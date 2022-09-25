Зрадники та силовики РФ, причетні до "референдуму" в Запорізькій області. ПЕРЕЛІК

В мережі опублікували списки зрадників України та силовиків РФ, причетних до псевдореферендуму в Запорізькій області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Рух опору Запорізької області.

Балицький Євген Віталійович, 10.12.1969 р.н. Голова окупаційної адміністрації окупованих територій Запорізької області. тел. +79900001002, адреса (зареєстроване місце проживання) – м. Мелітополь вул. Героїв Крут, 1/3.

Данильченко Галина Вікторівна, 05.07.1964 р.н. (тел. 0676132699, 0676173705). Адреса (зареєстроване місце проживання), селище Спаське Мелітопольського району вул. Вишнева, 1. Голова окупаційної адміністрації Мелітополя.

Сігута Андрій Леонідович, 05.05.1979 р.н. Так званий керівник окупаційної адміністрації Мелітопольського району. Адреса: бульвар 30-річчя Перемоги, будинок 26, квартира 3. Тел. +79900001007.

Катющенко Галина Анатоліївна (11.02.1970), тел. 067-415-56-29, адреса (зареєстроване місце проживання): м. Мелітополь, вул. Малюги, 31. Голова "Избирательной комиссии Запорожской области".

Мельникова Тамара Вікторівна, 03.1971 р.н. Так званий перший заступник голови окупаційної адміністрації м. Василівка. Ймовірно причетна до процесів псевдореференудму. До окупації Мельникова власник ТОВ "Горизонт-Плюс", що розташоване у Василівці. Під час президентських виборів 2019 року Мельникова була членом окружної виборчої комісії в окрузі №79 із центром у Василівці. Чоловік - Мельников Ігор Миколайович, донька Руслана, проживають: Василівка, вул Соборна 8.

ВІСЛОГУЗОВ Олександр В’ячеславович – т.зв. начальник поліції Михайлівського району Запорізької області. 28.08.1977 р.н., зареєстрований за адресою: Запорізька область Василівський район, смт Пришиб, вул.Культурна буд.36. Користується тел. 380967820141.

ПЕТРОВ Андрій Васильович – т.в.о. гауляйтера Михайлівського району Запорізької області. 03.08.1976 р.н., зареєстрований за адресою: Запорізька область Василівський район, с. Тимошівка, вул. Пушкіна буд.59. Користується тел. 380966059593. Співпрацює з силами ров. До "призначення" займав посаду спеціаліста відділу соціального захисту населення в окупаційні адміністрації смт Михайлівка.

Аліпов Олексій Єгорович, 03.1986 р.н. - так званий в.о. голови окупаційної адміністрації Токмака.

Щіпенко Ілона Сергіївна, 15.04.1983 р.н. - так званий голова окупаційної адміністрації смт Чернігівка Бердянського району. Тел. 050-227-18-04, адреса: смт Чернігівка, вул. Світла,2а, кв. ?? (інформація потребує уточнення)

Клименко Юлія Олександрівна. Співпрацює з окупантами у якості лідерки контрольованого окупантами руху "Юг молодой" у Мелітополі.

Епільград Марія Василівна, 08.2005 р.н. Співпраця з окупантами, координатор штабу "Мы вместе с россией" у м. Мелітополі. Тел. 068-188-59-07, +79900271226.





Сауленко Олександр Федорович,05.1962 р.н. Колаборант, так званий голова окупаційної адміністрації м. Бердянськ. Тел. +380505974086





Романіченко Наталя Олександрівна, 05.1993 р.н. Так звана голова окупаційної адміністрації м. Василівка. Адреса реєстрації: м. Василівка, вул. Спортивна 8, кв. 20

Хрущ Андрій Сергійович, 29.10.1982 р.н., тел.0679369926, 0973031749, +79900081292.Зареєстрована адреса проживання : вул. Ярослава Мудрого, 17 кв. 65. До початку окупації депутат Мелітопольської міської ради, перший заступник директора департаменту капітального будівництва та ЖКГ Мелітопольської міської ради. З самого початку війни пішов на співпрацю з окупаційною владою. Передав окупантам інформацію про сховану комунальну техніку. Після цього очолив МУП "Жилмассив" на базі захоплених окупантами міських комунальних підприємств та організував злочинну схему поборів грошей з місцевого населення у вигляді "квартплати" з подальшою передачею цих коштів на потреби окупантам.

