У Бєлгородській області Росії пролунали вибухи - вибухнула ракета, яку запускали по Україні, - соцмережі
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У місті Шебекіно, що в Бєлгородській області РФ, увечері 25 вересня пролунали вибухи. Ймовірно, під час запуску здетонувала ракета.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляють місцеві Telegram-канали.
"Пишуть, що у Шебекіно було гучно", - зазначили ЗМІ.
Припускають, що звуки вибухів пролунали внаслідок детонації ракети, яку російські окупанти, ймовірно, намагалися запустити у бік України.
Окрім цього, у Telegram-каналі вказали, що схожа ситуація зі самознищенням снаряда сталася вже не перший раз.
Наразі в РФ офіційно не коментували інфомарцію про вибухи у Бєлгородській області.
Топ коментарі
+46 Тетяна Тать
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+28 Fjall_Raven
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+27 Newslav Netov
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приветствую такое самообслуживание!
Якщо сидять з "повним ротом лайна" , то мабуть тоді справді й@нуло ...
https://youtu.be/imEtrkKVbYM
Так что мобилизированные идут воевать не за защиту россии, они идут воевать за сохранение власти путина!
Россияне, вы готовы умереть за сохранение власти путина?
Потому что, если война будет проиграна, верхушке придется убрать путина от власти, послать его на пенсию в китай, и кого-то из себя поставить новым президентом. путин этого не хочет, поэтому и делает все, чтобы остаться на своем посту!
мобики, вам не все равно кто из этой властной камарильи будет на посту президента? вы готовы умирать за всё это?