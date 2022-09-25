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У Свердловській області РФ мобілізували чоловіка, який хворіє на рак шкіри, погано чує та не бачить на одне око

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

дячок

Військовий комісаріат у місті Азбест Свердловської області РФ мобілізував Віктора Дячка, 59-річного хірурга з раком шкіри першої стадії.

Про це повідомляє "Новая Газета. Европа", передає Цензор.НЕТ.

За словами його доньки, 22 вересня батько був на чергуванні. О 7-й вечора йому зателефонували з відділу кадрів, вручили повістку, звільнили з роботи і зажадали, щоб він зібрав речі і наступного ранку з’явився до військкомату. Мобілізований закінчив військову кафедру та носить звання старшого лейтенанта медичної служби у запасі.

"Вранці він приїхав до військкомату, сподіваючись на медкомісію, бо у тата рак шкіри першої стадії, сечокам’яна хвороба, не бачить одне око повністю, без окулярів він не бачить взагалі нічого, у нього астигматизм, гіпертонічна хвороба, вікова глухота. Досі ні про яку медкомісію не йдеться. У лікарні ніхто цьому не чинив опір, всі виконують план, всі виконують вище вказані вказівки", - розповіла донька.

Чоловіка, якому через три місяці має виповнитись 60 років, направили на військові збори до селища Елань у Волгоградській області, де призначили командиром взводу.

За словами дочки чоловіка, у його підпорядкуванні близько 19 осіб, за два тижні їх планують відправити всім взводом на окуповані території для утворення медсанчастини.

"Тато шокований, а ще в військкоматі йому наказали придбати кнопковий телефон замість сучасного, якким він користується", - додала Поліна Дячок.

Також читайте: У Кремлі не відкидають можливості мобілізації жителів Абхазії та Південної Осетії, - росЗМІ

