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Для захисту Тайваню потрібно винести уроки з війни РФ в Україні, - Трасс

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

трасс

Заходу варто ретельно вивчити винесені з російської військової агресії в Україні уроки для зміцнення обороноздатності Тайваню.

Про це в інтерв’ю CNN заявила прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Усі наші союзники повинні упевнитися, що Тайвань здатний захистити себе. Це дуже-дуже важливо. І нам слід винести уроки з України", - сказала Трасс.

Вона також наголосила на важливості ранньої рішучої реакції на дії авторитарних правителів.

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"Вільний світ не зробив достатньо для протистояння російській агресії завчасно, і Путін насмілився розпочати цю обурливу війну. Не можна допустити повторення цієї ситуації в іншій частині світу", - зазначила глава британського уряду.

Трасс додала, що Велика Британія працює із союзниками по Великій сімці над зменшенням "стратегічної залежності" від Китаю та "спільною реакцією" на загрозу китайської військової агресії.
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Топ коментарі
+13
так! український військовий досвід ведення ********* війни - оборона, наступ і Перемога - скоро буде вивчатися і можливо наслідуватися іншими...
але ж баче Боженька, без гігантської і титанічної допомоги від інших країн... наш би досвід, нажаль, обмежився б тільки партизанською війною...
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25.09.2022 20:16
+9
Самый большой и главный урок что нужно ЯО. Без него все остальные уроки нах. не нужны.
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25.09.2022 20:19
+8
Намекните лучше Китаю что никто в мире не будет против если вместо маленького Тайваня, Китай может отрезать себе хороший кусок рашки
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25.09.2022 20:21
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ППО і ПРО,Хаймарси,дронів побільше,і китайці утруться
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25.09.2022 20:12 Відповісти
так! український військовий досвід ведення ********* війни - оборона, наступ і Перемога - скоро буде вивчатися і можливо наслідуватися іншими...
але ж баче Боженька, без гігантської і титанічної допомоги від інших країн... наш би досвід, нажаль, обмежився б тільки партизанською війною...
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25.09.2022 20:16 Відповісти
Так само і Тайвань - без флоту США і союзників нічого не зможе зробити з Китаєм. Дуже різні вагові категорії… Це взагалі острів - перерізати всі морські шляхи постачання, знищити аеродроми і залишиться тільки чекати.
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25.09.2022 21:03 Відповісти
кєтай, схоже, ставитимуть на місце..
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25.09.2022 20:16 Відповісти
Китай без західних технологій був би ніщо, як і Х**лостан.
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25.09.2022 20:26 Відповісти
Китай-це просто великий конвеєр
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25.09.2022 20:29 Відповісти
Китаю сейчас не до Тайваня. Там свои вызовы.
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25.09.2022 20:30 Відповісти
Це відбувається з 18-19року. Тепер процес буде швидшим в рази.
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25.09.2022 20:37 Відповісти
Вполне возможен новый вариант пакта Риббентроп-Молотов. Пока Запад и США во главе, заняты Украиной, китайские коммуно-миллиардеры примутся за Тайвань.
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25.09.2022 20:17 Відповісти
Самый большой и главный урок что нужно ЯО. Без него все остальные уроки нах. не нужны.
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25.09.2022 20:19 Відповісти
Ні. По вашій логікі, якщо кожна країна буде мати ЯЗ, то не буде війн? Будуть, але вірогідність застосування ЯЗ виросте в сотні раз.
Д
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25.09.2022 20:43 Відповісти
Намекните лучше Китаю что никто в мире не будет против если вместо маленького Тайваня, Китай может отрезать себе хороший кусок рашки
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25.09.2022 20:21 Відповісти
Китай і Тайвань то все китайці з різним соціальним устроєм а РФ і Україна то московити і українці. Різниця принципова. Але по-любому Трасс респект !
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25.09.2022 20:22 Відповісти
Молодое поколение тайваньцев уже имеет свою идентичность - тайваньцы. Кстати, до недавнего времени преобладающим населением Тайваня были полинезийцы - считается, что именно оттуда началось их расселение по Тихому Океану.
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25.09.2022 20:33 Відповісти
Між иншим, китайці з Гонконгу також відрізняються. Хоча це не завадило мільйонерові Джеки Чану стати комуністом
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25.09.2022 20:59 Відповісти
Как показывает пример кубы, севреной кореи... да любой коммунистической страны, коммунизм - это не общественно-политический строй, а религия. И, как для любой другой религии, чтобы успешно её исповедовать совсем не обязательно (а чаще всего прямо противопоказано) следовать её доктринам.
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25.09.2022 21:03 Відповісти
Я не вірю, що на Кубі бодай 10% сповідують комуністичну релігію і ще менше вірить в комунізм. Щойно там помруть "кастри", як вона перетвориться на те, чим і має бути: всесвітнім будинком розпусти в позитивному розумінні цього вислову
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25.09.2022 21:08 Відповісти
Лет десять назад, в мой предпоследний приезд домой в подмосковье, по роств показывали Вьетнам - как он ВНЕЗАПНО поднялся. Типа, вот крестьянин Нгуен пашет рисовое поле на волах деревянным плугом, а над полем уже высятся небоскрёбы. роств преподносило это как "пабеду коммунизма", а я тогда подумал: "Шота тут не так". И точно - оказалось, что во Вьетнам массово вложились... американцы. И теперь они чуть ли не главные союзники.

