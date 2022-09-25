Повітряні сили знищили російський штурмовик Су-25 і вертоліт Мі-8, який прилетів на підмогу
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У небі над Херсонщиною зенітники Повітряних сил знищили російський літак, який атакував українські позиції та гелікоптер ворога.
Про це повідомила пресслужба командування Повітряних сил ЗСУ, передає Цензор.НЕТ.
"25 вересня близько 17.00 години підрозділами зенітної ракетної Одеської бригади повітряного командування "Південь" збито ворожий штурмовик Су-25, який атакував наші війська на Херсонщині. Для порятунку російського пілота окупанти відправили вертоліт Мі-8 з командою на борту, який теж успішно знищений зенітниками Одеської бригади.
Як ми повідомляли раніше, за поточну добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил також збито два безпілотники-камікадзе "Shahed-136" на Миколаївщині та Одещині", - йдеться у повідомленні.
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"23 минуты назад, источник: Известия
Мобилизованным россиянам разрешили иметь при себе кнопочные телефоны. Можно взять с собой в часть простой, кнопочный телефон, который будет храниться в установленном месте и выдаваться военнослужащему в определенное распорядком дня время."
кадыр овцам только разрешены смартфоны )))
і вертольоти!!
Не треба намагатися бути святішим за Папу Римського.
"вертоліт" та "гвинтокрил" рівнозначні терміни і давно використовуваються,
слово "гелікоптер" більш-меньш широко почало використовуватись приблизно з середини 90-х,
коли у нас почали бездумно впроваджувати англомовні слова (коли зненацька кожний другий став "менеджером" та т.і.).
Особисто я тільки за розповсюдження у нас англійської,
звісно, що кожна мова розвивається та набуває нових слів.
Але бездумно дублювати та використовувати слова з інших мов, коли є точні українські аналоги, а особливо їх нав'язувати за допомогою ЗМІ, якось не доречно та явно не від великого розуму.
Так человек и написал, геликоптер ИЛИ гвинтокрыл. Наюх из мовы этот "вертолiт".