Вночі окупанти атакували дронами-камікадзе Одещину: один дрон знищено, два влучили в об’єкт військової інфраструктури, - ОК "Південь"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Одещину вночі ворог атакував дронами-камікадзе.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на офіційне повідомлення ОК "Південь".
"Один дрон знищений силами протиповітряної оборони. Два влучили в об'єкт військової інфраструктури.
Внаслідок масштабної пожежі і детонації боєприпасів, організовано евакуацію цивільного населення", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, за попередньою інформацією, постраждалих немає.
Боротьба з вогнем та рятувальна операція триває. Інформація уточнюється.
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Garry Dron 6973c752
показати весь коментар26.09.2022 15:24 Відповісти Мені подобається 1
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Будь ласка, зачекайте...
чому нема чим збивати,
наші могли б так само лупити по москалям в енергодарі чи інших містах