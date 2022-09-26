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Радник президента США Салліван про мобілізацію в РФ: Це не ознака сили чи впевненості в собі. Надаватимемо Україні все, що потрібно

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

джейк,салліван

Радник президента США з національної безпеки Джейкоб Салліван заявив, що недавній призов президентом РФ Володимиром Путіним резервістів в армію та референдуми, що проводяться на окупованих регіонах України, не стануть на заваді для надання подальшої допомоги США Україні.

Про це Салліван сказав у інтерв'ю у програмі Face the Nation на телеканалі CBS у неділю, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Те, що зробив Путін - це не зовсім ознака сили чи впевненості в собі, це ознака того, що вони погано воюють з боку Росії... І ми збираємося допомогти українцям скористатися досягнутими ними успіхами і продовжувати давати відсіч російським силам, які жорстоко окупують частину їхньої країни, - сказав він.

Він зазначив "низький моральний дух" російських солдатів, що РФ "дезорганізована і втрачає територію на користь дієздатних українських сил", а в російському військовому керівництві "величезна кількість чвар". При цьому Салліван зазначив, що РФ "залишається небезпечним противником і здатна на більшу жорстокість", про що свідчать масові поховання, виявлені в Ізюмі Харківської області.

Радник президента США пообіцяв, що Україна отримає більше артилерії, систем ППО й танків, зазначив, що США надали Україні зброю на суму понад $15 млрд і сприяли передачі танків Україні союзниками з НАТО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продовжать сприяти постачанню радянських танків для ЗСУ, - Білий дім

"Ми, як і раніше, вважаємо своїм обов'язком надати Україні все, що їй потрібно, щоб вона могла ефективно захищати себе, захищати свою країну та захищати свою свободу", - резюмував Салліван.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+8
Как раз Салливан - это слабое звено в команде Байдена, именно он до сих пор тормозил поставки дальнобойных ракет
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26.09.2022 09:00
+6
Салліван-фсбешна консерва.
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26.09.2022 08:53
+5
не согласен - нам не нужно защищаться, нам нужно наступать и освобождать
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26.09.2022 08:58
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Слова не мальчика но мужа.
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26.09.2022 08:48 Відповісти
Салліван-фсбешна консерва.
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26.09.2022 08:53 Відповісти
Може -- а гутарит непогано.
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26.09.2022 08:54 Відповісти
не согласен - нам не нужно защищаться, нам нужно наступать и освобождать
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26.09.2022 08:58 Відповісти
Перед наступом іх треба вимотати - бо в них арти в рази більше.
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26.09.2022 09:12 Відповісти
Блінкін та Остін виступають за допомогу до перемоги України.Салліван залякує ескалацією та страшними рашнз.
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26.09.2022 09:01 Відповісти
"зе і здермак ,та багато інших з ОП" балакають теж непогано,здаючи території неньки України цілими областями.
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26.09.2022 09:17 Відповісти
Я не думаю шо в американця так руки розв"язані.
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26.09.2022 09:22 Відповісти
Как раз Салливан - это слабое звено в команде Байдена, именно он до сих пор тормозил поставки дальнобойных ракет
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26.09.2022 09:00 Відповісти
Продивилася карту війни. Є за що порадіти,але є і велике АЛЕ. Тримайтесь і бережіть Україну
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26.09.2022 08:49 Відповісти
колись цей Салліван в кремлівську дудку дув, а зараз перепрограмували чувака..... тепер і не впізнать....
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26.09.2022 08:53 Відповісти
Шифруєця?
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26.09.2022 08:56 Відповісти
може буть, але думаю що він має трохи інтелекту і зробив ставку на переможця, на Україну...
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26.09.2022 08:58 Відповісти
інтелект дуже часто висить на "фсбешному гачку"меркеля, шольц, оланд,могеріні,орбан ,всеріято,єрмак, агрохімія, та багато інших(фсбешних щурів)
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26.09.2022 09:21 Відповісти
як там щодо ленд-лізу, нічого не чутно?
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26.09.2022 08:56 Відповісти
Щось дадуть але мало.танків та літаків точно не дадуть,хіба радянські.
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26.09.2022 09:03 Відповісти
Каждый журналист Украины - должен завести юьуб канал и вести информационную войну!!! И даже не только ютуб, а во всех сетях нужно вести информационную войну!!!
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26.09.2022 09:15 Відповісти
Дякую США за допомогу!
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26.09.2022 09:54 Відповісти
Україні потрібні ******* танки і винищувачі країн НАТО, а не радянський мотлох, який до того ж вже закінчується!!!!!!

Замість того, щоб постійно смикати Шольца щодо Леопардів, потрібно смикати США щодо Абрамсів, тому що Шольц не передає німецькі танки, допоки США не скаже, що вже можна постачати ******* танки.
Подібна ситуація була із Польщею навіть щодо передачі радянських винищувачів, але всі зрозуміли, що то не провина Польщі, що нам не передали МіГи, ц що всі питання потрібно адресувати США.
Із ********* танками все так само. Шольц дотримується спільної лінії країн НАТО, яку визначає, будемо відверті, США.
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26.09.2022 11:11 Відповісти
 
 