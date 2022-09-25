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Сили оборони відбили ворожі штурми під Соледаром, Виїмкою, Курдюмівкою, Зайцевим, Новомихайлівкою, Первомайським та Павлівкою, - Генштаб

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

генштаб

Генеральний штаб ЗСУ оприлюднив оперативну інформацію щодо російського вторгнення на 18:00 25 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляється в офіційному фейсбуці Генштабу ЗСУ.

У повідомленні зазначається: "Триває двісті чотирнадцята доба героїчного протистояння Української нації російському широкомасштабному вторгненню.

Окупанти продовжують зосереджувати зусилля на спробах повної окупації Донецької області та утриманні захоплених територій, а також зриві активних дій Сил оборони на окремих напрямках. Обстрілюють позиції наших військ вздовж лінії зіткнення, ведуть повітряну розвідку, намагаються відновити втрачені позиції на окремих напрямках.

Ворог продовжує завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних житлових кварталах. Залишається загроза авіаційних та ракетних ударів на всій території України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 56,7 тис. осіб, 259 літаків, 220 гелікоптерів, 2 275 танків, 1 368 артсистем та 4 832 броньовані машини. ІНФОГРАФІКА

За добу окупанти завдали 4 ракетних та 7 авіаційних ударів, здійснили понад 24 обстріли з РСЗВ по військових та цивільних об’єктах на території України, порушуючи норми Міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни.

Від ворожого вогню постраждали понад 35 населених пунктів. Серед них Куп’янськ, Білогорівка, Спірне, Бахмутське, Бахмут, Нью-Йорк, Красногорівка, Курахове, Новомихайлівка, Павлівка, Запоріжжя, Володимирівське, Очаків, Миколаїв, Миролюбівка, Нововознесенське, Сухий Ставок та Одеса.

На Волинському та Поліському напрямках обстановка без суттєвих змін.

На інших напрямках противник здійснив обстріли з танків, мінометів та ствольної артилерії:

на Сіверському напрямку – в районах населених пунктів Гута-Студенецька і Блешня Чернігівської області та Бачівськ, Шалигіне і Середина Буда Сумської області;

Читайте на "Цензор.НЕТ": Через мобілізацію військовим РФ затримують відпустки та виплати, що призводить до погіршення їхнього морально-психологічного стану, - Генштаб ЗСУ

на Слобожанському напрямку – в районах населених пунктів Стрілеча, Гур’їв Козачок, Стогнії, Уди, Ветеринарне та Куп’янськ;

на Краматорському напрямку – Слов’янськ, Коровій Яр, Богородичне, Ярова, Пришиб та Озерне;

на Бахмутському напрямку – Соледар, Бахмут, Бахмутське, Одрадівка, Зайцеве, Опитне, Яковлівка, Нью-Йорк, Майорськ, Неліповка, Юр’ївка, Виїмка, Білогорівка, Роздолівка, Спірне, Веселе та Верхньокам’янське;

на Авдіївському напрямку – Авдіївка, Опитне, Первомайське, Водяне, Красногорівка, Новомихайлівка, Мар’їнка та Парасковіївка.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках обстрілів зазнали 18 населених пунктів. Зокрема, Микільське, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка, Новомайорське, Времівка, Павлівка, Залізничне, Шевченко, Білогір’я, Полтавка, Новосілка, Новопіль, Темирівка, Времівка, Червоне та Ольгівське.

На Південнобузькому напрямку від артилерійських та мінометних обстрілів постраждали більш як 38 населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення. Зокрема, Нововознесенське, Архангельське, Сухий Ставок, Первомайське, Марганець та Нікополь.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки російських військ у районах 6 населених пунктів, - Генштаб 

З метою ведення розвідки, коригування вогню та завдання ударів по об’єктах цивільної інфраструктури ворог здійснив до 60 вильотів БпЛА.

У зв’язку із частковою мобілізацією, оголошеною російським військово-політичним керівництвом, з 22 вересня військові комісаріати російської федерації працюють у цілодобовому режимі. Особам, які намагаються ухилитися від мобілізації погрожують кримінальною відповідальністю.

У місті Севастополь тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим, чоловікам призовного віку вручено близько однієї тисячі повісток. Представники окупаційних військ запевняють мобілізований особовий склад, що їхня служба буде проходити на тимчасово захопленій території Херсонської області до закінчення терміну так званої "спеціальної операції".

