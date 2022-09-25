За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд, - Галущенко

За пів року повномасштабної війни, з 24 лютого до 24 серпня, доходи від експорту Росією енергоресурсів становлять $158 млрд. Для порівняння - військовий бюджет РФ на 2021 рік - близько $66 млрд.

На це вказав у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога на енергетичному фронті - це одна з найбільш важливих складових перемоги у війні. Адже саме з продажу енергоносіїв (і в тому числі до Європи), Росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян. За пів року війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту Росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння – військовий бюджет Росії на 2021 рік склав близько $ 66 млрд", - зазначив він.

Міністр переконаний, що на цьому Україна має наголошувати на всіх майданчиках.

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"Про це необхідно говорити публічно зі світовими політичними лідерами та суспільством, адже наслідки військової агресії РФ проти України, можлива ядерна катастрофа, спровокована Росією, можуть торкнутися кожного. І тоді цифри в платіжках чи ціна на бензин вже не матимуть значення", - резюмував Галущенко.