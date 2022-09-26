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Путін найближчими місяцями не зможе вирішити фундаментальні проблеми, які підривають процес мобілізації в РФ, - ISW

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

путін

Президент РФ Володимир Путін не доклав жодних зусиль, щоб підготувати населення Росії до війни та мобілізації.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані американського Інституту вивчення війни (ISW).

Російські високопоставлені чиновники і кремлівські пропагандисти висміювали ідею того, що Росія вторгнеться в Україну аж до самого початку вторгнення. Путін наполегливо продовжував називати вторгнення "спеціальною військовою операцією", а не війною, і не створював у Росії інформаційних умов для підготовки населення до мобілізації.

Інформаційні промахи Путіна щодо цього особливо важливі, оскільки на російській землі немає ні українських військ, ні військ НАТО, і немає загрози вторгнення в російську глибинку. Зараз не 1812, 1914 або 1941 рік, і фактори, які сприяли мобілізації населення в попередніх російських війнах, просто відсутні в цій агресивній війні, хоч би як Путін представляв її своєму народу.

Аналітики зазначають, що Збройні сили Росії не створювали умов для ефективної широкомасштабної мобілізації принаймні з 2008 року і не створювали резервні сили, необхідні для миттєвої мобілізації. Швидких рішень цих проблем немає.

Процес мобілізації буде потворним, якість резервістів низькою, а їхня мотивація воювати, ймовірно, ще гіршою. Водночас зазначається, що система доволі налагоджена, щоб військові комісари та інші російські чиновники могли знаходити людей і відправляти їх у навчальні частини, а потім на війну.

Проблеми, що підривають зусилля Путіна з мобілізації росіян, зрештою, настільки глибокі та фундаментальні, що він не зможе вирішити їх найближчими місяцями, а можливо, і роками. Ця мобілізація не вплине на перебіг війни у 2022 році і, ймовірно, не матиме драматичного впливу на здатність Росії підтримувати нинішній рівень зусиль у 2023 році.

Також дивіться: Злочинна мобілізація використовується Росією, щоби продовжити страждання людей, - Зеленський. ВIДЕО

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+6
Украине нужно больше оружия, больше войск!!!
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26.09.2022 06:40
+6
Україна ніколи не мала колоній,на відміну від раші та інших держав.
Українці завжди виборювали свою свободу,на протязі сотен років.
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26.09.2022 07:14
+4
Путин объявил мобилизацию и уехал отдыхать - Faridaily
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26.09.2022 06:53
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Украине нужно больше оружия, больше войск!!!
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26.09.2022 06:40 Відповісти
Трепещи НАТО! На рашке началась подготовка мобиков к противостоянию с НАТО https://m.youtube.com/watch?v=etUIAi7hnjk
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26.09.2022 06:42 Відповісти
Путин объявил мобилизацию и уехал отдыхать - Faridaily
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26.09.2022 06:53 Відповісти
Собственно говоря, она уже заканчивается.
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26.09.2022 07:11 Відповісти
Україна ніколи не мала колоній,на відміну від раші та інших держав.
Українці завжди виборювали свою свободу,на протязі сотен років.
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26.09.2022 07:14 Відповісти
grammar-nazi в мені біситься - протягом
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26.09.2022 08:57 Відповісти
Не переймайтеся,grammar-nazi😉
Ви шукаєте помилки у коментарях?
Краще,напишіть по суті питання.
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26.09.2022 09:18 Відповісти
Повна дурня. Кацапів не потрібно "готувати" до війни. Вони завжди готові напасти, вбивати і грабувати. Кацапня андрія боголюбського без всякої "підготовки" захопила Київ, гвалтували жінок і дівчат. Вбивали чоловіків, грабували і палили. При тому вкрали ікону Богоматері, яку тепер називають 'владімірской' без всяких підстав.
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26.09.2022 07:57 Відповісти
Мобілізація була скоріш за все спонтанним рішенням, результатом приниження путіна на саміті в Самарканді, оскільки співпала з обміном полоненних, який явно планувався за довго до самого обміну. Як раз такі рішення і приводять до краху імперій.
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26.09.2022 08:07 Відповісти
Так в Україні теж як Зеленський та Януковіч не готувалися до війни з рашею,а готувалися до статусу колонії та війни с НАТО.
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26.09.2022 08:07 Відповісти
А в чем проблема? Чеченец, дагестанец, ингуш и многие другие просто в шоколаде. Спокойно отнимают у Ванька ботинки и продают их за 1000 долларов через сайты с объявлениями. Ваньки не жалуются, пару раз с ноги получают по голове и терпят. К линии фронта мусульмане не подойдут. Чтобы мы их не бомбили в штабах, то они обязуются сдавать какое-то количество Ваньков в неделю, чтобы мы тех гасили, экономя боеприпасы, сразу накрывая побольше Ваньков. Хорошее оружие и броники себе кавказцы оставляют, еще они очень-очень пригодятся вскрывать Рублевку и эти кооперативы Озеро с плотной застройкой, а добычи и Наташек там ждет их очень-очень много. У них все супер.
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26.09.2022 08:28 Відповісти
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26.09.2022 08:53 Відповісти
АналоГовнеты путлера это страшное оружие...🤣🦍🦍🦍🦍🦍
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26.09.2022 09:05 Відповісти
 
 