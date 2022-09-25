Для захисту Тайваню потрібно винести уроки з війни РФ в Україні, - Трасс
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Заходу варто ретельно вивчити винесені з російської військової агресії в Україні уроки для зміцнення обороноздатності Тайваню.
Про це в інтерв’ю CNN заявила прем’єр-міністерка Великої Британії Ліз Трасс, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Усі наші союзники повинні упевнитися, що Тайвань здатний захистити себе. Це дуже-дуже важливо. І нам слід винести уроки з України", - сказала Трасс.
Вона також наголосила на важливості ранньої рішучої реакції на дії авторитарних правителів.
"Вільний світ не зробив достатньо для протистояння російській агресії завчасно, і Путін насмілився розпочати цю обурливу війну. Не можна допустити повторення цієї ситуації в іншій частині світу", - зазначила глава британського уряду.
Трасс додала, що Велика Британія працює із союзниками по Великій сімці над зменшенням "стратегічної залежності" від Китаю та "спільною реакцією" на загрозу китайської військової агресії.
Будь ласка, зачекайте...
але ж баче Боженька, без гігантської і титанічної допомоги від інших країн... наш би досвід, нажаль, обмежився б тільки партизанською війною...
Д
Просто вопрос вот в чём - вот так называемые христианские страны - насколько они вообще были христианскими? Вот настолько же коммунистические страны - коммунистические.
Нидерланды не стали капиталистами из-за того, что приняли кальвинизм - Нидерланды приняли кальвинизм, потому что были капиталистами, и потому кальвинизм оказался самым ходовым товаром из множества предложений по реформации. Если посмотреть на ту этику, которой руководствовались первые промышленники, то на словах они были всеми из себя христианами, а на деле - гробили детские жизни и считали это богоугодным делом. Именно из-за такого отношения своего отца, Фридриха Энгельса старшего, к своим рабочим, Фридрих Энгельс младший и стал тем Фридрихом Энгельсом, которого мы знаем.
Впрочем, если учесть, что библия в книге исход даёт чёткие указания того, как правильно продать дочь в сексуальное рабство - то, в общем-то, этика вполне соответствует.
Вы когда-нибудь видели греческие вазы? Римские дороги и акведуки? Японский текстиль эпохи сёгуната и электронику 80х? Все они мало что общего имели с библией, и все изготовлялись в поразительном качестве и, что характерно, количестве.
Слабая центральная светская и намеренно слабая церковная власть в Англии была одним из факторов, способствоваших тому, что промышленную революцию не удалось вовремя остановить, но цетральным фактором её назвать никак нельзя. Более того, она скорее была следствием, чем причиной, внешней политики этой страны.
Хотите ещё исторических примеров - их есть у меня.
і китайці прекрасно це розуміють, мені здається.
Зараз почалася перезагрузка відносин США та Британії на новий рівень, тонкість - були розбіжності( чит CNN). Будуть сюрпризи... і для України, треба чекати.
Впрочем, именно такая и нужна.