Смт Веселе. Мацак Володимир Іванович – колаборант, так званий "голова Весёловской поселковой администрации", тел.. 095-063- 50-60





Шапурова Олена Олександрівна (16.11.1976), співпраця з окупантами. Так званий "директор департамента образования и науки ВГА Запорожской области". Зареєстрована адреса: просп. 50-річчя Перемоги, буд. 31, кв.29. Тел. 097-730-18-89, 067-525-75-36. До окупації – директор Мелітопольського промислово-економічного фахового коледжу.

Солом’яна Світлана В’ячеславівна, 01.01.1964 р.н. Перейшла на сторону окупантів та працює "Заместителем директора департамента здравоохранения ВГА Запорожской области". Екс-керівник КП "Комунальна власність" міської ради, неодноразово брала участь у виборах у якості заступника голови територіальної (окружної) виборчої комісії у м. Мелітополь. Ймовірно причетна до організації псевдореферендуму. Адреса реєстрації вул. Героїв Сталінграду, 5 кв. 25. Тел. 097-962-36-28.

Доломан Наталія Вікторівна, 09.1977 р.н. Перейшла на сторону окупантів та працює так званим директором захопленого окупантами КП "АПТЕКИ МЛТ". До війни працювала директором того ж самого підприємства. Має досвід роботи голови Мелітопольської районної територіальної виборчої комісії. Тел. 096-933-49-33. Зареєстрована адреса: вул. Гризодубової, 48, кв. 67.

Онищук Юрій Петрович. Псевдокерівник захопленого окупантами підприємства КП "Водоканал" Мелітопольської міської ради. Екс-депутат Мелітопольської міської ради від Партії регіонів та Опозиційного Блоку. Тел. 0676130363, +79900075025. Адреса реєстрації: вул. Мелітопольських дивізій, 64.

Склянна Ірина Володимирівна, 15.11.1960 р. н. До окупації – заступник начальника з економічних питань відділу охорони здоров’я Мелітопольської міської ради. З перших днів окупації пішла на співпрацю з окупантами та працює "Заместителем директора департамента здравоохранения ВГА Запорожской области", опікується економічними питаннями. Тел. 096-076-83-09. +79900083813.

Шевченко Тарас Валерійович, 23.08.1978 р.н. – так званий "Глава Приазовской поселковой администрации". Раніше працював директором КУ "Чиста громада" Приазовської селищної ради. Адреса: смт. Приазовське, вул. Покровська, буд. 24/31.Тел.: +380975051406.

Отрішко Юлія Валентинівна, 06.1970 р.н. - пішла на співробітництво з окупантами, очолює сільраду с. Осипенко Бердянського району.

Лисенко Ігор Анатолійович, 20.08.1964 р.н. До початку окупації: голова Мелітопольського куреня Козацького війська Запорізького низового, працівник Мелітопольського військкомату. Співпрацює з окупаційними силами у якості керівника так званого загону "казаков", який "слідкує за порядком" у місті та районі. Адреса: м. Мелітополь, вул. Івана Богуна, б. 39. Тел. +380962719813.

Генов Тарас Сергійович, 11.07.1976 р.н.. До окупації – депутат Мелітопольської міської ради. Співпраця з окупантами, просування ідей "русского мира", розвішування по місту забороненої комуністичної символіки, демонтаж пам’ятного барельєфу Д.Донцову, намагання відновити пам’ятник Леніну, повернути назви вулиць до процесу декомунізації під час окупації Мелітополя. Тел.097-474-69-22.