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+23
Прекрасный воин! Побольше бы таких.
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25.09.2022 15:11
+19
- Товарищ военком, так у меня же руки нет!
- Так у нас же и мобилизация - частичная.
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25.09.2022 15:15
+19
А якого хріна цей полутруп взагалі пішов в військомат? Повний дебіл, чи що? А родичі - теж дебіли? Кацапи - скот, просто як стадо баранів преться на бійню. Тьху.
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25.09.2022 15:15
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Пойдет. Писарем будет. Счетоводом Вотрубой.
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25.09.2022 15:08 Відповісти
Снайпером будет
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25.09.2022 15:17 Відповісти
а там якраз краще мати обидва здорові ока )) як і радистам обидва вуха, з нормальним слухом ))
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25.09.2022 15:24 Відповісти
Та це тіпа жарт був.
Важко писати коменти в суспільстві, де 90% чоловіків не пройшли службу в армії...
У медсанбат піде, по спеціальності.
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25.09.2022 15:35 Відповісти
ага, хаймарс розбере його там на органи. ракові ))
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25.09.2022 15:37 Відповісти
Скоро дохрена кацапов с оружием в руках окажутся в положении когда тех кто их заставляет воевать убить будет гораздо легче, чем хотя бы увидеть от куда по тебе прилетит смерть. И для того, что бы выжить выбор будет очевиден! Это будет веерическое зрелище👍
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25.09.2022 15:18 Відповісти
в першу світову війну сЦарь призвав 18 мільйонів.... через деякий час ці 18 лямів зрозуміли що потрібно зробити з царем.....
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25.09.2022 15:24 Відповісти
Вот здесь и есть интрига! Сообразят ли бараны, что их на бойню везут? А поняв это хватит ли воли развернутся и рога об кремль точить?
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25.09.2022 15:27 Відповісти
дійде, але згодом ....
а наша задача вижити і нашинкувати якомога більше кацапні, та зберегти державність.....
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25.09.2022 15:32 Відповісти
Тому перших *********** треба зустріти з незвичайною люттю,щоб запам*ятали на все життя,хто вціліє, та передали іншим,що чіпати українців-смерті подібно!
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25.09.2022 15:55 Відповісти
в 1914 году было мобилизовано 3,3 млн человек, плюс около полумиллиона ополченцев ( их тогда называли волонтерами)
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25.09.2022 16:36 Відповісти
тільки олди зрозуміють
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25.09.2022 15:49 Відповісти
готовий "снайпер"
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25.09.2022 21:54 Відповісти
єто ха-ра-шо!
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25.09.2022 15:09 Відповісти
Прекрасный воин! Побольше бы таких.
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25.09.2022 15:11 Відповісти
Мобилизацией юхло хочет всех кто потенциально может взбунтоватся утилизировать. Что бы при сократившимся бюджете иметь возможность удерживать власть. А внешнюю угрозу удерживать за счет ядерного оружия☝
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25.09.2022 15:24 Відповісти
Ні. Я думаю, що Окурок настільки напуганий, що віддав наказ за будь якої ціни завалити Україну м'ясом.
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25.09.2022 15:29 Відповісти
Он хоть и психопат, но не дурак! И прекрасно понимает, что логистика вообще сломается при снабжении такого кол-ва чел. Склады и др. наши разипашат и кацы даже не увидят какое снабжение им шло. Они просто будут 1) мишенями и 2) замерзающими мишенями
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25.09.2022 15:33 Відповісти
Він вже на "божій дорозі".
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25.09.2022 15:12 Відповісти
А у мене одного знайомого звільнили від служби, бо у нього алергія на (ні за що не вгадаєте) ... на івосуртиц. Як він мені це сказав, я довго сміявся. Бо хто йому в армії їх дасть?
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25.09.2022 16:21 Відповісти
кремлю не потрібні бійці.... їм потрібно мясо...... повторюсь.... це як в третьому рейху в 1944 брали усіх......
дочка апелює в пустоту.....
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25.09.2022 15:13 Відповісти
...це ж ідеальний варіант.. джек-пот для недодержави-ніщеброда-банкрута Московія
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25.09.2022 15:14 Відповісти
Лікування раку дороге, пішов відробляти борги.
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25.09.2022 15:14 Відповісти
Якщо є пульс, на "м'ясо" згодиться.
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25.09.2022 15:15 Відповісти
- Товарищ военком, так у меня же руки нет!
- Так у нас же и мобилизация - частичная.
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25.09.2022 15:15 Відповісти
А якого хріна цей полутруп взагалі пішов в військомат? Повний дебіл, чи що? А родичі - теж дебіли? Кацапи - скот, просто як стадо баранів преться на бійню. Тьху.
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25.09.2022 15:15 Відповісти
він поніс туди довідку про те, що він онкохворий
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25.09.2022 15:29 Відповісти
А там йому сказали - "дык там долго жить и не надобно..."

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25.09.2022 15:55 Відповісти
Ви новину читали?

Він пішов, будучи впевненим, що медична комісія визнає його непридатним.
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25.09.2022 15:30 Відповісти
Яка "медична комісія" в кацапській могилізації? Вся паРаша на рогах стоїть, виють, що гребуть всіх без розбору, без усіляких комісій, а цей дебіл - вірить у розових поні? Збирається щось доказувати тим, для кого він - гарматне м'ясо? То він не просто дебіл, а номінант на премію Дарвіна.
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25.09.2022 15:34 Відповісти
Интелигентный человек
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25.09.2022 16:02 Відповісти
Да так у мокшей всегда было. Они без этого не могут. Гляньте, какие правители у них в почете. Они и говорят: бьет - значит любит. Скрепная мудрость глубинного нарота. Пойдут... ни одна свинособака и не пикнет. Самые смелые на кухнях поскулят, так, чтоб соседи не слыхали.
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25.09.2022 17:12 Відповісти
Бо в тюрму посадять
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25.09.2022 17:30 Відповісти
Недавно там какого-то профессора с онкологией посадили, и на следующий день тот помер. Вот дедуля и прикинул, что на фронте шанс выжить больше
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25.09.2022 22:20 Відповісти
Родіна зовет ! мать твою......
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25.09.2022 15:16 Відповісти
...хворіє на рак шкіри, погано чує та не бачить на одне око... відгукується на прізвисько "Счастлівчик".)))