Просто вопрос вот в чём - вот так называемые христианские страны - насколько они вообще были христианскими? Вот настолько же коммунистические страны - коммунистические.
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25.09.2022 21:14 Відповісти
Стосовно християнських країн. Я погоджуюся з думкою про те, що англосаксонські країни стали такими лише завдяки протестантській етиці. Взагалі, всі успіхи/неуспіхи економіки лежать, на мій погляд, лише в етичній площині.
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25.09.2022 21:21 Відповісти
Экономисты шутят, что если бы мавры разбили Карла Мартелла при Пуатье, то в ХIX веке альманский экономист Махмуд ибн Вебер в книге "Суннитская этика и дух Капитализма" написал бы о том, что именно суннитский ислам с его пророком который был купцом и децентрализацией церковного авторитета.

Нидерланды не стали капиталистами из-за того, что приняли кальвинизм - Нидерланды приняли кальвинизм, потому что были капиталистами, и потому кальвинизм оказался самым ходовым товаром из множества предложений по реформации. Если посмотреть на ту этику, которой руководствовались первые промышленники, то на словах они были всеми из себя христианами, а на деле - гробили детские жизни и считали это богоугодным делом. Именно из-за такого отношения своего отца, Фридриха Энгельса старшего, к своим рабочим, Фридрих Энгельс младший и стал тем Фридрихом Энгельсом, которого мы знаем.

Впрочем, если учесть, что библия в книге исход даёт чёткие указания того, как правильно продать дочь в сексуальное рабство - то, в общем-то, этика вполне соответствует.
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25.09.2022 21:32 Відповісти
Не дуже вдалі приклади Ви обрали. Я не прикладаю поняття протестантська етика до "капіталістів" у тому розумінні, яке тут запропонували Ви. Я говорю про масову етику звичайних ремісників та робітників, що може й не читали епізод з Біблії про продаж доньки, але слідували вченню "...вчиняй з ближнім як хотів би, щоб учиняли з тобою...". Погодьтеся, що жодні закони не здатні змусити виконувати свою роботу якісно. Навіть конкуренція. Лише певне етичне memento.
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25.09.2022 21:50 Відповісти
Я так понимаю, что кто не читал "золотое правило" именно в библии ни за что не будет ему следовать? Не может же быть оно настолько универсальным, что люди и без указивок из полной противоречий книги как-нибудь сами придут к базовому принципу существования в коллективе, не так ли?

Вы когда-нибудь видели греческие вазы? Римские дороги и акведуки? Японский текстиль эпохи сёгуната и электронику 80х? Все они мало что общего имели с библией, и все изготовлялись в поразительном качестве и, что характерно, количестве.

Слабая центральная светская и намеренно слабая церковная власть в Англии была одним из факторов, способствоваших тому, что промышленную революцию не удалось вовремя остановить, но цетральным фактором её назвать никак нельзя. Более того, она скорее была следствием, чем причиной, внешней политики этой страны.

Хотите ещё исторических примеров - их есть у меня.
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25.09.2022 22:04 Відповісти
.
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25.09.2022 20:22 Відповісти
а для начала необходимо умножить китай на ноль... перестать вкладывать в него деньги и найти механизм, который бы препятствовал этому... через пару лет вонючий поднебесный превратится в ничто...
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25.09.2022 20:23 Відповісти
у Китаю ВЖЕ велика проблема з економікою. і вони повністю залежать від західного світу - і в сфері фінансів, і в плані технологій і головне - як від ринків збуту.
і китайці прекрасно це розуміють, мені здається.
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25.09.2022 20:41 Відповісти
Як показала рашка маючи ЯЗ можна крутити всіх на ..., тому Китаю чхати на всіх безхребетників і їх рішення.
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25.09.2022 20:25 Відповісти
Я думал она умнее. Зачем твердить факты известные с каменного века. Все изучают военные конфликты для получения собственного опыта.
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25.09.2022 20:27 Відповісти
Щоб Китай ще раз почув, що на нього звернули увагу.
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25.09.2022 20:56 Відповісти
Про це в інтерв'ю CNN заявила прем'єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс...добре приймають, ще б пак під час премєрсків перегонів Ліз Трасс чітка заява - треба більше орієнтуватися на США.
Зараз почалася перезагрузка відносин США та Британії на новий рівень, тонкість - були розбіжності( чит CNN). Будуть сюрпризи... і для України, треба чекати.
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25.09.2022 20:37 Відповісти
Если напрямую, Маргарет Тетчер - жесткая аристократка, а Лиз Трасс - хладнокровная садистка.
Впрочем, именно такая и нужна.
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25.09.2022 21:47 Відповісти
единственное правило,это бить сразу и сильно,а не растягивать помощь на века.
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25.09.2022 22:01 Відповісти
 
 