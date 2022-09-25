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війна (56641) Херсонщина (4291) Чорноморський флот РФ (503) Чорне море (1358) Гуменюк (679)

Стан у Чорному морі зараз досить врегульований, російській флот тримається ближче до окупованого Криму, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

море,чорне,міни

РФ не вдалось розгорнути систему протиповітряної оборони, "про яку вони мріяли", на острові Зміїний, тому зараз їхнє корабельне угруповання тримається за мисом Тарханкут і вздовж південного узбережжя окупованого Криму в так званій "ракетобезпековій зоні".

Про це керівниця об’єднаного пресцентру оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк розповіла в коментарі для "Голосу Америки", передає Цензор.НЕТ.

За словами Гуменюк, через це стан у Чорному морі зараз "досить врегульований", адже російські військово-морські сили тримаються ближче до своїх позицій в окупованому Криму. "Напоготові (у Росії. - Ред.) майже постійно 3-4 ракетоносії, які споряджені високоточними ракетами типу "Калібр", від 20 до 30 одиниць. Тактико-технічні характеристики цих ракет дозволяють застосовувати їх по всій території України, вони загрожують не тільки півдню, і вони високоточні, це означає, що можуть бути застосовані по дуже важливих об'єктах, як це було вже не один раз", - вказала Гуменюк.

Також керівниця пресцентру командування "Південь" розповіла: "Ситуація в нашій зоні відповідальності досить напружена дійсно, оскільки ворог підтягнув дуже потужні резерви свого часу, коли був тільки анонсований контрнаступ, потужні сили були сконцентровані на півдні України зокрема".

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"Крім того, додається ландшафт: специфіка Херсонських степів, відкрита поверхня, дуже мала площа лісових угідь, які можуть бути укриттям для війська, і розрізаний ландшафт багатьма каналами річками і гідроспорудами, тож ускладнений маршрут просування через використання таких специфічних об'єктів. Але все це не може зупинити, оскільки це наша земля, наша зона відповідальності і за мирних часів, ми дуже добре в ній орієнтуємось і знаємо", - сказала Гуменюк.

Окремо вона підкреслила, що ЗСУ не має на меті руйнування об'єктів інфраструктури: "Ми не руйнуємо інфраструктуру, якою потім будемо користуватися самі, - ми руйнуємо плани ворога".

"Наразі Україні вкрай необхідна протиракетна оборона, навіть не просто протиповітряна, а захист, нам потрібний захист з неба", - додала Гуменюк і підкреслила також потребу ЗСУ у далекобійній артилерії, яку, за її словами, українські військовики довели, що можуть ефективно використовувати.

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Автор: Анна Судак
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Дагестан. Мусор получил пи*ды.🤪🤛ВІДЕО
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25.09.2022 18:21 Відповісти
на рейді бовтаються 3 носії з шістьма десятками ракет, якими ***** може поцілити в любу точку України, а сама Україна ніяк не може цьому завадити. мовою люсі абдрістовича та подоляка це стан досить врегульований.
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25.09.2022 18:36 Відповісти
 
 