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25.09.2022 15:17 Відповісти
Ну і мать його трижди . Бистріше зажмурять
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25.09.2022 15:17 Відповісти
- Жалобы есть?
- Ась, чё говорите?
- Отлично, годен!
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25.09.2022 15:18 Відповісти
це ж гарно,швидше сконає.
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25.09.2022 15:18 Відповісти
В снайперы этого молодого человека.
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25.09.2022 15:19 Відповісти
У розвідники
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25.09.2022 15:48 Відповісти
Тобто всеодно поперся??? 🤣🐑 Мо-ло-дець! За уРодіну! І донька молодець, підтримала тата, тепер пишається, що він командир взводу. Є питання: якщо командир такий спортивний і підготовлений, то як щодо його взводу??
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25.09.2022 15:21 Відповісти
Медсанчастина, у нас таке також відбувається, жінок медиків у нас також мобілізовують, краще про своїх думати, а кацапня хороша тільки та що в мішках.
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25.09.2022 15:21 Відповісти
хіба онкохворих в нас мобілізують?
хіба в медчастини насильно мобілізують жінок-медиків (без права відмовитись?)
особисто знаю лікаря-хірурга, який раз в три місяці бере недільну відпустку за свій рахунок і з бригадою однодумців вирушає на фронт (за свої гроші придбавши медпрепарати і деяке обладнання для операційної діяльності) і безкоштовно і ризикуючи своїм життям і без УБД там всіляких, працюють і допомагають і оперують і стабілізують і супроводжують і направляють до себе "додому" в лікарню найтяжчих...
а русня дійсно... гарна тільки кожна 200...
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25.09.2022 15:34 Відповісти
А на що він сподівався, азбест - добре відомий канцероген.
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25.09.2022 15:23 Відповісти
класика жанру - німці он "палац республіки" знесли з за нього )) як медик він повинен був це знати й тікати давно з міста )))
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25.09.2022 15:26 Відповісти
А може він хотів хоч одним оком на нього подивитися...
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25.09.2022 15:30 Відповісти
Тогда дайте ему эту песню послушать для оптимизма

https://twitter.com/i/status/1573942414556921860
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25.09.2022 15:25 Відповісти
А-ха-ха
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25.09.2022 22:23 Відповісти
Дым папиросы навевает что-то
Одна затяжка - веселее думы
Курить охота, как курить охота!
Но надо выбрать деревянные костюмы

И будут вежливы и ласковы настолько
Предложат жизнь счастливую на блюде
Но мы откажемся... и бьют они жестоко
Люди, люди, люди.
(Владимир Высоцкий)
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25.09.2022 15:25 Відповісти
Мобилизуют кого не жалко, а здоровых и элитных оставляют для рашистского рейха как быков-производителей.
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25.09.2022 15:25 Відповісти
WHO Cares… Vatniggers Must die!
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25.09.2022 15:26 Відповісти
Мне не понять.

Чувак может выйти на протесты и умереть там у себя дома.

Но нит.

Он пойдет на войну. И сдохнет от украинской пули в лучшем случае.

А по-чесноку просто загнется еще по дороге.

Небоевые потери это называется

Туда ему и дорога.

Как же этих тварей бессловесных ненавижу.

