США незабаром оголосять про нові санкції проти Росії через "референдуми" на окупованих територіях України, - радник Байдена Салліван
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США найближчими днями оголосять про нові санкції проти Росії через проведення окупаційною владою "референдумів" на зайнятих російськими військами територіях України
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу NBC.
"Санкції щодо юридичних осіб та компаній за межами Росії, які підтримують референдуми. Ви побачите це найближчими днями, США зроблять подальші оголошення. Це лише подвоїть наші зусилля щодо надання Україні озброєнь та військової техніки", - наголосив Салліван.
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Мы же в сговоре, по итогам санкций
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В ЖОПУ ВАШІ САНКЦІЇ якщо вони подіють через пару років
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