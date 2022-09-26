Минулої доби окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру в районі 24 населених пунктів на Запоріжжі, - ОВА

У Запорізькій області військові РФ обстріляли за минулу добу цивільну інфраструктуру в районі 24 населених пунктів.

Про це в телеграмі повідомляє Запорізька обласна військова адміністрація, передає Цензор.НЕТ.

"За повідомленням ГУНП у Запорізькій області за минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Залізничне, Малі Щербаки, Темирівка, Мала Токмачка, Запорізьке, Шевченко, Яблукове, Новоандріївка, Степногірськ, Кам'янське, Оріхів, Гуляйполе, Червоне, Успенівка, Ольгівське, Червона Криниця, Новоданилівка, Темирівка, Дорожнянка, Бурлацьке, Полтавка, Новоіванівка, Степове. Надійшло 17 повідомлень про руйнування об’єктів цивільної інфраструктури в результаті обстрілів російськими окупаційними військами", - повідомили в ОВА.

На Запорізькому напрямку ситуація за останню добу не зазнала суттєвих змін. Противник основні зусилля зосереджує на утриманні зайнятих рубежів. Протягом минулої доби ворог здійснив обстріли позицій українських захисників застосовуючи при цьому танкове озброєння, реактивну та ствольну артилерію вздовж усієї лінії зіткнення.



Також додається, що протягом минулої доби минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території. Евакуйовано 1141 людей, з них 258 – діти.

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