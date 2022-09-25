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Через дії РФ декілька разів ми були за крок від аварії на Запорізькій АЕС, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

заес,аес,запорізька

Світ повинен перестати випробовувати долю і стійкість українських ядерних технологій до збройної агресії РФ і розробити дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об’єкти мирної атомної енергетики.

Таку думку висловив міністр енергетики України Герман Галущенко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Росія не цуратиметься жодних засобів, аби зберегти свій геополітичний вплив. Вчора вона дає дешевий газ і місця в наглядових радах своїх компаній, а сьогодні – безпідставно його перекриває і провокує 10-кратне зростання цін, а завтра – розпочинає війну проти мирної країни, яка не піддалася на енергетичний шантаж. Україна – яскраве тому підтвердження", - зазначив він.

Міністр наголосив, що світ повинен перестати випробовувати долю і стійкість наших ядерних технологій до збройної агресії РФ. Зокрема, має бути розроблений дієвий механізм із системою гарантій, спрямований на запобігання атакам на об’єкти мирної атомної енергетики.

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"Безпрецедентна варварська поведінка росіян щодо українських цивільних ядерних об’єктів, обстріли атомних електростанцій, військова техніка та боєприпаси біля атомних блоків – це прямий шлях до світової ядерної катастрофи. Вже кілька разів ми були за крок від аварії на ЗАЕС", - додав Галущенко.
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МАГАТЕ беззубое... такие же и остальные международные миролюбы...
против дикарей и варваров пока нет средства, чтобы показать свою силу, а не заговорить до смеха
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25.09.2022 17:08 Відповісти
Почему не употребляете правильные эпитеты -ТЕРРОРИСТЫ САДИСТЫ ПАЛАЧИ и не действий, а террора
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25.09.2022 17:31 Відповісти
в этом тесте подразумевалась не вообще суть этих убийц, садистов и мародеров, а конкретная их безграмотность и тупость с непониманием опасности невидимой и безвкусной радиации в случае нарушения работы АЭС не только для Украины но и для Европы и половины срахи...
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25.09.2022 17:47 Відповісти
Злодії та можновладці повинні перестати красти.
Жадібні пани мають облишити набивати кишені та почати дбати про нарід.
Алкоголіки повинні масово перейти на джерельну воду

І так далі...
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25.09.2022 17:12 Відповісти
30.01.2022.
Національна компанія "Енергоатом" заявила, що одночасний запуск усіх енергоблоків відбувся уперше за історію атомної енергетики України.

Гера, з яко метою були зупинені станції, зрозуміло. Щоб кацапи-білоруси хламідія з хазяями і "слугами" нажерлись.
Причина одночасного запуску в чому? Вас ж вже попередили про кацапське вторгення.
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25.09.2022 17:16 Відповісти
Бермята:
Царь премудрый,
Издай указ, чтоб жены были верны,
Мужья нежней на их красу глядели,
Ребята все чтоб были поголовно
В невест своих безумно влюблены,
А девушки задумчивы и томны…

Царь:
Весьма нехитрый способ,
А пользы-то дождемся?

Бермята:
Никакой.

(А. Островский, "Снегурочка")
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25.09.2022 17:17 Відповісти
 
 