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Новини За кордономВійна в Україні Війна
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війна (56641) Росія (47279) енергетика (1653) Галущенко (252)

За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет становить близько $66 млрд, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

нафта

За пів року повномасштабної війни, з 24 лютого до 24 серпня, доходи від експорту Росією енергоресурсів становлять $158 млрд. Для порівняння - військовий бюджет РФ на 2021 рік - близько $66 млрд.

На це вказав у фейсбуці міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ.

"Перемога на енергетичному фронті - це одна з найбільш важливих складових перемоги у війні. Адже саме з продажу енергоносіїв (і в тому числі до Європи), Росія отримує кошти для ракет, танків і важкої артилерії, якою вона нищить українські міста і вбиває наших громадян. За пів року війни, з 24 лютого до 24 серпня 2022 року, доходи від експорту Росією енергоресурсів становили $158 млрд. Для порівняння – військовий бюджет Росії на 2021 рік склав близько $ 66 млрд", - зазначив він.

Міністр переконаний, що на цьому Україна має наголошувати на всіх майданчиках.

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"Про це необхідно говорити публічно зі світовими політичними лідерами та суспільством, адже наслідки військової агресії РФ проти України, можлива ядерна катастрофа, спровокована Росією, можуть торкнутися кожного. І тоді цифри в платіжках чи ціна на бензин вже не матимуть значення", - резюмував Галущенко.

