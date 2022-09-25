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війна (56641) Крим (12757) Чубаров (554) мобілізація (1469) кримські татари (1969)

Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

крим

Труднощі з виїздом за межі Росії насильно мобілізованих кримчан ускладнюють гуманітарну катастрофу на анексованому півострові, бо вони змушені повертатися в окупаційне пекло.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Гуманітарна катастрофа, викликана проведенням Росією, країною - окупантом, "часткової" мобілізації, яку вона незаконно проводить і на тимчасово окупованих територіях, та за яку практично всі чоловіки - громадяни України відповідного віку, які проживають у тимчасово окупованому Криму, насильно заганяються в російську армію, ускладняється наявністю в деяких країнах, що межують з РФ, формальних перешкод, які не дозволять сотням мешканцям Криму - громадянам України та членам їхніх сімей, в'їхати на їхню територію та знайти там тимчасовий притулок",- написав Чубаров.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У разі оголошення мобілізації до армії РФ в Криму забиратимуть всіх підряд, нікого не жалітимуть, - Чубаров

За його словами, складається вкрай неприємна ситуація, коли громадяни України - жителі окупованого Криму вже майже вирвалися за межі Росії, але їх зупиняють на в'їзді до сусідньої країни, де на них чекав би порятунок. Відтак, люди знову змушені повертатися до російського окупаційного пекла, де їх насильно заженуть до російської армії.
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Топ коментарі
+27
В Лимане идут городские бои, войска РФ выбиты из Дробышево
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25.09.2022 17:12
+23
Кримські татари не просили "камни с неба". Вони навесні 2014 року масово вийшли з протестом під парламент ар крим в сімферополі проти мокшанської агресії. Чи не єдині допомогали українським частинам, які були заблоковані в криму.
Вони просили зброю, але сбу та мвс в ар крим 90% перейшли на сторону кацапів.
Якщо хтось гонить на кримських татар, то це або повний ділетант, або мокшанський троль...
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25.09.2022 17:19
+21
или поднимают ружья против кацапов в Крыму
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25.09.2022 17:03
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рад за них. держите вкурсе.
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25.09.2022 16:58 Відповісти
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25.09.2022 16:59 Відповісти
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25.09.2022 19:16 Відповісти
Претендентки на полевой бордель ?
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26.09.2022 11:14 Відповісти
Очень хорошо. Просто ПРЕКРАСНО. Борик, ты своеву убл.дку уже сидор спаковал? Не забудь большой целлофановый мешок туда положить.
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25.09.2022 17:00 Відповісти
Зачем убегать? Пусть заходят на материковую территорию Украины и сдаютсяв плен вместе с оружием.
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25.09.2022 17:01 Відповісти
или поднимают ружья против кацапов в Крыму
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25.09.2022 17:03 Відповісти
Самый правильный путь IMHO - соглашаться.

Потом сдаваться украинцам.

И потом уже, когда тебя вооружат хорошим оружием.

Научат.

Ты вернешься в Крым.

И ой как не поздоровится оккупантам.

Ты же местный. Ты все знаешь.

И ненависть твоя свежая. Вот она.

Мобилизуйтесь, татары. И сдавайтесь.
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25.09.2022 17:06 Відповісти
Це майже нереально, треба аби здавався весь підрозділ, інакше свої застрелять, та й наші не розбираються хто там які має наміри, гатять з усього що є, і білий прапор для миномета чи гармати не видно.
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25.09.2022 17:30 Відповісти
те кто тут советуют об этом не думают......уж они бы все вопросы порешали на раз.....бздя в диван(
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25.09.2022 17:36 Відповісти
Хто-то там упрекнет меня шо я тут в диван бздю.

Ну да. Диван у меня нормальный.

Чуваки. Та я отслужил. И сапоги носил. Две пары сносил до дембеля.

И как раз в этой ******** СА.

А советую сдаваться татарам почему? Та потому шо если ты не пойдешь на убой, то будут прессовать и родичей.

А так-то когда пошел воевать появляется шанс "пропетлять".

"Невозможно убежать" скажут некоторые.

Сложно. Но не невозможно.

