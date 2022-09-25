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Зимою росіяни будуть стріляти ракетами по нашій електромережі. Нам усім потрібно її пережити, - Зеленський

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

электрика,электроэнергия,електроенергія,електрика

Зима стане викликом для України. Росія може націлити свої ракети на електромережу країни.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на УНІАН.

"Нам усім потрібно пережити цю зиму. Це найскладніша зима. І я переконаний, якщо говорити про Україну, то ви бачите, що відбувається. Вони (Росія. - Ред.) блокували порти, щоб наше зерно не йшло в Африку, Азію, деякі країни Європи, щоб створити там хаос і голод. Друга криза, яку створила Росія, – енергетична. Вони створили її ще перед повномасштабним вторгненням в Україну. Світ не має права слухати неправдиві наративи Росії: мовляв, через війну та санкції подорожчають енергоносії - це неправда", - наголосив Зеленський.

Президент зазначив, що Україна підключена до європейської мережі і готова допомогти Європі, Польщі, Румунії, Молдові.

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"Всі бачать, що у нас є надлишок електроенергії. У нас добре розвинена атомна енергетика. У нас 15 електростанцій, 15 блоків, і вони зрозуміли, що ми будемо експортувати свою електроенергію в Європу. Це означає, що в Європі буде великий обсяг, але й ціна буде іншою. Тому європейцям це не зашкодить: і європейці будуть задоволені, і лідери в Європі про це знають", - підкреслив президент.

Проте Росія вирішила атакувати українську АЕС.

"Зараз її (Запорізьку АЕС. - Ред.) відключили, шість блоків із 15 не працюють, але електроенергії в країні вистачає. Тож ми бачимо, що 1/3 наших можливостей може працювати на Європу прямо зараз", - запевнив Зеленський.

За його словами, зима справді буде дуже важкою. Проте, як наголосив президент, українці не бояться викликів.

