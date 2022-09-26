Вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Одещину: один дрон знищено, два влучили в об’єкт військової інфраструктури, - ОК "Південь"

Одещину вночі ворог атакував дронами-камікадзе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".

"Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.

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