Если ты мужчины - найдешь выход.

А если ты баран - то умри уже дома там.
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25.09.2022 18:06 Відповісти
Ну якби да, все вірно, але в реальності половина бійців ЗСУ навіть з автомата не вистрілило, а 75 відсотків вбитих кацапів не бачили бійця ЗСУ. Дуже важко реально здатися, треба або чекати нашого наступу і заникатись десь в погребі, аба бути в складі ДРГ, но туди таких не беруть.
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25.09.2022 18:10 Відповісти
Та я теж за всю службу напевно набоїв 10 відстріляв
ППО
Але знову ж таки повторюся.
Приміряючи на себе роль мобілізованого.
Якщо не підеш - пресуватимуть родичів. Конкретно пресувати будуть.
Вихід у моєму розумінні такий. Пішов. А потім утік. Здався українцям.
Не хочеш зла родичам - знайдеш шлях як утекти.
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25.09.2022 18:18 Відповісти
Порівняли, РА в мирний час і зараз.
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25.09.2022 18:23 Відповісти
Та то тако само гiмно Якшо не гiрше
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25.09.2022 18:25 Відповісти
кто ? эти ватники ? оружие ?
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25.09.2022 17:07 Відповісти
"Камніснєба" споглядають зі сторони та гигикають.
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25.09.2022 17:03 Відповісти
Татари, ви шо? Діти?

Йдеш в армію і здаєшся потім нашим пацанам. І потім уже воюєш на правильній стороні.

Вчити вас та й вчити
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25.09.2022 17:04 Відповісти
они ж просили камни с неба. Что им какая-то мобилизация. Абыбезбандер.
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25.09.2022 17:04 Відповісти
Кримські татари не просили "камни с неба". Вони навесні 2014 року масово вийшли з протестом під парламент ар крим в сімферополі проти мокшанської агресії. Чи не єдині допомогали українським частинам, які були заблоковані в криму.
Вони просили зброю, але сбу та мвс в ар крим 90% перейшли на сторону кацапів.
Якщо хтось гонить на кримських татар, то це або повний ділетант, або мокшанський троль...
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25.09.2022 17:19 Відповісти
👍
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25.09.2022 17:40 Відповісти
тут их толпы. Путин активизировал не только орков на поле боя - но и в интернете..увы, только кырымлы за Украину в Крыму и боролись с 14 год

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25.09.2022 18:02 Відповісти
Крымских татар 230 тысяч. В 2014 вполне можно было противостоять им Раиссе. Они этого не хотели. Многие перешли на сторону врага, многие были обижены на Украину. Так что за Украину было процентов 50 татар тогда и подавляющее большинство были абсолютно не готовы к вооруженному сопротивлению.
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25.09.2022 18:16 Відповісти
А скільки % українців, що проживали у Криму, були готові у 2014 році до супротиву і реально вийшли на мітинги? Відсотків 10-20?

То хто більші патріоти України?
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25.09.2022 20:15 Відповісти
Ну они и сейчас за Раиссу. Татары больше стонут. Потому проблемы имеет тот, кто их создает.
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25.09.2022 20:16 Відповісти
для тех кто в танке. Чукча не читатель, чукча писатель?