Горбачов Костянтин Петрович, 03.05.1964. Тел. 067-610-63-10. Адреса: м. Мелітополь, провулок Річний, 1а. Співробітник штабів Партії регіонів часів Януковича, а також "Опозиційного Блоку". Заступник Мелітопольського міського голови у 2013 році. Перейшов на бік окупантів та співпрацює з окупаційною адміністрацією. Причетний до процесів проведення псевдореферендуму.

Трухін Антон Геннадійович, 07.1986 р.н., тел. 098-268-51-77. Адреса: вул. Ярослава Мудрого 6, кв. 45. До окупації міста займався ритуальним бізнесом. З початку окупації пішов на співробітництво з ворогом. Очолив три захоплених міських підприємства КП "Чистота", КП "Мелітополькомунтранс", ТОВ "Умвельт- Мелітополь" та організував злочинну схему поборів з місцевого населення у вигляді плати за вивезення сміття.

Бойка Андрій Миколайович, 13.07.1978 р.н. Адреса: вул. Інтеркультурна, 398, кв. 16. Тел. 098-300-33-99. Пішов на співпрацю з окупантами та займає посаду так званого "директора департамента культуры, спорта и молодежи ВГА г. Мелитополя".

Радьков Юрій Іванович, 03.07.1963 р.н. Голова окупаційної адміністрації смт Мирне Мелітопольського району. До окупації - голова Мирненської селищної ради. Адреса місця реєстрації: смт. Мирне, вул. Садова 2/1. Тел. 067-679-57-77,+7990-007-67-87.

Шакуріна Людмила Леонідівна,06.1975, адреса: вул. Амет Хана Султана, буд. 82. Тел. 067-614-26-87, 095-100-77-75. До окупації - начальник Мелітопольського управління Державної казначейської служби України Запорізької області. Перейшла на бік ворога та співпрацює з окупантами. Наразі працює так званим директором департаменту казначейської служби окупаційної адміністрації. Особисто телефонувала людям, запрошувала їх працювати на окупантів.

Трухін Дмитро Геннадійович, 07.09.1981 р.н. Адреса: м. Мелітополь, 2-й пров. Чехова, 30. Тел. 068-108-88-42, 068-965-03-57. До окупації міста - депутат Мелітопольської міської ради декількох скликань (КПУ , ПП "Наш край", ПП "Опозиційна платформа "За Життя"), місцевий бізнесмен. Після окупації пішов на співпрацю з ворогом та займався захопленням земельних ділянок, комунальної та приватної власності у місті.

Іванова Ірина Михайлівна . Адреса м. Мелітополь, провулок 3-й Бадигіна, тел.067-791-37-49. До війни – заступник начальника фінансового управління. Добровільно пішла на співпрацю з ворогом та наразі займає керівну посаду у так званому "Финансовом управлении администрации ВГА г. Мелитополя". Здала окупантам інформацію щодо показників бюджету міста, а також базу даних міських підприємців. Брала участь у масових заходах, організованих окупантами у місті 9 травня та 22 червня та під час відкриття пам’ятника П.Судоплатову.

Доля Вікторія Вікторівна, 01.04.1981 р.н. Адреса: с. Костянтинівка, вул. Шкільна, 121, 097-634-03-11. До окупації – заступник начальника Мелітопольського міськрайонного відділу Державної виконавчої служби. Перейшла на бік окупантів та працює керівником захопленого окупантами відділу реєстрації актів цивільного стану. Організувала процес видачі документів за російськими стандартами (свідоцтво про народження , свідоцтво про смерть та свідоцтво про шлюб).

Бойко Олег Вадимович. Перейшов на бік окупантів, отримав посаду "Первый заместитель по инфраструктуре и жилищно-коммунальному хозяйству" в окупаційній адміністрації м. Бердянськ.

