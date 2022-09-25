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У Казахстані прикордонники затримали трьох росіян, які намагалися втекти від мобілізації

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

казахстан

У Казахстані 25 вересня прикордонники затримали трьох громадян Росії, які намагалися незаконно перейти кордон. Затримані чоловіки пояснили, що вони хотіли ухилитися від мобілізації, яку оголосили у РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прикордонній службі Казахстану.

У відомстві зазначили, що Казахстан передасть затриманих чоловіків російській стороні після завершення опитування.

Раніше спікер казахстанського парламенту Маулен Ашимбаєв заявив, що його країна не видаватиме дозвіл на постійне проживання російським громадянам без дозволу Москви, пише "Радіо Свобода".

"Наші офіційні установи не будуть видавати посвідки на проживання особам, які не нададуть документи, що підтверджують, що країни їхнього громадянства не заперечують проти їхнього переїзду до Казахстану", — сказав Ашимбаєв.

Нагадаємо, що представниця президента в АР Таміла Ташева раніше повідомила, що у Криму лише за кілька днів росіяни роздали понад 1500 повісток кримським татарам.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Казахстані допоможуть українцям, які тікають з Криму від путінської мобілізації, - Чубаров

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+8
Ці троє банальна голотьба, "пролетарии"
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25.09.2022 21:31
+8
Казахи-викидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік...
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25.09.2022 21:32
+7
Раньше ж путина поддерживали, а как своей шкуре угроза так тикать?
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25.09.2022 22:06
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Ці троє банальна голотьба, "пролетарии"
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25.09.2022 21:31 Відповісти
Казахи-викидайте всіх кацапських свиней взад в радной свінарнік...
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25.09.2022 21:32 Відповісти
ключевий тезис - які намагалися незаконно перейти кордон

тобто вирішили іти не через пункт перепустки

позвикали лізти без мила і думають, що законодавство інших країн для них ніщо

СЮПРИИИИСССС!
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25.09.2022 21:35 Відповісти
так і хочеться процитувати одного мудрого бобра:

ЕЙ, ТИ, ДУРЄНЬ, БРОСАЙ РУЖЬЙО ДА ВСПЛИВАЙ ПОСКОРЄЙ!
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25.09.2022 21:41 Відповісти
Правильно, хай русьньовські холопи у себе порядок роблять, ато удумали з'їбаться. Раньше б головою думало
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25.09.2022 21:43 Відповісти
Йши собі дебіли подивитись шпілі-вілі...
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25.09.2022 21:54 Відповісти
та то космонавти на Байконур шли
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25.09.2022 22:01 Відповісти
У відомстві зазначили, що Казахстан передасть затриманих чоловіків російській стороні після завершення опитування. Джерело: https://censor.net/ua/n3369508
А тоді їх 100% відправлять ваєвать. Сховалися називається.
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25.09.2022 22:03 Відповісти
Раньше ж путина поддерживали, а как своей шкуре угроза так тикать?
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25.09.2022 22:06 Відповісти
А пам'ятаєте як кричали нам "а вы почему не в военкомате?"...

Пси сцикливі... А тепер пищать із-за нас українців їм треба в чергах стояти годинами щоб з країни втекти... Це ж ваш "гондоняєв" сказав - "священный долг здохнуть"..! Мразі....

Венгри, циганські арійці - це наступні, кому нирки повідбивати треба...
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25.09.2022 22:39 Відповісти
 
 