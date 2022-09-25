УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
13129 відвідувачів онлайн
Новини СуспільствоВійна в Україні
2 187 7
Азербайджан (607) біженці (1028) Грузія (1420) Казахстан (499) МЗС (3562) окупація (5849)

МЗС розробило пам’ятки про те, як українцям вибратися з-під російської окупації через Грузію, Азербайджан та Казахстан

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

Міністерство оприлюднило алгоритм дії і перелік документів, необхідних для їзду, перебування і виїзду з цих держав.

Про це інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Міністерство закордонних справ.

Українці, які перебувають на тимчасово окупованих територіях, а також у Криму і хочуть покинути ці землі через загрозу життю або здоров'ю, можуть це зробити, виїхавши до Грузії, Азербайджану чи Казахстану.

МЗС розробило пам'ятки щодо кожної держави, вказавши в них, куди можуть звернутися українці в разі необхідності.

Також читайте: 400 тис. біженців з України працевлаштувались у Польщі

МЗС розробило пам’ятки про те, як українцям вибратися з-під російської окупації через Грузію, Азербайджан та Казахстан 01


МЗС розробило пам’ятки про те, як українцям вибратися з-під російської окупації через Грузію, Азербайджан та Казахстан 02


МЗС розробило пам’ятки про те, як українцям вибратися з-під російської окупації через Грузію, Азербайджан та Казахстан 03

Також у міністерстві закликали перевіряти актуальний режим в’їзду та транзиту в іноземних державах та умови перебування на їхній території за допомогою інтерактивної онлайн-карти tripadvisor.mfa.gov.ua.

Також читайте: Близько 5 млн українців повернулися з Євросоюзу в Україну, - фон дер Ляєн

Автор: Анастасія Потіха
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Может, лучше открыть резиденции посольские с дополнительным сотрудниками прямо на границе в погранпункте? Человек после оккупации, а зачастую еще и с контузией после обстрелов или пытками шокером, в такой стрессовой ситуации не может выполнять даже простые вещи, а эта бюрократия лишняя. Он может лишь приползти к границе к конкретной точки на карте и там должны быть наши люди, кто сразу окажет нужную помощь. Тем более, что кацапы на блокпостах всегда отберут все деньги и ценности и они это сделали у сотен тысяч людей. У многих и паспортов не будет, но они легко могут назвать номер паспорта и тут реально нужно время, чтобы понять, тот ли это человек, задавать десятки вопросов, родственников тормошить. И все это еще до того, как пустили в другую страну. Были раньше хорошие русские, кто все вот это делал и оказывал психологическую помощь, но теперь их на фронт заберут или они убежали из страны или их прикрыли.
показати весь коментар
25.09.2022 15:37 Відповісти
не прошло пол года. и *овновакцину туда же
показати весь коментар
25.09.2022 16:09 Відповісти
Хіба кацапи не обмежують виїзд з окупованих територій?
показати весь коментар
25.09.2022 16:19 Відповісти
Таким шляхом нехай МЗС України нехай самі спробують виїхати з окупованої території.Де окупація там розруха і втрати документів.
показати весь коментар
25.09.2022 16:26 Відповісти
Грузия уже не выдерживает наплыва
показати весь коментар
25.09.2022 16:41 Відповісти
"А вот я вам сейчас покажу на карте.... " хде прайті граніцу !
показати весь коментар
25.09.2022 17:48 Відповісти
 
 