Станков Євген Юрійович, 27.01.1979 р.н. Адреса: вул. Амет Хана Султана, буд. 82. Тел. 098-650-05-00, +79900275800. До окупації - заступник директора з комерційних питань та інвестицій КП "Водоканал" ММР ЗО. Пішов на співпрацю з окупантами, наразі працює на посаді "Заместитель директора МУП Водоканал". Активно сприяв переходу захопленого підприємства на російські стандарти, впроваджував процес переходу на оплату послуг захопленого підприємства у рублях для населення.

Столярова Тетяна Миколаївна , 22.01.1971 р.н. Адреса: вул. Сєдовців, буд. 40. Тел. 097-343-22-54. До війни – заступник директора з навчальної роботи Дитячої художньої школи, голова профспілкового комітету працівників культури України в м. Мелітополі. Перейшла на бік ворога та наразі працює директором захопленої окупантами Дитячої художньої школи. Особисто агітувала працівників сфери культури м. Мелітополя з метою схилити їх співпрацювати з ворогом.

Квач Олег Валентинович, 07.03.1967 р.н. Тел. 067-617-73-06. Адреса: вул. Садова, 41, кв.63. Зрадник України. До війни – керівник ПАТ "Мелітопольгаз". Пішов на співпрацю з окупантами та зайняв аналогічну посаду у захопленому підприємстві ПАТ "Мелітопольгаз". Направив до Запорізької обласної державної адміністрації лист за своїм підписом щодо відкриття розрахункових рахунків у "Міжнародному розрахунковому Банку" (Республіка Південна Осетія) для прийняття платежів за спожиті комунальні послуги. Отримані від населення кошти використовуються для забезпечення роботи окупаційної адміністрації міста, популяризації "руського миру" та забезпечення потреб РОВ.

Шостак Олег Леонідович, 04.04.1970 р.н. Адреса: проспект 50-річчя Перемоги, 31, кв. 48.Тел. +380976834427, +380674773060. Екс-депутат Мелітопольської міської ради від "Опозиційного Блоку", директор ТРК "МТВ-плюс", що належала сім'ї Балицьких. Перейшов на сторону окупаційної влади. У складі окупаційної адміністрації відповідає за медіа- напрямок.

Козерятська Наталя Михайлівна, 22.02.1956. Адреса: проспект Б.Хмельницького, 68-А кв. 37, тел. 096-566-66-88, 066-753-68-30. Учасник процесів псевдореферендуму, причетна до роботи "Избирательной комиссии Запорожской области" та займається формуванням "дільничних виборчих комісій".

Меркулова Ольга Борисівна. Адреса: бул. 30-річчя Перемоги, буд. 26, кв. 51. Тел. 098-409-91-99. До війни неодноразово брала участь у виборчому процесі у якості члена дільничних виборчих комісій від Опозиційного Блоку. Перейшла на бік окупантів та співпрацює з ними. Причетна до організації псевдореферендуму, задіяна в організаційному напрямку формування так званих "дільничних виборчих комісій".

Горячов Григорій Григорович. До війни - керівник КСП "Зеленгосп" Бердянської міської ради. Співпрацює з окупантами та наразі керує підприємством на базі 2 захоплених окупантами підприємств КСП "Зеленгосп" Бердянської міської ради та КП "Ритуал" Бердянської міської ради.

Костиря Денис Анатолійович, 26.05.1987 р.н. Адреса: вул. Гризодубової, 44, кв. 15. Тел. 067-263-02-33. Перейшов на бік окупантів та займає посаду "Заместитель директора МУП "Тепло-Мелитополь". До 2015 року працював в управлінні правового забезпечення виконавчого комітету Мелітопольської міської ради. Також здійснював юридичний супровід "Опозиційного Блоку" на виборах та у судових процесах.

Донець Ірина Федорівна, 26.07.1966 р.н. Адреса: вул. Локомотивна, 110. До окупації - начальник управління соціального захисту населення Мелітопольської міської ради. Пішла на співпрацю з ворогом, призначена на аналогічну посаду "начальника УСЗН ВГА города Мелитополя".

