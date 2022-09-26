Радник президента США Салліван про мобілізацію в РФ: Це не ознака сили чи впевненості в собі. Надаватимемо Україні все, що потрібно

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що недавній призов президентом РФ Володимиром Путіним резервістів в армію та референдуми, що проводяться на окупованих регіонах України, не стануть на заваді для надання подальшої допомоги США Україні.

Про це Салліван сказав у інтерв'ю у програмі Face the Nation на телеканалі CBS у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що зробив Путін - це не зовсім ознака сили чи впевненості в собі, це ознака того, що вони погано воюють з боку Росії... І ми збираємося допомогти українцям скористатися досягнутими ними успіхами і продовжувати давати відсіч російським силам, які жорстоко окупують частину їхньої країни, - сказав він.

Він зазначив "низький моральний дух" російських солдатів, що РФ "дезорганізована і втрачає територію на користь дієздатних українських сил", а в російському військовому керівництві "величезна кількість чвар". При цьому Салліван зазначив, що РФ "залишається небезпечним противником і здатна на більшу жорстокість", про що свідчать масові поховання, виявлені в Ізюмі Харківської області.

Радник президента США пообіцяв, що Україна отримає більше артилерії, систем ППО й танків, зазначив, що США надали Україні зброю на суму понад $15 млрд і сприяли передачі танків Україні союзниками з НАТО.

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"Ми, як і раніше, вважаємо своїм обов'язком надати Україні все, що їй потрібно, щоб вона могла ефективно захищати себе, захищати свою країну та захищати свою свободу", - резюмував Салліван.