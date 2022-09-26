Протягом 25 вересня на південному напрямку знищено 43 окупанти, 3 танки та 5 складів, - ОК "Південь"

Оперативне Командування "Південь" оприлюднило оперативну обстановку на півдні України за 25 вересня.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у фейсбуці Командування.

У повдомленні зазначається: "Обстановка в операційній зоні на південнобузькому напрямку стабільно складна, але контрольована.

Противник у спробах протистояння нашим активним діям вишукує різноманітні варіанти. Поблизу Архангельського диверсійно-розвідувальною групою до 10 осіб намагався перевірити міцність наших позицій. Внаслідок бою зазнав втрат і ретирувався.

По рубежу потенційного просування наших підрозділів здійснює мінування протипіхотними та протитанковими мінами.

Для забезпечення можливостей підтягування резервів та запасів, в тому числі з тимчасово окупованого Криму, не полишає спроб облаштування нових переправ, зокрема і на Каховському напрямку.

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Продовжуючи обстріли ракетно-артилерійським та мінометним озброєнням наших позицій та тилових районів з мирними мешканцями, ворог застосовує і авіацію, і дрони-камікадзе. Проводить повітряну розвідку із застосуванням безпілотних шпигунів. Один з них був знищений при виконанні завдань в Бериславському районі Херсонщини.

Знов потерпала від важкої артилерії Нікопольщина. З десяток снарядів, випущених по Мирівській та Марганецькій громадах пошкодили кілька приватних обійсть. Втрат серед цивільного населення немає.

На Миколаївщині спробу чергової атаки дрона-камікадзе типу "Шахід-136" присічено силами протиповітряної оборони. Дрон знищено у повітрі над відкритою місцевістю. Без руйнувань та людських втрат.

В Бериславському районі Херсонщини, воїнами зенітної ракетної бригади збитий російський штурмовик Су-25. Для порятунку російського пілота окупанти відправили гелікоптер Мі-8, який також був успішно знищений нашими зенітниками.

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Нашою авіацією по ворогу нанесено 9 ударів, а ракетно-артилерійськими підрозділами виконано 310 вогневих завдань, в рамках яких відпрацьовано удари по району зосередження ворожого озброєння та техніки на Бериславщині, посилено вогневий контроль Антонівського мосту, унеможливлено використання алтернативного руху на переправі в районі Нової Каховки.

Також підтверджено, що ворожа армія послабла на 43 рашисти, 3 танки, самохідну артустановку та 9 одиниць авто-бронетехніки.

Знищено п’ять складів боєприпасів в Безіменному, Тернових Подах, в Калинівці і на Кінбурнській Косі.

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Корабельне угруповання ворожого флоту в Чорному морі – без змін району маневрування, складу, задач та загроз. Ті самі 4 носії 28 "Калібрів" напоготові для нанесення ударів по всій території України.

Загроза ракетних ударів та запуску дронів-камікадзе залишається актуальною і з моря, і з повітря, і з тимчасово окупованого суходолу. Ворог не припиняє практики підступних обстрілів мирних населених пунктів в тилових районах, тож дії за сигналами тривого мають бути чіткими і швидкими. Не наражайте себе на небезпеку, дослухайтесь до обмежень воєнного стану. Будьте пильні і свідомі, отримуючи та поширюючи інформацію, щоб не орієнтувати ворога, не ширити паніку, підтримувати і допомагати Силам оборони".

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