"Ви бачите, що вони роблять! Тож зимою, звісно, ​​вони будуть стріляти ракетами, і цілитимуться по нашій електромережі. Це виклик, але ми його не боїмося! Ми будемо боротися, і ми не здамося. Дуже важливо, щоб вони (росіяни. - Ред.) не змусили страждати й інші країни, США та Європу. Зараз ми страждаємо. Ми боремося і віддаємо своє життя за майбутнє демократії та відкритого світу", - зазначив Зеленський.
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Топ коментарі
+30
Не можу зрозуміти одного якщо електроенергії так багато для чого ії три роки поспіль закуповували у пуйла напряму і через лукашеску?
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25.09.2022 23:34
+21
В раше холоднее , тому треба и им електромережи попортить
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25.09.2022 23:33
+19
капитан очевидность. но заголовок "зачетный": "Нам усім потрібно її пережити"(с) - т.е. "пережити електромережу"
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25.09.2022 23:28
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25.09.2022 23:24 Відповісти
дуже змістовний коментар
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25.09.2022 23:26 Відповісти
Як і порада бедоносца
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25.09.2022 23:37 Відповісти
Нужно просто хорошее ппо --- свинособак всех убьем
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26.09.2022 06:44 Відповісти
капитан очевидность. но заголовок "зачетный": "Нам усім потрібно її пережити"(с) - т.е. "пережити електромережу"
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25.09.2022 23:28 Відповісти
Так,зимовий терор мордор нам влаштує,не сумнівайтесь.Треба готуватись!
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25.09.2022 23:28 Відповісти
Зимой ху.ло должно уже кормить червей.
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25.09.2022 23:28 Відповісти
Сліпий від народження прийняв ЛСД і «прозрів» від галюцинацій
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25.09.2022 23:31 Відповісти
что за бред.. как россияне могут заставить страдать США?
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25.09.2022 23:31 Відповісти
а якого фуя, не стріляти по їхніх мережах, хоча б найближчих????
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25.09.2022 23:33 Відповісти
Создать российскую армию из пленных - и пусть они стреляют по раше , как граждане раши
БУДЕТ У НИХ ГРАЖДАНСКАЯ ВОЙНА
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25.09.2022 23:34 Відповісти
В раше холоднее , тому треба и им електромережи попортить
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25.09.2022 23:33 Відповісти
Надо бить врага его же оружием.
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25.09.2022 23:42 Відповісти
Причем кратно больше.
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25.09.2022 23:54 Відповісти
В фантазиях можно.
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26.09.2022 00:36 Відповісти
Це було б справедливо, хочеться, щоб було саме так.
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26.09.2022 00:51 Відповісти
Не можу зрозуміти одного якщо електроенергії так багато для чого ії три роки поспіль закуповували у пуйла напряму і через лукашеску?
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25.09.2022 23:34 Відповісти
Начебто все розуміло
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25.09.2022 23:39 Відповісти
У нас була єдина енергосистема. Розподіл електростанцій нерівномірний, тому це звичайна робота енергосистеми. Європа по плану нас хотіла приєднати тільки в 2024 році. А росія напала якраз в період тестування нашої енергетичної системи коли ми від їхньої відключились. Але Європа все ж пішла на зустріч і приєднала нас раніше.
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25.09.2022 23:45 Відповісти
Тролль, не звизди. Технические перетоки и коммерческая покупка российской э.энергии Коломойским,, через Геруса для своих ферросплавных заводов- разные вещи. Работаешь топорно, Беня денех не даст.
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26.09.2022 00:39 Відповісти
Запитайте у Геруса
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26.09.2022 00:00 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=vkAkYpclfSw\
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26.09.2022 00:05 Відповісти
Добове регулювання АЕС це новий Чорнобиль.
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26.09.2022 00:12 Відповісти
Якийсь прокацапський крєндєль вислужився перед рашкою. У владі "сваї люді", кремлівські кроти кругом.
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26.09.2022 00:55 Відповісти
Електроенергії не багато. Тому і купували.
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26.09.2022 03:22 Відповісти
Все для того, щоб зупинити всі АЕС, там усе налагоджено було.
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26.09.2022 06:32 Відповісти
Эвакуироваться все Украинцы не смогут. Даже в случае ядерного удара кацапов. Нормальный глава государства попросил бы одно - отомстите за нас, уничтожьте россию. И планета станет чище и спокойней.
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25.09.2022 23:37 Відповісти
И на фоне вероятной энергетической войны, именно поэтому, наверное, контроль над украинским энергоатомом зеленский передал российскому агенту деркачу?
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25.09.2022 23:37 Відповісти
Ти то пережевеш, мудак. А от наше населення дуже скоротиться.
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25.09.2022 23:38 Відповісти
Нам тоже нужно подготовиться лупить в ответ по рашке.
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25.09.2022 23:43 Відповісти
Цікаво, чим ? Найдалекобійніше, що в нас є - хімарсовські ракети до 410 км.
А у ху#ла "кинджали" до 11 000 км.

Fell the difference
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26.09.2022 07:53 Відповісти
Нам это кому именно? Папа Саше, маме Римме, Скумбрие ? Или по их электросетям бить ракетами не будут ?
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25.09.2022 23:45 Відповісти
А по мангалах не будуть?
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25.09.2022 23:48 Відповісти
А от нашей границы до Курской АЭС всего 130 км !! Но вот зеленожопая курица Маляр, зам министра обороны , заявила, что мы по объектам ********** бить не будем! Мы не варвары, а просто ЛОХИ !
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25.09.2022 23:48 Відповісти
то може і по кацапским солдатам, стріляти не треба, ми ж - не убійци!!?? 😡😡😡😡
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25.09.2022 23:52 Відповісти
Конечно! Нужно не стрелять, а смотреть им в глаза!
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25.09.2022 23:56 Відповісти
Надо смотреть им в глаза, а потом им эти глаза прикрывать.
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26.09.2022 01:55 Відповісти
Британские специалисты в своих прогнозах ещё 2010 годах открыто писали о том, что Россия до 2025 года ввяжется в затяжную войну на Украине, в Закавказье и потом ее ждёт развал и интервенция соседей. Тогда этот доклад разбирали на цитаты, доказывали злокозненность западных милитаристов, а сейчас удивительным образом пошли именно по тому пути, что был описан британцами.