Читаем заголовок: Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров

где я писал про крымских татар???
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25.09.2022 22:44 Відповісти
Як не випускають? Звісно якщо якийсь ватник який спалив український паспорт або якщо якийсь понаєхевший то не випустять, а з цивілізованим українським паспортом випустять
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25.09.2022 17:05 Відповісти
А там ще живуть люди з укр паспортами?? 🧐
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25.09.2022 17:15 Відповісти
"умные" не порвали украинский когда получили кацапский, как то так примерно.
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25.09.2022 17:20 Відповісти
Тобто Ви маєте на увазі ті, що зараз мають обидва? Мені просто цікаво
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25.09.2022 17:32 Відповісти
Так. Мають обидва. Не включаючи сюди ще закордонних паспортів. Тобто всього 5 штук. Український звичайний, російский такий же, російський закордонний, український закордонний та до нього ще й біометричний.
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25.09.2022 17:56 Відповісти
а ще й по два військових квитка, да по два посвідчення водія. пристосуванці.
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25.09.2022 18:08 Відповісти
так. саме це і маю на увазі. ви зрозуміли вірно.
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25.09.2022 18:04 Відповісти
вы думаете, орки могут кого-то выпустить сейчас из Крыма? куда. каким образом? через какую границу? и вы думаете, кырымлы позволят засветить украинский паспорт в РФ?
троли, вы хоть что-то правдоподобное бы придумывали, честно, стыдно за ваш моск.
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25.09.2022 18:03 Відповісти
тише, они от верещучки наверное
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25.09.2022 18:42 Відповісти
Так ці люди не бажали раніше виїхати з Криму тобто вони не сподівалися на мобілізацію в Росії
і багато людей в Криму не мають остаточної думки бути з Україною чи бути з Росією ці люди спостерігають за цими подіями і підуть за переможцем
Тільки такі люди потрібні Україні які сподіваються на Росію а потім будуть сподіватися на Україну?
Кримчани отримали те що і повинні були отримати 8 років тому - це така в них карма
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25.09.2022 17:06 Відповісти
почему кырымлы должны оставлять свою родину? куда им ехать? в Украину? а что - в Украине есть какая-то территория, которую выделили для компактного проживания крымских татар?
они много лет назад были депортированы в среднюю азию. и вернулись не для того чтобы снова терять свою родину.
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25.09.2022 18:04 Відповісти
Може за свою родіну треба битися, а не чекати поки її принесуть на блюді? Чому Херсонщина, Мелітополь може в партизанщину, а Крим ні? Без крові Крим не повернути.
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25.09.2022 18:26 Відповісти
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25.09.2022 17:08 Відповісти
"и живые позавидуют сдохшему морячку" )))
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25.09.2022 17:38 Відповісти
много вы увидите на этом видео крымских татар?
я там повыше фотку запостила - чем в те дни занимались крымские татары.
Украинцев я кстати там вижу немного.

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25.09.2022 18:06 Відповісти
Интересно было бы узнать, много ли татар сейчас воюют на передке против орков.
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25.09.2022 17:09 Відповісти
МНОГО
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25.09.2022 17:51 Відповісти
число спрашивали
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25.09.2022 18:07 Відповісти
из двух знакомых выехавших кырымлы в ВСУ воюют.. двое.
вот так.
а вы в каком полку служите, можно поинтересоваться? Ольгинском?
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25.09.2022 18:07 Відповісти
понять і простіть....?
а чому раніше не виїхали, чого чекали....