Автор: Анна Судак
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Топ коментарі
+10
Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу....
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25.09.2022 16:54
+9
Зачем быть бестолковым?
Ну отними от цены в 100$/барл. его себестоимость добычи с учетом транспортировки в 20$/барл. Сильно картина изменится? А потом прибавь прибыль Мордора от продажи прочих полезных ископаемых. А это еще около 50 млрд.$/год. Можно еще прибавить продажу зерновых. (на секундочку, экспортер № 1 в мире). Можно еще вспомнить, что РФ является № 2 в мире по добыче золота.
Речь о том, что в Мордоре бабла немеряно. И нет никаких предпосылок того, что завтра его станет меньше. А об энергоресурсах Галущенко говорит просто как о самом значительном факторе поступления денег в Мордор. Но, увы, далеко не единственном.
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25.09.2022 16:53
+7
Ну вот вам и ответ где самое уязвимое место московского режима. Пока не начнем бить туда ничего не изменится. У рашки достаточно денег ччтобы покупать оружие и нанимать наемников.
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25.09.2022 16:56
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Зачем манипулировать ! Доходы от продажи полезных ископаемых это не прибыль! Еще есть огромные затраты !
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25.09.2022 16:41 Відповісти
Зачем быть бестолковым?
Ну отними от цены в 100$/барл. его себестоимость добычи с учетом транспортировки в 20$/барл. Сильно картина изменится? А потом прибавь прибыль Мордора от продажи прочих полезных ископаемых. А это еще около 50 млрд.$/год. Можно еще прибавить продажу зерновых. (на секундочку, экспортер № 1 в мире). Можно еще вспомнить, что РФ является № 2 в мире по добыче золота.
Речь о том, что в Мордоре бабла немеряно. И нет никаких предпосылок того, что завтра его станет меньше. А об энергоресурсах Галущенко говорит просто как о самом значительном факторе поступления денег в Мордор. Но, увы, далеко не единственном.
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25.09.2022 16:53 Відповісти
Еще добавь удобрения, не зря же ***** ультиматумы Европе ставил про разблокировку их экспорта. А это тот же газ только с намного большей добавленной стоимостью
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25.09.2022 17:10 Відповісти
рашка себе непогано чухає -- як же іі прищучити.
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25.09.2022 16:44 Відповісти
Все добре вони порахували... напів санкції не працюють...
відключити банки від свіфт, але не всі , не купувати, газ і нафту, але все таки, дірки залишити , заборонити в'їзд в ЄС, але не усім... стандартна західна дрочь...
Я бачу одне санкції де факто жодним чином не відображаються на реальній економіці РФ, курс рубля тримається 60 р. за 1$ (на початку війни він падав до 180р.), по цій ціні $ можна купити вільно і через діри вивести в криптовалюту, чим і користуються росіяни, більшу частина імпортного попиту закривають товари з Китаю, інші товари західних брендів ідуть сірим-паралельним імпортом знов же від західних виробників, які мають заводи у Китаї... я не бачу в РФ жодних голодних бунтів, затримок у виплаті заробітних плат, тощо... отож у РФ достатньо коштів, щоб фінансувати війну, не дати девальвувати свою валюту і підтримувати соціальні виплати...
Росія продає далі свій газ і нафту, добрива, збіжжя, метали і ложила "хер" на західні страшні санкції...
то хтось мені пояснить, як діють ці санкції, де можна побачити їх ефект?
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25.09.2022 16:53 Відповісти
Санкції, це те що Захід застосував проти Ірану, Венесуели, Північної Кореї, де країни отримали інфляцію під 2000% річних, а населення живе в проголодь... нічого схожого я в РФ не бачу....
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25.09.2022 16:54 Відповісти
Та ніяк санкції не діють і діяти не можуть. Якщо буде пряма заборона торгівлі то одразу ж намалюються обхідні шляхи. Рашка найбільший постачальник сировини. А світ зараз дуже залежить від сировини, бо населення значне і воно росте. Це треба було одразу розуміти, а не сподіватися, що санкції включать і рашка посипиться. Не туди треба було направляти зусилля!
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25.09.2022 16:59 Відповісти
Ну вот вам и ответ где самое уязвимое место московского режима. Пока не начнем бить туда ничего не изменится. У рашки достаточно денег ччтобы покупать оружие и нанимать наемников.
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25.09.2022 16:56 Відповісти
а хто ж починав "просувати" руSSкій газ?!.... Баба юля НИЩИЛА українське газовидобування....щоб замінити на "руZZкій дешевий" газ...
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25.09.2022 17:03 Відповісти
Зараз не той світ, щоб ембарго вигадувати. Навіть на Україну накласти ембарго на торгівлю зерном і що буде? Буде голод в багатьох країнах. Що казати про ембарго на рашку? Не треба ніяких економічних санкцій. Треба лише технологічні санкції, щоб стримувати виробництво зброї на рашці і постачати високотехнологічну зброю в Україну, щоб нищити русню і її техніку. На певній величині втрат живої сили російське суспільство вибухне. Ціль буде досягнуто.
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25.09.2022 17:12 Відповісти
А те, що зельониє з початку року дали можливість путінському режиму заробити 4 млрд. дол. на транзиті нафти через територію України, це нікого не турбує? Ще ж не регулярні відосики пілитити з гавканням на партнерів, та вимогами заборонити транзит кацапської нафти.
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25.09.2022 17:25 Відповісти
До великого вторгнення, навіть Зелені купували і розповідали що вигідно і без них ніяк...
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25.09.2022 17:27 Відповісти
Це до-овгий процес:
Спочатку (перших півроку) європейський ринок зіткнувся з дефіцитом, через що ціни зросли в 2-3 рази (газ, нафта тощо).
Нині ціни на сировину повертаються до реальної вартості.
А десь ще за півроку-рік ринок зможе майже повністю відновитися без срашки. Ось тоді й розпочнеться операція "срака": коли будуть і ціни низькі і продати зможуть лише малесенький шматоч...
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25.09.2022 17:27 Відповісти
Высокие цены раху не спасут. Она на объемах теряет. Основные рынки сбыта уходят американцам и арабам. Потоки стоят. Они сами по дурости из перекрыли. Китайцы с индусами если и покупают то уж точно не по рыночным ценам, а с дисконтом на котором не очень то и заработаешь. А
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25.09.2022 20:49 Відповісти
Зараз Україні потрібно требувати від світу повністю прекратити торговлю з Росією!
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25.09.2022 17:31 Відповісти
у Світі зараз велика інфляція, багато своїх проблем....
Ідея ваша чудова, але щоб її реалізувати срашки, напевно, треба буде зробити ядерний удар
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25.09.2022 17:42 Відповісти
За пів року Росія заробила на енергоресурсах $158 млрд, при цьому її річний військовий бюджет складає близько $66 млрд Джерело: https://censor.net/ua/n3369472

