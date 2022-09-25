МЗС розробило пам’ятки про те, як українцям вибратися з-під російської окупації через Грузію, Азербайджан та Казахстан
Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні
Міністерство оприлюднило алгоритм дії і перелік документів, необхідних для їзду, перебування і виїзду з цих держав.
Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство закордонних справ.
Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також у Криму і хочуть покинути ці землі через загрозу життю або здоров'ю, можуть це зробити, виїхавши до Грузії, Азербайджану чи Казахстану.
МЗС розробило пам'ятки щодо кожної держави, вказавши в них, куди можуть звернутися українці в разі необхідності.
Також у міністерстві закликали перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту в іноземних державах та умови перебування на їхній території за допомогою інтерактивної онлайн-карти tripadvisor.mfa.gov.ua.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Vlad Cheh
показати весь коментар25.09.2022 15:37 Відповісти Мені подобається 2
Vi Wa
показати весь коментар25.09.2022 16:09 Відповісти Мені подобається 1
Adalet
показати весь коментар25.09.2022 16:19 Відповісти Мені подобається 0
Олег Светлов 43cfaa53
показати весь коментар25.09.2022 16:26 Відповісти Мені подобається 0
Aleks_15
показати весь коментар25.09.2022 16:41 Відповісти Мені подобається 0
✘
Володимир Ярощук f72292f9
показати весь коментар25.09.2022 17:48 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...