Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров
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Труднощі з виїздом за межі Росії насильно мобілізованих кримчан ускладнюють гуманітарну катастрофу на анексованому півострові, бо вони змушені повертатися в окупаційне пекло.
Про це повідомив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Гуманітарна катастрофа, викликана проведенням Росією, країною - окупантом, "часткової" мобілізації, яку вона незаконно проводить і на тимчасово окупованих територіях, та за яку практично всі чоловіки - громадяни України відповідного віку, які проживають у тимчасово окупованому Криму, насильно заганяються в російську армію, ускладняється наявністю в деяких країнах, що межують з РФ, формальних перешкод, які не дозволять сотням мешканцям Криму - громадянам України та членам їхніх сімей, в'їхати на їхню територію та знайти там тимчасовий притулок",- написав Чубаров.
За його словами, складається вкрай неприємна ситуація, коли громадяни України - жителі окупованого Криму вже майже вирвалися за межі Росії, але їх зупиняють на в'їзді до сусідньої країни, де на них чекав би порятунок. Відтак, люди знову змушені повертатися до російського окупаційного пекла, де їх насильно заженуть до російської армії.
Будь ласка, зачекайте...
Потом сдаваться украинцам.
И потом уже, когда тебя вооружат хорошим оружием.
Научат.
Ты вернешься в Крым.
И ой как не поздоровится оккупантам.
Ты же местный. Ты все знаешь.
И ненависть твоя свежая. Вот она.
Мобилизуйтесь, татары. И сдавайтесь.
Ну да. Диван у меня нормальный.
Чуваки. Та я отслужил. И сапоги носил. Две пары сносил до дембеля.
И как раз в этой ******** СА.
А советую сдаваться татарам почему? Та потому шо если ты не пойдешь на убой, то будут прессовать и родичей.
А так-то когда пошел воевать появляется шанс "пропетлять".
"Невозможно убежать" скажут некоторые.
Сложно. Но не невозможно.
Если ты мужчины - найдешь выход.
А если ты баран - то умри уже дома там.
ППО
Але знову ж таки повторюся.
Приміряючи на себе роль мобілізованого.
Якщо не підеш - пресуватимуть родичів. Конкретно пресувати будуть.
Вихід у моєму розумінні такий. Пішов. А потім утік. Здався українцям.
Не хочеш зла родичам - знайдеш шлях як утекти.
Йдеш в армію і здаєшся потім нашим пацанам. І потім уже воюєш на правильній стороні.
Вчити вас та й вчити
Вони просили зброю, але сбу та мвс в ар крим 90% перейшли на сторону кацапів.
Якщо хтось гонить на кримських татар, то це або повний ділетант, або мокшанський троль...
То хто більші патріоти України?
Читаем заголовок: Кримчани не можуть втекти від мобілізації, їх не пускають до сусідніх країн, - Чубаров
где я писал про крымских татар???
троли, вы хоть что-то правдоподобное бы придумывали, честно, стыдно за ваш моск.
і багато людей в Криму не мають остаточної думки бути з Україною чи бути з Росією ці люди спостерігають за цими подіями і підуть за переможцем
Тільки такі люди потрібні Україні які сподіваються на Росію а потім будуть сподіватися на Україну?
Кримчани отримали те що і повинні були отримати 8 років тому - це така в них карма
они много лет назад были депортированы в среднюю азию. и вернулись не для того чтобы снова терять свою родину.
я там повыше фотку запостила - чем в те дни занимались крымские татары.
Украинцев я кстати там вижу немного.
вот так.
а вы в каком полку служите, можно поинтересоваться? Ольгинском?
а чому раніше не виїхали, чого чекали....
нехай саботують службу і здаються в полон....
ЗСУ прорвали фронт під Лозовою і заходять російському угрупованню в тил.
У разі виходу ЗСУ до Сватового все Лиманське угруповання опиниться в оперативному оточенні.
При одночасному ударі з боку плацдарму у Куп'янська вся оборона вздовж кордону ЛНР може звалитися.
Просили же - только когда Генштам скажет -тогда и публиковать
вы зачем это делаете? кого проинформировать желаете? похвастаться своей осведомленностью, как ребенок, чтобы поднять собственную значимость?
в чем проблема, я не пойму?
Тримаємо пальці!!!
Зам главы района честно сказал, что ребята пойдут «на убой».
https://twitter.com/i/status/1573989045235077120
и были бы у наших правителей мозги - они бы сделали все чтобы увеличить их численность. давая им матпомощь, организовывая ЭКО чтоб татарки рожали двойни-тройни. Только так можно увеличить количество кырымлы в Крыму.
Якщо у теперішніх кримських "ждунів", виявляється, є можливість кудись виїхати (припекло), то ця можливість була і раніше (але все влаштовувало). Логічно?
І друге, з якого такого дива держава має перейматись аби саме киримли розмножувались у геометричній прогресії? Такі вони особливі? Яка у цьому логіка?
Не зрозуміло, якою такою "особливою" інформацією ви володієте, але ваші пустопорожні розглагольствування нічого спільного з логікою не мають. Не враховуючи такий феномен, як "жіноча логіка".
Як вони з 1944 по 1991 роки прожили в депортації в середній азії і казахстані, як потім повертались в Крим і їм не давали землю під будівництво житла, бо вся місцева "еліта" її вже "приватизувала" (********) .
Плюс - мокшанська пропаганда під редакцією фсб, яка з 1991 року робила з кримських татар образ людей другого сорту та злодіїв.
То наші горе-коментатори і повелись на це...
у меня подруга из Севастополя - такая же как вы "патриотка Украины".
я, говорит, хорошо отношусь к крымским татарам, даже дружу с одной татаркой, но они же хотят не просто землю а землю на ЮБК...
а мать твою - ничего что они родом оттуда? залезь на Кореиз и полюбуйся на эти татарские хатки-мазанки, корова ты драная!
это ИХ земля!! а они ВЫПРАШИВАЛИ себе какие-то кусочки там и здесь,а когда им не давали- занимались самозахватами.
и правильно делали.
И были б у нашего правительства мозги то понимали бы - москали не просто так заселяют Крым военными пенсионерами.
А нам надо было за 30 лет вырастить вдвое больше кырымлы! но куда там - наши правители СЕБЕ там землицу хотели отхватить.
молодцы, отхватили, чо.
приехали..