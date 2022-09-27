Ми створюємо чіткий план відновлення нормального життя для всіх визволених із російського полону, - Зеленський
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Президент України Володимир Зеленський заявив, що у вівторок у нього буде чіткий план - як буде відновлено нормальне життя всіх визволених із російського полону українських солдатів.
"Зараз усі наші державні структури повністю відпрацьовують допомогу нашим звільненим воїнам. Медична допомога, соціальна, юридична… реабілітація, відновлення документів, банківських карток, житло тощо", - сказав він у відеозверненні в неділю ввечері, передає Цензор.НЕТ.
Рустем Умеров, сказав Зеленський, "на моє доручення відвідав сьогодні в Туреччині наших командирів з "Азовсталі". Перевірив умови, в яких вони живуть – умови комфортні. Хлопці забезпечуються всім, чого потребують. Рустем це контролює. Вже незабаром забезпечимо і зустріч хлопців з рідними та близькими".
"Цього тижня, у вівторок, у мене має бути чіткий план щодо кожного і кожного звільненого – як буде відновлено їхнє нормальне життя", - сказав він.
За його словами, "як і процесом звільнення наших героїв із полону, цим процесом нормалізації керує Андрій Єрмак, голова Офісу. Також йому допомагають голова ГУР МО Кирило Буданов, а також наш омбудсмен, Міністерство внутрішніх справ, Служба безпеки України. Хочу наголосити: продовжується робота і з подальших обмінів. Як би не було складно, ми маємо звільнити всіх наших людей, усіх українців. Не забуваємо ні про кого".
Будь ласка, зачекайте...
що з ними робити ?
Лікувати , в першу чергу , потрібно наших військових 😠
все те территории, которые он захватил, он хотел, чтобы Украина перестала их обстреливать, чтобы перестала пытаться их отвоевать, чтобы там наступила тишина, и Украина перестала воевать.
Для этого он и добивался переговоров. Чтобы договориться с зеленским, чтобы прекратить войну. Такие себе "минские договоренности", как ему удалось провернуть в 2014.
Но Зеленский не соглашался на переговоры.
Поэтому у путина родился новый план, как эти территории забрать себе, и чтобы Украина перестала стрелять и пытаться их отвоевывать:
включить их в состав россии, и пригрозить ядерным оружием. а также пригрозить пустить на нас вновь мобилизированных 300 000 кацапни!
то есть, его задача, чтобы украина перестала стрелять и смирилась с оккупацией ее территорий.
Он то уже перестал стрелять. Он уже решил, что тех территорий, которые он захватил - ему хватит, чтобы преподнести это пред российским быдлом как победу. Но Украина не перестает стрелять! У него сейчас проблема как заставить Украину перестать стрелять.
Еще он угрожает разбомбить всю Украинскую инфраструктуру.
Дома роздовбані стоять, а вони дороги ремонтують.
Ні газу, ні опалення, а вже холода починаються.
Полонені повертаються, а у вас нічого для лікування та реабілітації нема.
просто піар єрмака
тим хто без ніг без рук, важкопораненим, нема ніяких планів
тим що загинули нікуя ніяких виплат обіцяних зеленими
вбиті під артобстрілами отримують висновок про смерть КОВІД, млять
на азовцях і морпіхах яких самі ж здали хочуть відбілити єрмака???
не вийде
це лише показує що країною керує єрмак а не зе
а зе робе відосики, нагороджує, вітає, зустрічає