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Окупанти продовжують обстрілювати Харківщину, відбито атаки ворога в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки, - Синєгубов

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

нова,водолага,харківщина

Протягом доби окупанти обстрілювали Куп’янський, Чугуївський, Ізюмський, Харківський та Богодухівський райони Харківщини.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, у Чугуївському районі в с. Залізничне через обстріли виникла пожежа на одному з агропідприємств. Без постраждалих.

"За даними обласного Центру екстреної медичної допомоги, протягом доби госпіталізували 6 осіб. Медики оцінюють їхній стан як середній. Серед постраждалих 19-річна дівчина в Харківськоум районі, 1 чоловік та 3 жінки в Куп’янському, 78-річний чоловік в Ізюмському районі", - йдеться у повідомленні.

Підрозділи піротехніків зведених загонів ДСНС продовжують розмінувальні роботи. Протягом доби обстежили 26 га територій, знешкодили 1083 вибухонебезпечних предметів. Робимо все можливе, щоб якнайшвидше відновити критичну інфраструктуру.

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"Наші військові продовжують відбивати атаки ворога, зокрема в районах Новомихайлівки, Кам’янки, Побєди та Павлівки", - додає Синєгубов.

Автор: Ірина Дашківська
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