Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину, відбито атаки ворога в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки, - Синєгубов
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Протягом доби окупанти обстрілювали Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони Харківщини.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, у Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Без постраждалих.
"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківськоум районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі", - йдеться у повідомленні.
Підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують розмінувальні роботи. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру.
"Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки", - додає Синєгубов.
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