Сначала ввязались в рисковую авантюру на Украине, потом не смогли из нее вылезти, не смогли перестроить систему управления армией и разочаровали население, по итогу затяжных действий потеряли союзников, сейчас внезапной и неподготовленной мобилизацией спровоцировали социальный кризис, вот-вот нас ждёт бунт национальных республик, а в случае ядерного удара можно будет ждать по итогу ликвидации российской государственности.
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25.09.2022 23:49 Відповісти
Тобто,росія знище нас,а потім і сама самоліквідується? Якось не тепло від такої перспективи. Виходить,ми жертва,яку принесли,щоб побороти зло.
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26.09.2022 06:04 Відповісти
если кацапы будут бить по Украине, а зельц будет молчать, то это кому-то надоест и сначала сметут членограя и прочую сволоту у власти, а потом таки начнется сметаться кацапстан...
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25.09.2022 23:59 Відповісти
особенно тебе будет тяжело..... бедненький ты наш.......
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25.09.2022 23:59 Відповісти
А шашлыки когда?
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26.09.2022 00:01 Відповісти
А що робиться аби орки теж були без електрики взимку?
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26.09.2022 00:04 Відповісти
Це ряскоголовий передозник підказку дав кацапам, куд стріляти треба?
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26.09.2022 00:06 Відповісти
наисложнейшее время будет когда зеля попрется на второй срок...
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26.09.2022 00:13 Відповісти
Щоб клоун не сказав, сприймається як брєд.
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26.09.2022 00:15 Відповісти
Що зробили зелєбобіки для того щоб вражати енергосистему **********? Маючи готові розробки за 7 місяців вже можна було виготовити власну зброю великої дальності враження. Де "оце"?
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26.09.2022 00:17 Відповісти
Интересно...осел сам до этого допер или дерьмак с татаровым подсказали? А может лучше сдаться ...и заживём тогда в тепле, асфальтом топить будем!
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26.09.2022 00:24 Відповісти
По тексту видно- телесуфлер спрятали. Толкатель банальщины с заговариваем, то станций 15, то блоков, и "лідери знають"- прям откровением звучит.
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26.09.2022 00:35 Відповісти
У меня тоже мелькнула мысль, что говорил Зеленский без суфлера. В такой ситуации Клычка легче слушать.
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26.09.2022 07:59 Відповісти
Чим таке нести, то краще зовсім мовчати.
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26.09.2022 06:12 Відповісти
Ему деньги платят за каждый видосик
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26.09.2022 06:18 Відповісти
Мабуть Путлер і за інформацію платить .
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26.09.2022 10:12 Відповісти
Воно, падло, навмисне підказує, куди оркам стріляти?
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26.09.2022 08:30 Відповісти
На последнем Рамштайне Йенс Столтенберг предложил поставлять для ЗСУ дизель-генераторы...но у нас бабло идёт на дороги...генераторы не на часі...
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26.09.2022 08:40 Відповісти
Ти ж як протидію нападу нічого не підготував, тому нам тепер треба виживати.
Чесно, кожному любителю булочки прям не надякуюсь.
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26.09.2022 08:42 Відповісти
Більшого удару ніж Гетьманців вони нащої енергетиці не завдадуть. Ми зараз хоч уже не купуємо енергію в Білорусі.
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26.09.2022 10:11 Відповісти
Звідки він це знає? Не припускає, а впенено каже, що так буде. Невже ***** координати замовив в ОПі ?
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26.09.2022 21:14 Відповісти
 
 