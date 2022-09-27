Ми створюємо чіткий план відновлення нормального життя для всіх визволених із російського полону, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вівторок у нього буде чіткий план - як буде відновлено нормальне життя всіх визволених із російського полону українських солдатів.

"Зараз усі наші державні структури повністю відпрацьовують допомогу нашим звільненим воїнам. Медична допомога, соціальна, юридична… реабілітація, відновлення документів, банківських карток, житло тощо", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.

Рустем Умеров, сказав Зеленський, "на моє доручення відвідав сьогодні в Туреччині наших командирів з "Азовсталі". Перевірив умови, в яких вони живуть – умови комфортні. Хлопці забезпечуються всім, чого потребують. Рустем це контролює. Вже незабаром забезпечимо і зустріч хлопців з рідними та близькими".

"Цього тижня, у вівторок, у мене має бути чіткий план щодо кожного і кожного звільненого – як буде відновлено їхнє нормальне життя", - сказав він.

За його словами, "як і процесом звільнення наших героїв із полону, цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова Офісу. Також йому допомагають голова ГУР МО Кирило Буданов, а також наш омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України. Хочу наголосити: продовжується робота і з подальших обмінів. Як би не було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого".

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