Слава Україні!
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25.09.2022 15:28 Відповісти
А нам какое дело до этого? Призвали и хорошо. По-моему, еще с начала войны было ясно, что у кацапов очень много мяса. Но далеко не так много техники. Конкретно авиации и ракет, у них реально мало их. И когда кацапы останутся без летающей, нормально работающей авиации (а не той, что там стоит на взлетках, хотя и ее уничтожить надо), то они потерпят тотальное поражение. Мясо же не имеет значения сколько, оно побежит и бросит любое оружие, что им дать. Даже с 10000 мяса проще: завербуешь 5-10 мясных и они должны по команде одновременно побежать из окопа. Остальное стадо побежит за ними. Это всегда так работает, на митингах кацапских уже 5 лет внедряют фсбшников, кто ведет за собой стадо либералов в эти знаменитые пробежки. За мобилизацию будет призвано 0 летчиков и 0 инженеров для ракетных заводов. Удачи кацапам кормить мобилизованных зимой в окопах, просто бей по кухням и они жрать друг друга начнут. Даже чем больше, тем лучше будет.
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25.09.2022 15:31 Відповісти
На ґевтаназію пішов. І дійсно, замість так вболівати і терпіти страшні борошна - одна атака, "чики-брыки и в дамки"...
(або ще в ешелоні чимось накриє)
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25.09.2022 15:33 Відповісти
На латки.
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25.09.2022 15:43 Відповісти
Так и што разве он не хочат умереть за раисю
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25.09.2022 15:36 Відповісти
Всю дорогу пердів і пускав слюні
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25.09.2022 15:42 Відповісти
...комиссия истребляла симулянтов. Из семидесяти пациентов уцелело только двое. Один - у которого нога была оторвана гранатой, а другой - с настоящей костоедой. Только эти двое не услышали слова «tauglich». Все остальные, в том числе и трое умирающих чахоточных, были признаны годными для фронта.

Я. Гашек. Похождения бравого солдата Швейка.

tauglich - годен
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25.09.2022 15:43 Відповісти
Забавный видос в Ютьюб сбросила жительница Бурятии,пришли с повесткой к ней,типа ваш родной брат должен явится в военкомат...а она говорит,так он умер ☠️☠️☠️ещё 2 года назад...🤣🤣🤣
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25.09.2022 15:55 Відповісти
Подумали так: все равно этому хрычу умирать скоро, а так собой может какую мину разминирует и то польза
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25.09.2022 16:03 Відповісти
А с каких пор **********,отсутствие глаз,рук,ушей и мозгов было причиной не ненавидеть биндер и любить путена и родину.За дидов!За Геленджик!За Кабаеву!
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25.09.2022 16:04 Відповісти
Це не вада, а перевага: смерть - так і так близько, вибухів не лякається і одне око мружити не треба, "годен"! Воєнком.
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25.09.2022 16:17 Відповісти
готовый снайпер
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25.09.2022 16:19 Відповісти
мені що його пожаліти,там цих історій докуя буде..
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25.09.2022 16:38 Відповісти
Так пральна! Шо оно хотело? Запутина с дивана кукарекать? На разминирование годен!
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25.09.2022 17:02 Відповісти
Разгружают медицинскую систему *********.
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25.09.2022 17:04 Відповісти
А как он хирургом работал? Даже будучи зав. Отделением становятся к столу операционному.
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25.09.2022 17:17 Відповісти
Резал всё подряд, иногда угадывал.
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25.09.2022 22:28 Відповісти
Да и йух на него! Нехай щастить!
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25.09.2022 17:23 Відповісти
Українському чорноземові байдуже, яке гівно збагатить його гумус
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25.09.2022 17:30 Відповісти
Ви що, зовсім ідіотами стали? Про які права людини, норми здорв'я при призові може йти мова? контора пише, план гонить, не буде плану, контора поїде в Україну, під ті самі хаймерси, воєнкоми ж самовбивці! Принцип старий- ти вмри сьогодні , а я завтра, можливо...
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25.09.2022 19:23 Відповісти
Прочитал. А что делаем мы. Нужна полная мобилизация в ответ
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25.09.2022 23:26 Відповісти
 
 