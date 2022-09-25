Ціни на електроенергію в Східній Європі у 3 рази вищі, ніж в Україні, - ДП "Оператор ринку"
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Середня біржова ціна на електроенергію в країнах Східної Європи 25 вересня склала 326 євро за МВт.год. (11,74 грн/кВт.год.), що більш ніж в 3 рази дорожче, ніж в Україні.
Про це повідомляє державне підприємство "Оператор ринку", передає Цензор.НЕТ.
Зокрема, в Угорщині оптова ціна електроенергії 25 вересня становить 336 євро/МВт.год, в Словаччині – 342 євро/МВт.год, а в Чехії – 299 євро/МВт.год.
При цьому в Україні біржова ціна залишається на рівні 3,3 грн/кВт.год. або 92 євро за МВт.год. Це більш ніж у 3 рази нижче, ніж у сусідніх країнах ЄС.
Нагадаємо, за даними Європейської комісії станом на кінець I кварталу 2022 року, в Україні залишалися найнижчі ціни на електроенергію на всьому європейському континенті.
Топ коментарі
+55 Валентин Коваль
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+41 Роман Пиляшенко bbd485ff
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Щодо підвищення цін на "комуналку" - під час війни це "не на часі"!!!
Ціна в ЕС ситуативно настільки висока, що корпорації скорочують виробництво у ЄС. Що з бізнесом буде у нас? Не буде бізнесу. А той що залишиться заставить цінами згадати всіх про порослі бур'яном дачі (((
І, якщо ти виробляєшь якийсь ресурс, ти можеш використовувати його сам і отримати конкурентну перевагу перед виробниками, що купують у тричі дорожче.
Тут - привіт членство у ЄС. Якщо в тебе надлишок такого ресурсу, можеш продати, або використати як стимул для розміщення виробництва у себе «на майданчику».
Про те що «газ свій, а послуги в демократичному суспільстві дорогі» - ви порівнюєте різні екоміки. Не може з/п у лікаря бути $4000 в місяць , при мінімальній з/п $160, тому як ніхто не буде в змозі оплатити його послуги.
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не треба вигадувати свої фантазії Фарят'єва за мої думки. Крапка.
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цей вой гієн я чую з 1991 року. Бізнес живе окремо, за своїми законами.Вже 30 років. Попри всяким удорожчанням всього і вся. Окремо від дурнів при владі. він знайшов важилі протистояти бовдурам.
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Ви пишете дурниці, згідно яких у нас у місті сотні прокурорів та стільки ж суддів. Крім того, в Ашан їздять всі мої знаймі, середній клас, та і я сам. Але я не суддя і не прокурор, не мажор, і мені далеко вже за 40 років. Машина в мене не бита, американьска, нова, з салону, не кредитна, я за неї не писав би, якби ви не згадали про "биті америкасьткі авто". За кордоном не працював, бо навчився всьому сам, але вважаю шо за кордон іхати можна, але не для того щоб тяжко працювати на безглуздій роботі типу ощипування кур, а тільки вчитися гідній професії, пов'язаній з механізацією важкого труда. Важкий труд у минулому, не пишіть маячню у вік роботів та машин. Я й сам тяжко не працюю, тому що живу у вік автоматізації тяжкого труда, моя робота більше головою за допомогою інтелекту та фахової освіти, яка вкрай необхідна для достойного заробітку. Що далі ви будете вигадувати?Що той, хто важко не працює, той крадій? Я ці дурниці вже чув.
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ніхто не намагався впроваджувати 160 мінімалки при 4000 будь якої бюджетної зарплатні пересічного лікаря . Це ваші фантазіі.
поясню - мені байдуже скільки коштує iPhone, бо є набагато дешевші альтернативи. А електроенергія соціально значимий ресурс - він повинен бути доступним любому громадянину країни, тариф посильним для бюджетних організацій, і відповідати рівню екоміки задля її сталого розвитку. Що буде якщо він буде зараз стане як в ЄС? Ставка кредитування повинна стати як в ЄС, як один і чинників, це забезпечить розвиток економіки і т.д. в тому числі ріст рівеня доходу розом з ним і тарифі. Такий порядок. Не навпаки.