нехай саботують службу і здаються в полон....
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25.09.2022 17:10 Відповісти
В Лимане идут городские бои, войска РФ выбиты из Дробышево
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25.09.2022 17:12 Відповісти
Перебийпутінуніс @VitoMers
ЗСУ прорвали фронт під Лозовою і заходять російському угрупованню в тил.
У разі виходу ЗСУ до Сватового все Лиманське угруповання опиниться в оперативному оточенні.
При одночасному ударі з боку плацдарму у Куп'янська вся оборона вздовж кордону ЛНР може звалитися.
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25.09.2022 17:17 Відповісти
Від Куп'янська вже почався рух
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25.09.2022 17:31 Відповісти
а точно это надо афишировать? даже Бутусов уже не лезет поперед батька в пекло.
Просили же - только когда Генштам скажет -тогда и публиковать
вы зачем это делаете? кого проинформировать желаете? похвастаться своей осведомленностью, как ребенок, чтобы поднять собственную значимость?
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25.09.2022 18:15 Відповісти
это все из открытых источников - хотите верьте, хотите нет.....
в чем проблема, я не пойму?
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25.09.2022 18:41 Відповісти
Там ще від с.Дворічне (північна частина Оскольського водосховища), і від Куп'янська-Вузлового йде два напрямку наступу на схід. Просування за добу - 5-10 км. В орків оборони в глибині там немає - роти росгвардії по вузлових селищах.
Тримаємо пальці!!!
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25.09.2022 17:23 Відповісти
Только зелебобику об этом не говорите!
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26.09.2022 14:23 Відповісти
Мобилизация в посёлке Чегдомын, Хабаровский край.
Зам главы района честно сказал, что ребята пойдут «на убой».
https://twitter.com/i/status/1573989045235077120
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25.09.2022 17:14 Відповісти
Вісім років якось пристосовувались і особливо не напружувались, а тут, зненацька, припекло і згадали, що вони таки українці. Якась дивна логіка. Ні, хлопці, або впрягайтесь по повній у війну з парашею, або не скігліть і приймайте як належне все, що раша з вами робить.
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25.09.2022 17:15 Відповісти
я думаю, странная логика как раз у вас. Или вы не владеете информацией. Или делаете вид что не знаете - единственные кто ждет Украину в Крыму - это кырымлы.
и были бы у наших правителей мозги - они бы сделали все чтобы увеличить их численность. давая им матпомощь, организовывая ЭКО чтоб татарки рожали двойни-тройни. Только так можно увеличить количество кырымлы в Крыму.
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25.09.2022 18:09 Відповісти
...ждуть Україну в Криму, кажете. Дуже зручно, не знаходите. Багато хто і в Україні дунули за кордон і "ждуть", поки хтось за них звільнить територію держави від москальні.
Якщо у теперішніх кримських "ждунів", виявляється, є можливість кудись виїхати (припекло), то ця можливість була і раніше (але все влаштовувало). Логічно?
І друге, з якого такого дива держава має перейматись аби саме киримли розмножувались у геометричній прогресії? Такі вони особливі? Яка у цьому логіка?
Не зрозуміло, якою такою "особливою" інформацією ви володієте, але ваші пустопорожні розглагольствування нічого спільного з логікою не мають. Не враховуючи такий феномен, як "жіноча логіка".
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25.09.2022 18:41 Відповісти
Чубаров, скорее всего говорил о крымских татарах. Комментаторы, тут же стали хейтить, так у нас принято-вначале громко прокричать "зрада"потом чухать потилицю, что бы мозги стали шевелиться. С точки зрения Украины, гораздо меньшим злом будет возможность наибольшего количества мужчин призывного возраста покинуть рф. Большее зло-эти мужчины окажуться на фронте. Но... хейт-наше все..
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25.09.2022 17:17 Відповісти
так, коментують навіть не вникаючи в суть(((
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25.09.2022 17:22 Відповісти
Коментаторів дуже багато дебільних розвелося. Діти. Взагалі нічого не знають про кримських татар.
Як вони з 1944 по 1991 роки прожили в депортації в середній азії і казахстані, як потім повертались в Крим і їм не давали землю під будівництво житла, бо вся місцева "еліта" її вже "приватизувала" (********) .
Плюс - мокшанська пропаганда під редакцією фсб, яка з 1991 року робила з кримських татар образ людей другого сорту та злодіїв.
То наші горе-коментатори і повелись на це...
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25.09.2022 17:30 Відповісти
На самом деле татары на Крыме самозахватами занимались еще как, целыми поселками.. у меня друзья и знакомые там были, и я там очень много где бывал и видел (до 2014). Если бы в 2014 татары жопу подняли все сразу, а не сидели "хатаскрайничали", еще неизвестно, как с Крымом бы получилось, их достаточно много.
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25.09.2022 18:03 Відповісти
правильно делали. Я бы на их месте поступил точно так же.
у меня подруга из Севастополя - такая же как вы "патриотка Украины".
