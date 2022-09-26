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Вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Одещину: один дрон знищено, два влучили в об’єкт військової інфраструктури, - ОК "Південь"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

одещина

Одещину вночі ворог атакував дронами-камікадзе.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".

"Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури.

Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, за попередньою інформацією, постраждалих немає.

Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Серія вибухів пролунала в Одесі, у небі видно та чутно дрони, - телеграм-канали

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+38
Бьют по складам, ссссуки! Чтоб они все сдохли! И иранцы - тоже.
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26.09.2022 07:12
+36
Без наводки предателей не обошлось 100%
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26.09.2022 07:37
+23
не всіх стукачів виловили в одесі,
чому нема чим збивати,
наші могли б так само лупити по москалям в енергодарі чи інших містах
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26.09.2022 07:29
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Таки думаю все ж окупантка Хаджубею.
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26.09.2022 15:24 Відповісти
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