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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Німеччина пропонує заборонити громадянам ЄС обіймати посади в російських держкомпаніях, - Süddeutche Zeitung

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

єс

Німеччина пропонує країнам Євросоюзу заборонити своїм громадянам обіймати посади у керівництві російських державних компаній - вочевидь, зробивши висновки з прикладу колишнього канцлера Герхарда Шредера.

Про це повідомляє Süddeutche Zeitung, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Українську правду.

У розпорядженні редакції, як зазначають, опинився документ, де окреслюються пропозиції Берліна для наступного пакета санкцій проти Росії за війну.

Серед іншого, у ньому пропонують, щоб країни ЄС заборонили своїм громадянам обіймати посади у виконавчих органах чи наглядових радах російських державних компаній, з аргументацією, що це "стратегічна корупція".

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Видання у своєму матеріалі зауважує, що залучення європейців, зокрема колишніх політиків - як ексканцлер Шредер - на високооплачувані посади в державних компаніях роками було складовою політики Кремля для закріплення політичного впливу в країнах ЄС.

Нагадаємо, колишній лідер Німеччини Герхард Шредер засудив вторгнення Росії, але не критикував Путіна. Ця позиція викликала різкий осуд з боку всього політичного спектра Німеччини.

Він також продовжував обіймати прибуткові посади в російських енергетичних гігантах, поки громадський і політичний тиск не змусив його відмовитися від них.
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Топ коментарі
+8
Та ви шо !!! А де ж шрьодеру харчеваться ?!!!
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25.09.2022 18:59
+4
єто уже девятий пакет санкций?
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25.09.2022 19:03
+3
"... тому що це було б катастрофою" для расєї
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25.09.2022 19:35
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Та ви шо !!! А де ж шрьодеру харчеваться ?!!!
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25.09.2022 18:59 Відповісти
🤣
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25.09.2022 19:02 Відповісти
єто уже девятий пакет санкций?
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25.09.2022 19:03 Відповісти
прилюдно наваляйте шрьодеру аби їншіх "заспокоїти"
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25.09.2022 19:09 Відповісти
"Нє вєрю!" - (c) К.С.Станіславський
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25.09.2022 19:09 Відповісти
Ну, так умовний Шрьодер піде працювати в приватну компанію-прокладку. А насправді це буде той же самий Газпром.
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25.09.2022 19:16 Відповісти
да ви шо! рубають гілку на якій сидять ! можно правда влаштуватись прибиральницею в газпром ...
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25.09.2022 19:21 Відповісти
///
Шольц заявив що Німеччина не відправляє танки Україні, оскільки боїться ескалації конфлікту



"Це дуже небезпечна війна. Ми підтримуємо Україну. Ми робимо це таким чином, щоб не доводити ситуацію до стану війни між Росією та НАТО, тому що це було б катастрофою", - сказав канцлер Німеччини.
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25.09.2022 19:30 Відповісти
"... тому що це було б катастрофою" для расєї
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25.09.2022 19:35 Відповісти
схоже не те....
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25.09.2022 19:39 Відповісти
Шольц шукає місце в любий компаніі РФ.
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25.09.2022 21:49 Відповісти
 
 