я, говорит, хорошо отношусь к крымским татарам, даже дружу с одной татаркой, но они же хотят не просто землю а землю на ЮБК...
а мать твою - ничего что они родом оттуда? залезь на Кореиз и полюбуйся на эти татарские хатки-мазанки, корова ты драная!
это ИХ земля!! а они ВЫПРАШИВАЛИ себе какие-то кусочки там и здесь,а когда им не давали- занимались самозахватами.
и правильно делали.
И были б у нашего правительства мозги то понимали бы - москали не просто так заселяют Крым военными пенсионерами.
А нам надо было за 30 лет вырастить вдвое больше кырымлы! но куда там - наши правители СЕБЕ там землицу хотели отхватить.
молодцы, отхватили, чо.
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25.09.2022 18:12 Відповісти
З вашою логікою і греки, які жили там до татар - можуть сказати, що то їх земля і самозахвати теж робити
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26.09.2022 08:37 Відповісти
Вам би, "Ольга" визначитись хто ви насправді, враховуючи оце епічне "Я бы на их месте поступил точно так же". Трололо, воно таке трололо.
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26.09.2022 11:32 Відповісти
Ваш "самозахват" по їхнюму це повернення земель своїх пращурів, можливо вони шукали різні шляхи для цього, але в одному їм не відмовиш. Вони засилали пару людей і з того ж Казахстану і цілими таборами слали їм гроші для викупу своїх земель, де не виходило офіційно, і був той "самозахват"
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25.09.2022 18:15 Відповісти
Які ще пращури? татари прийцшли з Монголії, вчіть історію
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26.09.2022 08:36 Відповісти
Дебільші коментатори - це ті українці, які захищають чужинців, що срати хотіли на них
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26.09.2022 08:39 Відповісти
А раньше чем думали? Я с вас улыбаюсь...
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25.09.2022 17:34 Відповісти
каменів з неба не було..все влаштовувало
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25.09.2022 17:51 Відповісти
ще й цих годувати й одягати??? нехай на вила цапів підіймають, спочатку міст тільки підірвуть
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25.09.2022 17:50 Відповісти
Тобто,люди ,котрі в недалекому минулому зрадили Україну,й стали новими рускіми,не хочуть разом бурято-рузкімі воювати проти українців?Ну так їм і треба.Якби Україна їм бачилася такою ,як соловйовські пропагандони описували до війни,то стати героєм вони б не були проти,а так незламні українці тільки й чекають,коли вони збируться купки в камазі,на мості чи танку ,і ******* по них високоточною зброєю,то така персспектива зовсім не тішить)
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25.09.2022 17:51 Відповісти
А в ряды ВСУ пойти защищать Украину кто вам запрещал, это касается и мужчин на оккупированных территориях, пропетлять не получится, и рыбку съесть и на болт сесть.
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25.09.2022 17:55 Відповісти
какой ты борзый, да что ты знаешь об оккупации? не ты общался с жительницей Херсона, которая выехала в ПЕРВЫЙ день. Говорит - едет поезд, а навстречу колонна танков. Русских.
приехали..
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25.09.2022 18:13 Відповісти
Если бы... там полно "двустульежопых" крыСчан, которые украинский паспорт сохранили. Некоторые уже хвастаются, как в Европе изображают беженцев и живут на халяву, при этом восхваляя рашу.
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25.09.2022 17:58 Відповісти
У жены тетка в Донецке две пенсии получала и от параши и от Украины,при этом всех украинцев и Украину гавном поливала падла, и там таких большинство.
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25.09.2022 21:59 Відповісти
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25.09.2022 18:24 Відповісти
Рідна говень не пускає!
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25.09.2022 18:25 Відповісти
Камни с неба уже падают ? Или ещё нет?
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25.09.2022 18:27 Відповісти
люди знову змушені повертатися до російського окупаційного пекла - тобто 8 років жили в раю і в ус не дули - а тут раптом пекло! Зрадники"камніснебес" хай згорять у вогні- нам пох!
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25.09.2022 19:26 Відповісти
Ті ж самі (більшість) кримських татар підтримали ( активно чи пасивно) захоплення Криму русофашистами ( забувши сталінську депортацію свого народу) - були ображені на українську владу за ненадання земельних ділянок- сподівалися (наївні) на щедріших окупантів- а отримали знову ніж у спину! І це правда- тільки не полікоректно говорити про це вголос - а варто б - бо правда завжди справедлива !
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25.09.2022 19:30 Відповісти
Крымчане должны тикать в горы, а не за границу.
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25.09.2022 21:55 Відповісти
В 2014 керівництво України пропонувало татарам зброю, щоб вони зупинили анексію півострова. Але їхній головний сказав (дослівно) - ми не хочемо народ покласти (мовляв, хай українці гинуть, а не ми). Так от - тепер прийшла розплата
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26.09.2022 08:33 Відповісти
 
 