Ликов Олександр Валерійович, 05.06.1981 р.н. Адреса: вул. Ушакова, буд 131. Тел. 098-536-18-73. До окупації - заступник начальника Мелітопольського МВ УДМС в Запорізькій області. Пішов на співпрацю з окупантами, наразі очолює відділення міграційної служби рф, яке займається видачею паспортів рф

Зайцев Костянтин Сергійович, 20.12.1988 р.н., тел. 063-408-52-64. Адреса: вул. Героїв України, буд 14, кв. 52. До війни – приватний підприємець, екс-депутат Мелітопольської районної ради. Пішов на співпрацю з ворогом. Призначений директором захоплених окупантами структур КП "Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького" ММР ЗО, КУ "Водно-спортивний комплекс" ММР ЗО.

Семенов Владислав Владиславович,14.04.1989 р.н., 3261114272, тел. 067-347-58-19. До окупації - заступник директора КП "Мелітопольський міський парк культури і відпочинку ім. Горького". Перейшов на бік ворога, бере активну участь у незаконному захопленні приватного майна мешканців міста. Працює у зв’язці з Зайцевим К., був затверджений у якості заступника директора міського парку, Водно-спортивного комплексу та Льодової арени. Причетний до процесів псевдореферендуму. Вів активну діяльність на зборах співробітників парку переконуючи, що "рф тут назавжди".

Савенецька Наталія Іванівна. Адреса: вул. Осипенко, буд. 94, кв. 49, тел. 098-242-89-62. Зрадниця України. До війни - начальник відділу харчування управління освіти ММР ЗО, старша по будинку (вул. Осипенко, 94). Пішла на співпрацю з ворогом, допомагала псевдокерівництву "департаменту освіти та науки" окупаційної адміністрації проводити інвентаризацію майна у навчальних закладах. Прихильниця "русского мира", брала участь у так званому форумі "Мы вместе с росией" у ПК Шевченко, розповсюджувала гуманітарну допомогу від окупантів.

Зайцева Євгенія Олегівна, 07.11.1988 р.н., тел. 097-736-66-74. Адреса: вул. Героїв України, буд. 14, кв. 52. У власності також житло: проспект Богдана Хмельницького, 66а, кв. 54. До окупації - власниця кав’ярень "Zaycev Сoffee". Екс-депутат Мелітопольської міської ради від ПП "Опозиційний Блок", племінниця голови окупаційної адміністрації тимчасово окупованих територій Запорізької області Балицького Є. Пішла на співпрацю з ворогом та працює в окупаційний адміністрації "ВГА Запорожской области", відповідає за медіа-напрям.

Фалько (Сонних) Катерина Юріївна, тел. 097-977-71-80. Адреса: вул. Дружби, 218, кв. 11. До 2015 року працювала начальником управління правового забезпечення Мелітопольського міськвиконкому. Перейшла на бік окупантів та працює керівником юридичної служби захопленого окупантами КП "Водоканал".

Тегімбаєв Олексій Борисович, 13.09.1976 р.н. Адреса: вул. Ярослава Мудрого 10, кв. 16. Тел. 067-613-18-54, +79900081294. До окупації - заступник директора департаменту капітального будівництва та ЖКГ Мелітопольської міської ради. З самого початку війни пішов на співпрацю з окупаційною владою, нараді працює в окупаційній адміністрації, відповідає за сферу ЖКГ.

Тюрін Костянтин Віталійович, 14.08.1971. Адреса: вул. Героїв України, 55, кв.101. Тел. 067-614-11-85. Перейшов на бік ворога та призначений окупантами керівником захопленого підприємства ТОВ "Тепло-Мелітополь"

Демченко Галина Іванівна. Адреса: 1 пров. Осипенко, буд. 3, тел. 098-104-84-75. До війни працювала квартальною. Перейшла на бік окупантів та активно співпрацює з ними. Причетна до процесів проведення псевдореферендуму.

Також було опубліковано перелік окупаційних "силовиків".





























































