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Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8, який прилетів на підмогу

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

су-25

У небі над Херсонщиною зенітники Повітряних сил знищили російський літак, який атакував українські позиції та гелікоптер ворога.

Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.

"25 вересня близько 17.00 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади.

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Як ми повідомляли раніше, за поточну добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил також збито два безпілотники-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині та Одещині", - йдеться у повідомленні.
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Топ коментарі
+42
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25.09.2022 19:41
+39
Нормально!
Героям слава!
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25.09.2022 19:39
+38
1+1 в том виде, как и должно быть).
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25.09.2022 19:39
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1+1 в том виде, как и должно быть).
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25.09.2022 19:39 Відповісти
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25.09.2022 19:41 Відповісти
Нормально!
Героям слава!
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25.09.2022 19:39 Відповісти
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25.09.2022 19:39 Відповісти
Гарна робота-всім виконавцям респект...
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25.09.2022 19:39 Відповісти
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25.09.2022 19:42 Відповісти
шоб подмогу не вызывали уже приняты меры. а то не вертолётов ни напасёшся, ни ржавые автоматы не раздаш,..... )))
"23 минуты назад, источник: Известия
Мобилизованным россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны. Можно взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время."
кадыр овцам только разрешены смартфоны )))
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25.09.2022 19:48 Відповісти
а не надо смеяться )))) могли б только проводные разрешить))))

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25.09.2022 19:52 Відповісти
а шоб в карман влезал, диск на трубку прицепить ))) такая себе "мобила" ))
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25.09.2022 19:58 Відповісти
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25.09.2022 20:28 Відповісти
ТА- 68 ніби -виробництва пермського телефонного заводу.Колись в 80-і ремонтував такі знайомим.
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25.09.2022 20:28 Відповісти
так еще не вечер.
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25.09.2022 21:43 Відповісти
Это разведчики? Или корректировщики огня?)))
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25.09.2022 20:08 Відповісти
это МИ-8 и СУ-25 ))) (который шмякнется с тонкой ветки первым)))))
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25.09.2022 20:10 Відповісти
Брали орків на живця.
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25.09.2022 19:43 Відповісти
Кацапи, ще потрібно допомогти!
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25.09.2022 19:45 Відповісти
це просто свято якесь. 8 літаків за тиждень і ще +1!!
і вертольоти!!
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25.09.2022 19:48 Відповісти
gemacht!
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25.09.2022 19:56 Відповісти
Мда-а качество летчиков орков упало ниже плинтуса или ниже земли.
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25.09.2022 19:59 Відповісти
Ещё чуть-чуть полетают над Украиной, качество ещё упадёт...
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25.09.2022 20:01 Відповісти
И не только качество, но и сами лётчики.
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25.09.2022 20:29 Відповісти
Це майстерність наших воїнів зростає.
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25.09.2022 20:03 Відповісти
Ага, + Україна отримала системи ППО NASAMS
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25.09.2022 20:07 Відповісти
Щеневтік оманський тільки-що бовкнув що NASAMS мало поставлено. Вже виникає бажання просити надприродні сили щоб закрили йому гундосу пельку!
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25.09.2022 20:33 Відповісти
гелікоптер або гвинтокрил, вертоліт - це якийсь совок
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25.09.2022 19:59 Відповісти
U A 03b737e8

Не треба намагатися бути святішим за Папу Римського.
"вертоліт" та "гвинтокрил" рівнозначні терміни і давно використовуваються,
слово "гелікоптер" більш-меньш широко почало використовуватись приблизно з середини 90-х,
коли у нас почали бездумно впроваджувати англомовні слова (коли зненацька кожний другий став "менеджером" та т.і.).

Особисто я тільки за розповсюдження у нас англійської,
звісно, що кожна мова розвивається та набуває нових слів.
Але бездумно дублювати та використовувати слова з інших мов, коли є точні українські аналоги, а особливо їх нав'язувати за допомогою ЗМІ, якось не доречно та явно не від великого розуму.
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25.09.2022 20:36 Відповісти
коли у нас почали бездумно впроваджувати англомовні слова.

Так человек и написал, геликоптер ИЛИ гвинтокрыл. Наюх из мовы этот "вертолiт".
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25.09.2022 21:46 Відповісти
свинокрыл одним словом
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25.09.2022 22:24 Відповісти
Просто в пекло!!
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25.09.2022 19:59 Відповісти
Добрі новини і читати приємно.
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25.09.2022 20:00 Відповісти
Йой,най буде!
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25.09.2022 20:16 Відповісти
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25.09.2022 20:21 Відповісти
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25.09.2022 20:33 Відповісти
жаль больше не прилетел никто, а то могли бы повторить
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25.09.2022 21:47 Відповісти
Говорят из США какую-то там систему поставили ... Совпадение, наверное?
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25.09.2022 21:48 Відповісти
Это типа игра в кабанчика...только в этом случае это игра в воздушного кабанчика.
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25.09.2022 22:32 Відповісти
Суппер ! Побільше сволоти хлопці знищуйте ! В полон нікого із свиномордих не треба ....
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28.12.2022 10:07 Відповісти
 
 