PZDC
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25.09.2022 17:38 Відповісти
А тепер ці кошти перевидіть в реальну економіку і курс рубля і фінансування регіонів.Вийде просто чорна діра.Навіть 200 мільярдів кануть в чорну діру.Ці дані 158 мільярдів ні про що.
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25.09.2022 17:39 Відповісти
ПДРСна тупа новина і коменти кацапо-************. Щоб визначитись, що до чого, треба мати на руках не тільки дохідну частину бюджету ********* з її структурою, а і видаткову. А інакше страшилки про доходи від нфти та газу, "яких ***** на все вистачає", дурня дурнюща. Правда, ви ніколи про реальні цифри не дізнаєтесь, бо *********** Кацапія це вам не США, де кожну цифру держбюджету перемелюють в Конгресі та ще бодай де.
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25.09.2022 17:42 Відповісти
Дісно 100%
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25.09.2022 18:03 Відповісти
Щоб вона не заробила - їх треба " освоїть ".
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25.09.2022 17:44 Відповісти
На данный момент кацапия даже с доходами от углеводородов больше тратит, чем зарабатывает(в связи с могилизацией расходы кацапии ещё возрастут.). О этом говорит то, что различные фонды накацапии стали уменьшаться. Конечно сильный удар это заблокированные средства. Тем не менее, этих фондов хватит ещё на года. Вся загвоздка ситуации точно описана украинской пословицей "Поки товстий схудне, то худий здохне"- процесс худения кацапии может быть настолько длительным, что Украина не выдержит. Причины очевидны: война идёт на территории Украины. Санкции в области углеводородов критично бы ускорили "худение" кацапии, это их ОСНОВНОЙ источник лёгких денег. В итоге, война скажем будет длиться не условных 2 года, а условных 5-10. Что увеличит и разруху и человеческие потери Украины на столько же. Все это приводит к мысли, что если бы Запад вовремя дал отпор рашке, Западу бы вся эта заварушка стоила куда меньше, ведь все идёт к тому, что Западу все равно придется вмешиваться в войну и ко всем раннее затраченным ресурсам прибавятся ещё и прямые военные. Как по мне очень нерационально действуют прогрессивный мир по отношению к этой раковой опухоли. Ну и параллельно мы видим глубочащий кризис междугородных организации типа ООН, красного креста, МАГАТЭ, которые по сути ничего не могут предъявить конкретно, только слова слова слова слова. Ещё один нюанс: КНДР и Иран и другие поняли, что имея ядерное оружие можно очень эффективно шантажировать весь мир.
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25.09.2022 17:45 Відповісти
И о чем эти цифры? Ниачем. Ничего что расходная часть бюджета больше 400 ярдов в целом? С учетом что прибыль от энергоресурсов это по сути львиная часть бюджета. Ничего что цифра на оборонку это тупо то что ежегодно выделяешься просто на содержание армии без учета войны. Они техники уже на больше потеряли чем на год выделяется из бюджета. Гораздо больше. Чтобы восполнить потери цифру в 66 лярдов можно смело умножать на два. Прибавьте ещё сотни миллиардов деревянных на выплаты компенсации, зарплаты, лады, лечения и многое другое. Посто для примера, по бюджету сша больше всего ударили затраты не на саму войну в Ираке, а уже затраты после. Это как сравнивать Вася получил зарплату в сто баксов и купил пузырь за десять. Какой богатый Вася он может купить десять пузырей. О том что Васе нужно месяц как-то жить речи не идет
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25.09.2022 20:40 Відповісти
І навіть при таких доходах від енергоресурсів , економіка кацапії все більше і більше котиться вниз . Набіулліна баче що наближається п-ць , і вже не знає як втекти з посади голови Центробанку . МВФ прогнозує падіння їх ВВП в цьому році на 6 % .. Увесь парашівський бізнес перебуває майже в траурі , доходи пересічного кацапа падають , ціни ростуть , безробіття теж ,, почитайте думки самих же кацапських економістів , там радості від захмарних цін на нафту і газ - 0.0 .. Вони кажуть - якби не це , рашці вже зараз було б - амінь .
Плюс до всього , за півроку , одної лише військової кацапської техніки , ЗСУ натрощили на 33 млрд дол ..
Так що - до дупи ті мільярди , вони кацапню не врятують . .
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25.09.2022 21:05 Відповісти
 
 