Через дії РФ декілька разів ми були за крок від аварії на Запорізькій АЕС, - Галущенко
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Світ повинен перестати випробовувати долю і стійкість українських ядерних технологій до збройної агресії РФ і розробити дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об’єкти мирної атомної енергетики.
Таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Росія не цуратиметься жодних засобів, аби зберегти свій геополітичний вплив. Вчора вона дає дешевий газ і місця в наглядових радах своїх компаній, а сьогодні – безпідставно його перекриває і провокує 10-кратне зростання цін, а завтра – розпочинає війну проти мирної країни, яка не піддалася на енергетичний шантаж. Україна – яскраве тому підтвердження", - зазначив він.
Міністр наголосив, що світ повинен перестати випробовувати долю і стійкість наших ядерних технологій до збройної агресії РФ. Зокрема, має бути розроблений дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об’єкти мирної атомної енергетики.
"Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо українських цивільних ядерних об’єктів, обстріли атомних електростанцій, військова техніка та боєприпаси біля атомних блоків – це прямий шлях до світової ядерної катастрофи. Вже кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС", - додав Галущенко.
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против дикарей и варваров пока нет средства, чтобы показать свою силу, а не заговорить до смеха
Жадібні пани мають облишити набивати кишені та почати дбати про нарід.
Алкоголіки повинні масово перейти на джерельну воду
І так далі...
Національна компанія "Енергоатом" заявила, що одночасний запуск усіх енергоблоків відбувся уперше за історію атомної енергетики України.
Гера, з яко метою були зупинені станції, зрозуміло. Щоб кацапи-білоруси хламідія з хазяями і "слугами" нажерлись.
Причина одночасного запуску в чому? Вас ж вже попередили про кацапське вторгення.
Царь премудрый,
Издай указ, чтоб жены были верны,
Мужья нежней на их красу глядели,
Ребята все чтоб были поголовно
В невест своих безумно влюблены,
А девушки задумчивы и томны…
Царь:
Весьма нехитрый способ,
А пользы-то дождемся?
Бермята:
Никакой.
(А. Островский, "Снегурочка")