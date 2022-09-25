На Херсонщині Сили оборони знищили два склади боєприпасів і пункт управління військ РФ

На півдні ракетно-артилерійські підрозділи Сил оборони України виконали за ніч 133 вогневі завдання знищені склад боєприпасів у Херсонському районі та склад і пункт управління в Бериславському районі Херсонської області.

Як передає Цензор.НЕТ, про це оперативне командування "Південь" повідомляє у Фейсбуці.

Зокрема, вогневі ураження були здійснені по переправах у районі Нової Каховки, районах зосередження особового складу й техніки та по засобах протиповітряної оборони противника.

Під ранок українськими захисниками була виявлена диверсійна група росіян, попереджений її прохід у тил підрозділів Сил оборони в Нововоронцовській громаді.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти дають по 40 тис. руб. за "потрібну" відповідь на псевдореферендумі в Каховці, - ЗМІ

Попередньо підтверджені втрати ворога за ніч, за даними ОК "Південь" становлять вісім представників особового складу, чотири одиниці автомобільної техніки та безпілотник. Решта втрат дорозвідується.

Станом на сьогодні обстановка в південнобузькій операційній зоні залишається напруженою, але контрольованою.

Сили оборони України продовжують здійснювати вогневе ураження резервів противника, вживати заходів для порушення його системи управління й логістичного забезпечення. Зокрема, за даними ОК "Південь", захисники України здійснюють "влучний й ефективний" вогневий контроль мостів і переправ через річку Дніпро.

Підрозділи загарбницьких військ зосереджують основні зусилля на утриманні захоплених територій і стриманні наступальних дій Сил оборони України. Ворог продовжує здійснення повітряної розвідки, обстріли українських позицій і тилових територій.

Протягом ночі російські війська завдавали ударів із застосуванням ствольної й реактивної артилерії по позиціях Сил оборони України й об’єктах цивільної інфраструктури.

Зокрема, загарбники атакували ракетами Миколаївський район Миколаївської області, застосувавши зенітно-ракетну систему С-300. Чотирма керованими ракетами С-300 росіяни вдарили по Миколаєву — пошкоджені житлові будинки й адміністративні будівлі.

По місту Очаків ворог завдав удару п'ятьма ракетами С-300. Влучання відбулося по портовій інфраструктурі й акваторії. Втрат серед населення немає.

За інформацією ОК "Південь", корабельне угруповання російського флоту в Чорному морі в складі 15 одиниць маневрує в ракетобезпечному районі вздовж кримського узбережжя. "Але навіть звідти лишається ризик пуску ракет типу "Калібр" з трьох надводних й одного підводного носіїв. Загальний їх запас складає 28 ракет", — застерігають у командуванні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Встановлюється вогневий контроль над залізницею, якою окупанти підтягують резерви з Криму. Підтверджено контрольне ураження Каховського мосту, - ОК "Південь"

Наголошується, що, враховуючи розвиток обстановки й прогнозовану тактику дій ворога, удари з неба залишаються "максимально ймовірними", як із застосуванням авіації, так і з безпілотних літальних апаратів.