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Йдіть наверх діскусіі та переконайтеся, де я це взяв. Чоловік, якому я відповів у першому каменті, хоче майже даром. Він звик до совка, де йому раби забезпечували майже безплатне тепло і електрику.Йому дорого, не зважаючи що ціна утримання житла набагато дешевша ніж в Европі, там за утримування комуналки потрібно вже 1500 евро за три місяця зими. Йому дорого, бо він нудьгує за СРСР. Й нудьга ціх, так скажемо, любителів комунізму, привела нас до війни. До моря крові. Це саме вони мутили, плюндрували незалежність та ринкові ціниж.І зі мною можна було б не погодитись, якби не приклад Польщі - там коли були шокові ціни на комуналку, усі МОВЧАЛИ, не згадували совок. Тому в них не сталася війна, не було ніякіх ДНР з "дешевою комуналкою", якою вони прямо зараз хизуються, бо більше показати нічого. Я ім заперечую, що в Сомалі теж дешева комуналка, то що?
У нас є майданчик для побудови заводу із виробництва ядерного палива. І сировина є своя. І газ добувайте на чорноморському шельфі та поклади донецької області. Вам же писали - раша захопила території з ресурсами на 12трлн. доларів (і це без доданої вартості).
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Хто його буде будувати? Якщи ми, то вийде завод по застарілим технологіям минулого віку, в нас нема досвіду передових технологій. Добрий приклад - технологічну лінію заводу Дніпросталь будували італійці. Вийшов ************* зелений завод без шкідливих викидів. Відповідно, ціна на колеса для вагонів буде враховувати витрати іноземних спеців, кредити, еврозарплату. Тому ці колеса неможливо зробити дешевими.Так само буде з заводом ядерного палива - він має бути ******** та більш безпечним для середовища ніж експансивні совкові технологіі, які ми знаємо. Придеться знову залучати іноземних фахівців, вчитися у них всьому **************.
+ податки, робочі місця, розвиток супутніх сфер і т.д. А ще можна і продати і ЄС надлишок
«Просто піти до лісу й напиляти сушняку чи вітровалу не можна, адже згідно лісового кодексу збір мертвих стовбурів дерев або їх частин потребує спеціального документу - лісорубного квитка. Він видається постійними лісокористувачами, в основному це лісогосподарські підприємства. Саме вони мають ліквідувати захаращеність в лісі, адже це робота з підвищеною небезпекою. Несанкціонована рубка сухостою кваліфікується за ст. 65 кодексу про адмінправопорушення "Незаконна порубка, пошкодження та знищення лісових культур і молодняка" і карається штрафами. Без спеціального дозволу можна збирати тільки лісову підстилку - листя, хвою, дрібні гілочки, опалу кору та ін.»
П.с. У фізичній праці я не вбачаю нічого поганого, звісно вона повинна приносити адекватний дохід, але то більше питання вибору напрямку прикладання зусиль.
Я не бачу сенсу продовжувати, розмова пішла не по темі, зрозуміло всім, що на донному тапі в нас не може бути вартість електроенергії як в ЄС.
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Саме я втратив теж, як жертва. Спадщину матеріальну, а головне - інтелектуальну, пов'язану наприклад, з роботою на селі, включаючи але не обмежуюччись цім, багато втрачено іншого нематеріального збутку. Дід вдосконало знав, як робити с землею і худобою, щоб жити в достатку. Тому на Западі є наприклад сироварні і технологіі, яким по 500 років, а в нас нема ні сиру натурального ні сироварен, і там де це повинно було бути, живуть максімум заробітчани. Тому мені прийшлося починати все з нуля. Так що великої різниці між тими хто "все втратив" і мною я не бачу. Стосовно вартості єлектрики я ніде не закидував що вона повинна мати ціну як в ЕС. Вона просто не буде халявною, як хочуть деякі любителі совка.Дякую за розмову.
Це я натякаю на те що без ЗАЕС у нас в самих проблеми. І тому ця лобістська організація так часто подає голос. Вони хочуть надприбутків. Але експортувати не мають що. І тому я так догадуюсь хочуть задерти тарифи для підприємців в Україні, і все би нічого але зараз в країні війна і зробивши це економіка просто припинить існування.