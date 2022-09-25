США попередили Росію, що застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для РФ, - радник Байдена Салліван
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США безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та їхні союзники відповідатимуть рішуче.
Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на LIGA.net.
Він зазначив, що США не визнають фіктивні референдуми на окупованій українській території і продовжуватимуть і надалі рішуче підтримувати українців у їхньому прагненні деокупувати свою територію.
На репліку журналістки про те, що російський диктатор Путін ще ніколи не був настільки загнаний в кут, як зараз, Салліван сказав: "Це правда, і це питання, до якого ми повинні поставитися смертельно серйозно, тому що це питання першорядної важливості – можливе застосування ядерної зброї вперше з часів Другої світової війни".
За його словами, США "безпосередньо, в приватному порядку, на дуже високому рівні повідомили Кремлю, що будь-яке застосування ядерної зброї матиме катастрофічні наслідки для Росії, що Сполучені Штати та наші союзники дадуть відповідь рішуче".
"І ми ясно і конкретно заявили про те, що це спричинить собою. Ми також публічно заявляли, що, в принципі, Сполучені Штати рішуче відреагують, якщо Росія застосує ядерну зброю, і що ми продовжуватимемо підтримувати Україну в її зусиллях із захисту своєї країни та її демократії", – сказав Салліван.
Будь ласка, зачекайте...
путін мавпує великих людей.
В**башили б уже по гондурасії,та й забули назавжди, що такі мерзотники існували.....
Якщо Росія застосує ядерну зброю в Україні і ніхто її не зупинить навіть тоді - далі ніщо вже її не буде стримувати і світові залишиться жити недовго.
Треба зібрати яя та думати як вдавити потвору. Вона вже є. Ви вже її вигодували, йдучи на поступки та заплющуючи очі. Це факт. Вона небезпечна. Час іі приспати, бо вона давно вже некерована і загрожує майбутньому цілого світу, не лише України.
В оригинале он говорит про реакцию, какая она будет ?
и тут же отвечает, мы будем сильнее снабжать Украину.
Всё что до него, малоинтересно с точки зрения ресурсов
Она заявила что сначала будет переговоры об окончании войны вести Украина (притом одна без всяких советников!)
После начинает душить гондурасию ЕС, тоже одна а уже потом НАТО, и их точка зрения совпадает с Вашей...
Ещё раз: по большому счёту никакого коллапса экономики у них не произошло. Вообще. Никакого падения зарплат на половину как у нас или гиперинфляции. Ничего сравнимого с 90-ми, от которых у них травма.
Я понял, что баран и тебе хоть ссы в глаза. Пошёл нахер, недоумок.
Теперь внимание. Откуда ты взял 100 тысяч, даун?
Меня зацепило, что ты фантазёр и даун.
в это число не входят - лугандонцы, чвк-шники Вагнера , всякие там спецы-фсбшникии и просто бомжи-добровольцы а раненых в 3-5ть раз больше кторые подыхают сотнями от ран каждый день
Генштаб не разделяет убитых на разные категории. Так что ты сп*дел дважды.
так що скоро гроші закінчаться.
а на газі, до речі, вони нічого особливо й не заробляють.
План предусматривает нанесение опустошающего удара по бункерам кремлёвских главарей и уничтожение всей властной вертикали мафиозной структуры "РФ".
По сообщениям прессы, персонал задействованный в миротворческой операции " Wrath of Nemesis" приведён в состоянии полной боеготовности. Как только трясущиеся ручонки срущего в чемодан **** потянутся к ЯО, РФедерастия сгорит дотла.
Возмездие неотвратимо!
Слава Украине!
в нього вибір з двох один
або здохнути при ядерній війні або від рук своїх, яких він обанкротив
пр ядерному ударі він ще трохи поживе в своєму бункері
а вийти до людей, це смерть
догадайтесь з трох раз
який варіант вибере *****?????????
Будапештський меморандум вже підтертий неоднарозово також.