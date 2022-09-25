Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров

Труднощі з виїздом за межі Росії насильно мобілізованих кримчан ускладнюють гуманітарну катастрофу на анексованому півострові, бо вони змушені повертатися в окупаційне пекло.

Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Гуманітарна катастрофа, викликана проведенням Росією, країною - окупантом, "часткової" мобілізації, яку вона незаконно проводить і на тимчасово окупованих територіях, та за яку практично всі чоловіки - громадяни України відповідного віку, які проживають у тимчасово окупованому Криму, насильно заганяються в російську армію, ускладняється наявністю в деяких країнах, що межують з РФ, формальних перешкод, які не дозволять сотням мешканцям Криму - громадянам України та членам їхніх сімей, в'їхати на їхню територію та знайти там тимчасовий притулок",- написав Чубаров.

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За його словами, складається вкрай неприємна ситуація, коли громадяни України - жителі окупованого Криму вже майже вирвалися за межі Росії, але їх зупиняють на в'їзді до сусідньої країни, де на них чекав би порятунок. Відтак, люди знову змушені повертатися до російського окупаційного пекла, де їх насильно заженуть до російської армії.