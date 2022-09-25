У Казахстані допоможуть українцям, які тікають з Криму від путінської мобілізації, - Чубаров

Українці, які втекли від мобілізації з окупованого Росією Криму, можуть отримати допомогу в Казахстані.

Про це повідомив народний депутат восьмого скликання, голова Меджлісу Рефат Чубаров, передає Цензор.НЕТ з посиланням Укрінформ.

"Громадяни України з тимчасово окупованого Криму, які в'їхали на територію Казахстану, за потреби можуть зв'язатися та отримати необхідні консультації у наступних координаторів:

місто Астана:

• Руслан Маштаков, тел. +7 701 812 13 13

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місто Алмати:

• Уріє Курташирова, тел. +7 777 757 80 07

• Лілія Алімова, тел. +7 701 789 06 98", - повідомив Рефат Чубаров