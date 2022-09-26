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вибух (3757) крилаті ракети (893) Бєлгород (352)

У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи - вибухнула ракета, яку запускали по Україні, - соцмережі

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

евакуація,бєлгород

У місті Шебекіно, що в Бєлгородській області РФ, увечері 25 вересня пролунали вибухи. Ймовірно, під час запуску здетонувала ракета.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.

"Пишуть, що у Шебекіно було гучно", - зазначили ЗМІ.

Припускають, що звуки вибухів пролунали внаслідок детонації ракети, яку російські окупанти, ймовірно, намагалися запустити у бік України.

Окрім цього, у Telegram-каналі вказали, що схожа ситуація зі самознищенням снаряда сталася вже не перший раз.

Наразі в РФ офіційно не коментували інфомарцію про вибухи у Бєлгородській області.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Невідомі обстріляли місто Валуйки на Бєлгородщині: "Уже залпов 20 было! Раз#бало всю улицу". ВIДЕО

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+46
Сподіваюся, що ядерка у них також орієнтована на самообслуговування
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26.09.2022 00:28
+28
так последнее сообчение сракеты было: "не хочу вообще улетать из белгорода, здесь было так уютно, по домашнему,...."
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26.09.2022 00:57
+27
ну что суки и местные свидетели секты ядерного удара - где ваш ответ путлера? ахтунг !!! рашку бомбят и без рехферендумов
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26.09.2022 00:22
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ну что суки и местные свидетели секты ядерного удара - где ваш ответ путлера? ахтунг !!! рашку бомбят и без рехферендумов
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26.09.2022 00:22 Відповісти
То не рашку ********, то ракети голосують на РЕФЕРЕНДУМІ про від'єднання!
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26.09.2022 01:34 Відповісти
сама, сама, сама! (с)

приветствую такое самообслуживание!
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26.09.2022 00:26 Відповісти
Сподіваюся, що ядерка у них також орієнтована на самообслуговування
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26.09.2022 00:28 Відповісти
яка чудова новина !
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26.09.2022 00:31 Відповісти
чудовая новина и Грузия закрыла границу
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26.09.2022 00:40 Відповісти
в Воронеже растут недовольста....... обещали-обещали и тут на тебе - все лавры Белгороду!
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26.09.2022 00:32 Відповісти
Всьо по плану - Воронєж і "Кострома мона мур" на десерт.
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26.09.2022 00:37 Відповісти
ааа! вот так! ))
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26.09.2022 00:59 Відповісти
Ааа,Браво!!!
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26.09.2022 00:41 Відповісти
так последнее сообчение сракеты было: "не хочу вообще улетать из белгорода, здесь было так уютно, по домашнему,...."
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26.09.2022 00:57 Відповісти
Слава Богу !
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26.09.2022 00:36 Відповісти
НАТО отбери у дебилов ракеты пока они не поубивались
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26.09.2022 00:44 Відповісти
Хай убиваются. От долбодятлов всё равно пользы никакой
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26.09.2022 05:49 Відповісти
Какой-то хакер экзамен сдал на "отлично".
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26.09.2022 00:46 Відповісти
Бригада хакеров-профи. Израильтяне вааще чудеса творят с ракетами в небе. Летит 3 ракеты на город. Одна взрывается в небе, другую израильтяне проводят подальше в открытое море, а третью развернули на 360 градусов и она ушла восовояси. Видел своими глазами.
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26.09.2022 08:01 Відповісти
Може на 180 ?
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26.09.2022 08:36 Відповісти
Пардоньте, переборщил. Спасибо , что исправили. Да , на 180*.
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26.09.2022 09:49 Відповісти
на 540
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26.09.2022 12:33 Відповісти
такий собі "парашний трєугольнік" в пику бермудському )) белгород-курськ-воронеж )) "там чудеса...." ))
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26.09.2022 00:48 Відповісти
"... там Хаймарс бродить... " ))
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26.09.2022 09:27 Відповісти
"Наразі в РФ офіційно не коментували інфомарцію про вибухи у Бєлгородській області."
Якщо сидять з "повним ротом лайна" , то мабуть тоді справді й@нуло ...
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26.09.2022 00:50 Відповісти
Кадри, що увійдуть в історію

https://youtu.be/imEtrkKVbYM
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26.09.2022 01:09 Відповісти
путин понимает, если он сейчас проиграет - он лишится власти.

Так что мобилизированные идут воевать не за защиту россии, они идут воевать за сохранение власти путина!

Россияне, вы готовы умереть за сохранение власти путина?

Потому что, если война будет проиграна, верхушке придется убрать путина от власти, послать его на пенсию в китай, и кого-то из себя поставить новым президентом. путин этого не хочет, поэтому и делает все, чтобы остаться на своем посту!

мобики, вам не все равно кто из этой властной камарильи будет на посту президента? вы готовы умирать за всё это?
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26.09.2022 01:38 Відповісти
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26.09.2022 02:20 Відповісти
Не знаю за шо поставил лайк - чистое поле.
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26.09.2022 08:32 Відповісти
"...А если это любовь?..".
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26.09.2022 08:52 Відповісти
Вы ревнуете? То , о чем вы, разве шо как платоническая, как между друзьями , чи родственниками.
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26.09.2022 09:46 Відповісти
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26.09.2022 03:54 Відповісти
 
 