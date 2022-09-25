Жителі окупованих територій за участь у псевдореферендумах будуть покарані, - Верещук
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Українцям на тимчасово окупованих територіях рекомендують жодним чином не брати участі в процесі підготовки і проведення "референдумів".
Про це в інтерв'ю BBC заявила віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук, передає Цензор.НЕТ.
"Всім, хто залишився на окупованій території, я наполегливо рекомендую ігнорувати цей процес. І надалі уникати будь-якого контакту з окупантами: роботи у дільничних комісіях, або сумнівної роботи за певну плату. Зрозуміло, що дуже б не хотілося, щоб наші люди страждали, їх треба попереджати про це. І ми попереджаємо: 111-1 частина 5 Кримінального кодексу України - саме для тих, хто нині бере участь у проведенні "референдумів". Згідно із законом про правовий режим воєнного часу, референдуми на території України заборонені. Організаторам цих псевдореферендумів загрожує покарання", - наголосила вона.
Верещук радить жителям тимчасово окупованих територій ігнорувати "референдум".
"Тож якщо до вас зателефонували, або звернулися через засоби зв'язку - не йдіть на контакт і, в силу обставин, не надавайте своїх даних. Особливо даних, тому що ми знаємо що противник збирається використати списки. Навіть люди не прийдуть на "дільниці" - росіяни просто використають списки та скажуть, що вони проголосували "за". Ми чудово розуміємо, що вони намагаються зробити. Якщо людина не піде на "голосування" на дільничну комісію, якщо не буде брати участі в псевдореферендумі - то навіть якщо списки будуть використані, вона покарана не буде. Але якщо українець погоджується на добровільну співпрацю - звичайно, таких людей чекатиме покарання", - додала віцепрем'єрка.
Будь ласка, зачекайте...
Тобто - якщо людина проголосує під дулом автомата ( візьме таким чином "участь у референдумі")- вона буде покарана.
под дулом автомата это не может считаться их добровольным участием, это скорее способ сохранения жизни и здоровья...
легко умничать в мягком кожаном кресле в личном кабинете с охраной у здания... с ежемесячной зарплатой и премиями и свободным доступом к благам цивилизации на свободной территории...
спроси-ка у себя лучше, кто приказал Чонгар разминировать за 5-6 дней до оккупации? и какая награда должна найти хероя за этот подвиг...
https://twitter.com/i/status/1573911277323395073
@Radomyr25
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24 сент.
Охуіти, у Міністерстві юстиції розповіли, що полонених кацапів годують, як офіцерів ЗСУ.
Може їх ще до Буковелі ***** одвезти, на лижах покататися? Чи одразу на Сейшели кудись в п'ятизірковий, ****, готель заселити????
Но всех их избрал себе во власть наш мудрый народ.
Все кто угодно пришло...
жуйте с маслом и варениками...Майонез не добавляйте... Стошнит...
Герр путлер,они старались..но были сильно беременны рюZkим миром...это тяжкая праця...🤣две курицы в одном курятнике это по сути Враги...🐓🐔
Файно казав, але не дуже часто так буває...бо багато у тому Світі дияволів...
Далі будуть лише обставини, які зменшують або збільшують санкції за доведені злочини.