Командування російських окупаційних військ новоприбулих за мобілізацією військовослужбовців без підготовки направляє на доукомплектування підрозділів, що зазнали втрат, безпосередньо на лінію зіткнення. Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов’язків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЗСУ відбили атаки військ РФ біля 8 населених пунктів та знищили 4 ворожі літаки, - зведення Генштабу

Вчергове підтверджено майстерність наших воїнів-артилеристів. Протягом 24 вересня поточного року, в результаті вогневого впливу по об’єктах противника на тимчасово захопленій території Запорізької області, знищено близько 10 одиниць озброєння та військової техніки противника в районі населеного пункту Гуляйполе, а також один ЗРК С-300 зі складом боєприпасів поблизу міста Токмак.

Протягом доби підрозділи Сил оборони відбили ворожі атаки в районах населених пунктів Соледар, Виїмка, Курдюмівка, Зайцеве, Новомихайлівка, Первомайське та Павлівка.

Для підтримки дій наземних угруповань, авіація Сил оборони України завдала 21 удар. Підтверджено ураження 14 районів зосередження живої сили і військової техніки противника та 7 позицій зенітних ракетних комплексів. Крім того, підрозділи протиповітряної оборони на різних напрямках знищили 2 БпЛА окупантів.

Ракетні війська і артилерія за поточну добу, зокрема, уразили 6 пунктів управління, 11 районів зосередження живої сили та техніки противника, 2 позиції зенітних ракетних комплексів, 3 підрозділи ракетних військ і артилерії, 6 складів з боєприпасами, а також 8 окремих важливих цілей".

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+2
да что ты - не произошло перелома? вот это вот когда освободили всю харьковщину - это тебе, придурок или орк - не перелом? такой не перелом, что путину пришлось объявлять могилизацию?
ну так если ты орк то все понятно.
а если дебил, но украинец - давай, рвани в окопы, покажи как надо Крым одной левой освобождать.
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25.09.2022 19:30
+1
Судячи з того, що на каспських телеграмах воють з приводу "оборони Лиману", і нічому не радуються ні Бахмуту, ні Піскам - то, схоже, наші позиції там стабілізувались на нашу користь.
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25.09.2022 21:41
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25.09.2022 19:02 Відповісти
отлично прекрасно
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25.09.2022 19:15 Відповісти
Опять только отбиваемся. К сожалению перелома не произошло, а когда хлынет мобилизованое мясо станет еще сложнее.
Почему тормозят с помощью оружием? Чем выгодно затягивание войны?
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25.09.2022 19:20 Відповісти
да что ты - не произошло перелома? вот это вот когда освободили всю харьковщину - это тебе, придурок или орк - не перелом? такой не перелом, что путину пришлось объявлять могилизацию?
ну так если ты орк то все понятно.
а если дебил, но украинец - давай, рвани в окопы, покажи как надо Крым одной левой освобождать.
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25.09.2022 19:30 Відповісти
Всю харьковщину не освободили, те 6% теперь сдвинуть очень сложно. Мобилизация была и до этого, просто закончились добровольцы и наметился кадровый голод.
Крым будем освобождать только при наличии преимущества в оружии.
А ты, тупое дерьмо, просто не понимаеш какого оно сражатся с превосходящими силами в бронетехнике, авиации и артилерии потому высралась здесь
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25.09.2022 20:13 Відповісти
дятел откуда у твоей кацапии новое оружие? разуй глаза вам пистец
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25.09.2022 23:13 Відповісти
Командування армії РФ почало відправляти мобілізованих без підготовки прямо на лінію зіткнення Російське військове командування не дотрималося обіцянки про попередню підготовку мобілізованих солдатів та відправляє їх на передову одразу після призову. Це погіршує і без того низький моральний дух окупантів.Ппро це повідомили у зведенні Генерального штабу ЗСУ від 25 вересня. Зазначається, що новоспеченими військовими доукомлектовують підрозділи, які зазнали найбільших втрат."Це значно впливає на зниження рівня морально-психологічного стану військовослужбовців противника та якість виконання ними обов'язків", - коментують дії Кремля у Генштабі.
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25.09.2022 19:58 Відповісти
Так, перші мобілізовані 21 вересня, як гоночні боліди, долетіли до передової вже на 4й (!) день мобілізації. Ще в незначній кількості. Але з кожним днем їх буде все більше й більше. Без підготовки зразу їх миттєво женуть проти нас.
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25.09.2022 22:37 Відповісти
не проти нас а прямо в пакет мусора после наших хаймарсов и арты
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25.09.2022 23:15 Відповісти
твои орки уже давно все сдохли а ты все строчишь тупые посты
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25.09.2022 23:12 Відповісти
Судячи з того, що на каспських телеграмах воють з приводу "оборони Лиману", і нічому не радуються ні Бахмуту, ні Піскам - то, схоже, наші позиції там стабілізувались на нашу користь.
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25.09.2022 21:41 Відповісти
 
 