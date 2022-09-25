За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд, - Галущенко
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За пів року повномасштабної війни, з 24 лютого до 24 серпня, доходи від експорту Росією енергоресурсів становлять $158 млрд. Для порівняння - військовий бюджет РФ на 2021 рік - близько $66 млрд.
На це вказав у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.
"Перемога на енергетичному фронті - це одна з найбільш важливих складових перемоги у війні. Адже саме з продажу енергоносіїв (і в тому числі до Європи), Росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян. За пів року війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту Росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння – військовий бюджет Росії на 2021 рік склав близько $ 66 млрд", - зазначив він.
Міністр переконаний, що на цьому Україна має наголошувати на всіх майданчиках.
"Про це необхідно говорити публічно зі світовими політичними лідерами та суспільством, адже наслідки військової агресії РФ проти України, можлива ядерна катастрофа, спровокована Росією, можуть торкнутися кожного. І тоді цифри в платіжках чи ціна на бензин вже не матимуть значення", - резюмував Галущенко.
Будь ласка, зачекайте...
Ну отними от цены в 100$/барл. его себестоимость добычи с учетом транспортировки в 20$/барл. Сильно картина изменится? А потом прибавь прибыль Мордора от продажи прочих полезных ископаемых. А это еще около 50 млрд.$/год. Можно еще прибавить продажу зерновых. (на секундочку, экспортер № 1 в мире). Можно еще вспомнить, что РФ является № 2 в мире по добыче золота.
Речь о том, что в Мордоре бабла немеряно. И нет никаких предпосылок того, что завтра его станет меньше. А об энергоресурсах Галущенко говорит просто как о самом значительном факторе поступления денег в Мордор. Но, увы, далеко не единственном.
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
Чому Україна не перекриє транзит російського газу до Європи
Спочатку (перших півроку) європейський ринок зіткнувся з дефіцитом, через що ціни зросли в 2-3 рази (газ, нафта тощо).
Нині ціни на сировину повертаються до реальної вартості.
А десь ще за півроку-рік ринок зможе майже повністю відновитися без срашки. Ось тоді й розпочнеться операція "срака": коли будуть і ціни низькі і продати зможуть лише малесенький шматоч...
Ідея ваша чудова, але щоб її реалізувати срашки, напевно, треба буде зробити ядерний удар
PZDC
Плюс до всього , за півроку , одної лише військової кацапської техніки , ЗСУ натрощили на 33 млрд дол ..
Так що - до дупи ті мільярди , вони кацапню не врятують . .