Внаслідок нічних ворожих обстрілів пошкоджено три багатоповерхові будинки та водопровідну мережу в Миколаєві, - мер Сєнкевич

У Миколаєві внаслідок нічних обстрілів російських окупантів пошкодження отримали три житлові будинки, а також частина водопровідної труби, яку комунальники замінять у понеділок,

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеграмі повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

"Внаслідок сьогоднішніх нічних обстрілів значні пошкодження отримали три багатоповерхівки. У всіх них вибуховою хвилею та уламками вибиті вікна та скла, понівечено балкони та пошкоджено вхідні двері", - написав Сенкевич у телеграм-каналі. За його словами, в одному п'ятиповерховому будинку вилетіло 150 вікон, пошкодження зазнали 75 балконів. "Двох людей похилого віку заблокувало у власній квартирі. Вибратись їм допомогли рятувальники ДСНС", - зазначив мер.

Також він повідомив, що ще один п'ятиповерховий будинок потрапив під обстріл вдруге. "У ньому вибило шибки та спотворило ті ОСБ плити, якими наші комунальники забивали вікна після попереднього обстрілу. Уламками порубали і припарковані у дворах автомобілі", - повідомив Сєнкевич.

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Також руйнування різного ступеня зазнали приватні будинки. Сєнкевич також зазначив, що вранці в неділю на місцях обстрілів працювали бригади двох Миколаївських комунальних підприємств, які прибирали наслідки влучення ракети.

"Щодо пошкодженої мережі водопроводу, сьогодні співробітники "Миколаївводоканалу" перекрили водопостачання та відкачали воду з воронки, що утворилася від вибуху ракети. Завтра вони продовжать ремонтні роботи і замінятимуть частину пошкодженої труби", - додав мер.

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