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США незабаром оголосять про нові санкції проти Росії через "референдуми" на окупованих територіях України, - радник Байдена Салліван

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

джейк,салліван

США найближчими днями оголосять про нові санкції проти Росії через проведення окупаційною владою "референдумів" на зайнятих російськими військами територіях України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в інтерв'ю телеканалу NBC.

"Санкції щодо юридичних осіб та компаній за межами Росії, які підтримують референдуми. Ви побачите це найближчими днями, США зроблять подальші оголошення. Це лише подвоїть наші зусилля щодо надання Україні озброєнь та військової техніки", - наголосив Салліван.

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Автор: Анастасія Потіха
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Да ложили они на эти санкции, сделайте ***** только две вещи отберите деньги и введите эмбарго на нефть и газ.
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25.09.2022 18:38 Відповісти
Не только на нефть и газ.Нужно наложить санкции на "Росатом".Что заморозит строительство кацапами АЭС в других странах.А это многомиллиардные контракты.Тогда русня быстрее свалит с Запорожской АЭС.
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25.09.2022 20:27 Відповісти
Правильно, дави европу.

Мы же в сговоре, по итогам санкций
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25.09.2022 18:42 Відповісти
зачем далеко ходить - нагните клована выдать беню бородатую.
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25.09.2022 19:12 Відповісти
які нах..й санкції???
підараси вільно пересуваються по казахстанах, грузіях, фінляндіях
в германії дозволяють собі проводити марші з орськими прапорами
В ЖОПУ ВАШІ САНКЦІЇ якщо вони подіють через пару років
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25.09.2022 19:30 Відповісти
Все кацапське бабло лежить в західних банках. Ну так і заберіть його нах... Оце і будуть самі найдієвіші санкції.
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25.09.2022 19:33 Відповісти
рашист, силу нікчемності санкцій заходу випробував на практиці окупувавши спочатку частину Грузії,потім український Крим ,частину Донбасу , а тепер і велику частину України .Заява прорашистського Селівана ("Санкції щодо юридичних осіб та компаній за межами Росії, які підтримують референдуми. Ви побачите це найближчими днями, ) американська куйня чистої води, і єхидна насмішка над Україною і її народом,котра рашисту ,что небіжчику примочка. При ябамі шматували рашисти і окуповували Грузію і Україну із американськими (безпрецедентними .смертельними) санкціями,так і при його однопартійцю Байді продовжують і дозволяють рашисту закінчувати те.що він запланував(не виключено договорняку із штатами)про розподіл України з одночасним винищенням війною населення України і знищення державної інфраструктури України.
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25.09.2022 19:35 Відповісти
Зае...ли своими бесхребетные и санкциями. ***** собирается оттяпать часть Украины и применить ЯО, а они санкции...ножкой ещё топните!
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25.09.2022 20:45 Відповісти
ЯНКІ ВИ ЗАДОВБАЛИ - ЩО Є САНКЦІЇ, ЩО ЇХ НЕМАЄ, БЛІН НЕСЕРЙОЗНО.
паРашу треба вбити, а не колискову ій співати на ніч.
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26.09.2022 00:07 Відповісти
 
 