувати якомога більше кацапні, та зберегти державність.....
дочка апелює в пустоту.....
- Так у нас же и мобилизация - частичная.
Він пішов, будучи впевненим, що медична комісія визнає його непридатним.
- Ась, чё говорите?
- Отлично, годен!
хіба в медчастини насильно мобілізують жінок-медиків (без права відмовитись?)
особисто знаю лікаря-хірурга, який раз в три місяці бере недільну відпустку за свій рахунок і з бригадою однодумців вирушає на фронт (за свої гроші придбавши медпрепарати і деяке обладнання для операційної діяльності) і безкоштовно і ризикуючи своїм життям і без УБД там всіляких, працюють і допомагають і оперують і стабілізують і супроводжують і направляють до себе "додому" в лікарню найтяжчих...
а русня дійсно... гарна тільки кожна 200...
https://twitter.com/i/status/1573942414556921860
Одна затяжка - веселее думы
Курить охота, как курить охота!
Но надо выбрать деревянные костюмы
И будут вежливы и ласковы настолько
Предложат жизнь счастливую на блюде
Но мы откажемся... и бьют они жестоко
Люди, люди, люди.
(Владимир Высоцкий)
Чувак может выйти на протесты и умереть там у себя дома.
Но нит.
Он пойдет на войну. И сдохнет от украинской пули в лучшем случае.
А по-чесноку просто загнется еще по дороге.
Небоевые потери это называется
Туда ему и дорога.
Как же этих тварей бессловесных ненавижу.
Слава Україні!
(або ще в ешелоні чимось накриє)
Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка.
tauglich - годен